Kolejna odsłona wojny Brzoski z Allegro. "Utrudniają wybór InPostu"

Rafał Brzoska kontynuuje batalię ze swoim dawnym bliskim partnerem biznesowym - Allegro. Prezes InPostu uważa, że polska platforma sprzedażowa utrudnia klientom wybór formy dostawy realizowanej przez InPost.

Albert Żurek
Allegro InPost batalia
InPost już we wrześniu ubiegłego roku złożył pozew przeciwko Allegro. Zarzuty dotyczyły domniemanej manipulacji wyborem formy dostawy, w związku z czym polska firma kurierska zażądała niemal 100 mln zł odszkodowania. Rafał Brzoska nie zamierza odpuszczać i podczas ostatniej konferencji prasowej kontynuował batalię z uwielbianym serwisem Polaków.

Rafał Brzoska: Allegro utrudnia klientom wybór InPostu

W środę 18 marca 2026 r. InPost przeprowadził konferencję prasową, na którym omówiono kluczowe wyniki i plany. Skupiono się na kwestiach finansowych - m.in. na wydatkach inwestycyjnych, które w tym roku mają zostać wzrosnąć do 2,4 mld zł (w porównaniu z 1,8 mld zł w 2025 r.). Ujawniono również, że w ubiegłym roku InPost obsłużył 1,4 mld przesyłek, co oznacza wzrost o 25 proc. rok do roku.

Nie mogło jednak zabraknąć wątku konfliktu z Allegro. Prezes zarządu wypowiedział się na temat polskiej platformy sprzedażowej i rzekomego sterowania wyborami zakupowymi użytkowników.

Stosowany przez Allegro mechanizm utrudniający klientom wybór formy dostaw przesyłek znacznie obniża wolumeny InPostu w Polsce - powiedział prezes InPostu Rafał Brzoska.

Ten mechanizm jest niezmiennie stosowany przez Allegro. Widzimy, że 1/3 przesyłek wybieranych pierwotnie przez użytkowników dotyka wymuszona zmiana przez Allegro. Gdyby nie było tego mechanizmu, to wolumeny zwłaszcza w Polsce byłyby znacznie wyższe - dodał prezes InPostu.

Rafał Brzoska pytany o inne działania względem polskiej platformy sprzedażowej woli oszczędzać w słowach. "Nie mówimy o działaniach, które podejmujemy lub będziemy podejmować, dopóki nie wymaga tego konieczność opublikowania tego typu działań" - powiedział.

My możemy siedzieć, jeść popcorn i czekać na lepsze usługi 

Sprawa, którą zapoczątkowano we wrześniu przyniosła już kilka zasadniczych efektów. InPost postanowił uruchomić własne narzędzie bazujące na agencie sztucznej inteligencji, dzięki któremu można wykonywać zakupy w popularnych sklepach internetowych. Rozwiązanie już wystartowało i trafiło do aplikacji InPostu - funkcji towarzyszy pies Von Halsky.

Z kolei Allegro kontynuuje ekspansję na rynku automatów paczkowych, zwiększając liczbę autorskich maszyn OneBox w całym kraju. W 2026 r. ma przybyć nawet 4 tys. nowych urządzeń. Trudno nie mieć wrażenia, że z perspektywy konsumenta wojna InPostu i Allegro to coś dobrego. Obie firmy starają się coraz bardziej, ulepszając swoje usługi, na czym korzystamy przede wszystkim my - klienci.

Obrazek główny: Katarzyna Ledwon / Shutterstock.com

Albert Żurek
18.03.2026 13:37
Tagi: AllegroInPostkurierRafał Brzoska
Najnowsze
13:37
Kolejna odsłona wojny Brzoski z Allegro. "Utrudniają wybór InPostu"
Aktualizacja: 2026-03-18T13:37:25+01:00
12:49
Alarmy bombowe sparaliżowały polskie przedszkola. Ewakuowano tysiące dzieci
Aktualizacja: 2026-03-18T12:49:45+01:00
12:05
Aplikacja Pierwszy Ratownik już działa. Lepiej ją mieć, niż kiedyś żałować
Aktualizacja: 2026-03-18T12:05:34+01:00
11:32
Samsung ma sposób na drożyznę. Pomoże mu chińska konkurencja
Aktualizacja: 2026-03-18T11:32:19+01:00
10:52
Załataliśmy krytyczną lukę w niebie. Polska BASIA namierzy każdego drona
Aktualizacja: 2026-03-18T10:52:11+01:00
9:58
Monitoring domu w 5 minut i zero kabli. Sprawdziłem: nie potrzebujesz fachowca
Aktualizacja: 2026-03-18T09:58:18+01:00
9:56
T-Mobile idzie pod prąd i pokazuje nową strategię. "Chcemy robić to inaczej" [WYWIAD]
Aktualizacja: 2026-03-18T09:56:48+01:00
9:07
Piekło na najdroższym okręcie świata. "To nie wypadek, a akt desperacji"
Aktualizacja: 2026-03-18T09:07:51+01:00
8:30
Sześć kłamstw, które opowiadałem sobie o własnym bieganiu - i jak zegarek mnie przyłapał
Aktualizacja: 2026-03-18T08:30:03+01:00
8:16
Realme 16 Pro z darmowym dodatkiem. Masz czas tylko do końca marca
Aktualizacja: 2026-03-18T08:16:57+01:00
7:58
Mundial 2026 na YouTubie to genialna wiadomość. Kibice odpalą mecze za darmo
Aktualizacja: 2026-03-18T07:58:09+01:00
6:34
Sadzą drzewa i myślą, że pomagają klimatowi. To jest bzdura
Aktualizacja: 2026-03-18T06:34:00+01:00
6:23
Odkryli spadkobiercę pierwszych gwiazd. PicII-503 to kosmiczna szlachta
Aktualizacja: 2026-03-18T06:23:00+01:00
6:12
Polska kolej łapie opóźnienie na 10 lat. Miała być duma na Europę, jest strach
Aktualizacja: 2026-03-18T06:12:00+01:00
6:01
Tak Rosja omija sankcje na morzu. Rozpracowali Putina, ale nikt nic nie robi
Aktualizacja: 2026-03-18T06:01:00+01:00
21:35
Apple skasuje fanom Androida powód do drwin. Koniec wstydliwej ery
Aktualizacja: 2026-03-17T21:35:41+01:00
19:41
Szef Amazona buduje na orbicie działo jonowe. Tak, to się dzieje naprawdę
Aktualizacja: 2026-03-17T19:41:06+01:00
19:15
Firefox z najsłodszą aktualizacją od powstania. Kit to wierny towarzysz
Aktualizacja: 2026-03-17T19:15:04+01:00
18:57
Reakcje graczy na DLSS 5 to złoto. Miał być zachwyt, jest pogrom
Aktualizacja: 2026-03-17T18:57:32+01:00
18:28
Wydrukował w domu rakietę MANPADS. Wydał tyle, że ekonomia wojny staje na głowie
Aktualizacja: 2026-03-17T18:28:08+01:00
