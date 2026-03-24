Automaty paczkowe zalały Polskę. Ten nałóg wymknął się spod kontroli

Ładowanie...

Innych wniosków po lekturze raportu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR "Polska jako marketplace. Analiza wpływu branży kurierskiej na krajową gospodarkę" mieć raczej nie można. Statystyki mówią same za siebie. Całkowita liczba przesyłek nadanych w 2024 r. wyniosła 1,2 mld. To o 162 mln paczek więcej niż jeszcze w 2023 r. W 2022 r. doliczono się tylko ponad 900 mln.

A spowolnienia nie widać. W raporcie przytoczone zostały prognozy UKE, według których "w najbliższych latach liczba nadanych przesyłek kurierskich w Polsce może przekroczyć poziom 1,5 miliarda sztuk rocznie".

Chcemy odbierać paczki z automatów paczkowych, a tych stale przybywa

Wzrost w ostatnich latach był więcej niż gwałtowny. Jeszcze w 2022 r. było prawie 27 tys. maszyn, a w 2024 r. według danych UKE ich liczba wyniosła prawie 52 tys.

Według danych poszczególnych firm kurierskich w 2025 r. liczba automatów paczkowych wzrosła o około 15 tys. sztuk, a na koniec ubiegłego roku na terenie Polski funkcjonowało ponad 66 tys. tego typu urządzeń. Daje to około 30-proc. wzrost w porównaniu do roku poprzedniego – podkreślono w raporcie.

I tu też nie ma co spodziewać się wciskania hamulca. Wręcz przeciwnie. Niedawno informowaliśmy, że samo Allegro chce w tym roku rozwinąć sieć własnych automatów paczkowych o 3,5 - 4 tys. Tym sposobem w całym kraju mielibyśmy dostęp do nawet 12 tys. maszyn OneBox.

Więcej urządzeń będzie mieć też DHL, o czym mówi w komentarzu do raportu Agnieszka Świerszcz, prezeska zarządu DHL eCommerce Polska.

- Obecnie zarządzamy siecią ponad 8 000 automatów paczkowych DHL BOX 24/7, a nasze plany rozwojowe pozostają ambitne – do końca 2026 roku chcemy, aby liczba ta wzrosła do 10 tysięcy urządzeń, odpowiadając na rosnące potrzeby rynku. W perspektywie kolejnych lat utrzymamy wysokie tempo inwestycji – deklaruje szefowa zarządu DHL eCommerce Polska.

Z raportu wynika, że wkład branży kurierskiej w polską gospodarkę wyniósł w 2025 r. 27,2 mld zł, w 2024 r. 24,7 mld, a łącznie w latach 2022–2025: 94,3 mld zł.

"Wpływ branży kurierskiej na krajową gospodarkę jest wysoki, uwzględniając dość wąski zakres jej działalności" - podkreślają autorzy raportu, dodając, że w samym 2025 r. inwestycje wyniosły 1,7 mld zł.

"Polska to jeden wielki marketplace"

Tak przynajmniej twierdzi Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

Polski rynek kurierski jest ściśle związany z rozwojem segmentu e-commerce, który wciąż rośnie. Gęste pokrycie kraju automatami paczkowymi oraz dostępność kurierów oznacza, że Polska to jeden wielki marketplace. Napędza to rozwój obu branż – e-commerce potrzebuje branży kurierskiej, a większa sprzedaż online powoduje wzrost popytu na usługi kurierskie. Potencjał wzrostu samego e-commerce nadal istnieje w postaci nowych form zakupu, w tym spożywczych, jak również w przypadku handlu transgranicznego. Oczywiście giganci, jak Amazon, drugi raz nie wejdą do Polski, a nowe technologie płatności, wobec nasycenia rynku smartfonami, nie spowodują już szybkiego wzrostu liczby transakcji, jak to miało miejsce chociażby w przypadku BLIK-a. Rozwój AI może zmienić sposób wyszukiwania i rekomendacji produktów, ale nie wyeliminuje potrzeby istnienia zintegrowanej infrastruktury sprzedażowej. Transakcja, płatność, dostawa i obsługa zwrotów nadal wymagają platform, które łączą sprzedawców, klientów i operatorów logistycznych. Dlatego najbardziej prawdopodobny scenariusz to dalsza integracja AI z modelem marketplace, a nie jego zastąpienie. To wszystko sprawia, że w kolejnych latach e-commerce może skorzystać właśnie z dalszego wzrostu firm kurierskich, które wciąż intensywnie inwestują w rozwój – zauważa Furgalski.

I tę integrację faktycznie już widzimy – swoje narzędzia ma i Allegro, i InPost.

Zdjęcie główne: 1000WordsLala / Shutterstock

Adam Bednarek 24.03.2026 17:28

Ładowanie...