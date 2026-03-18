Kolejna odsłona wojny Brzoski z Allegro. "Utrudniają wybór InPostu"
Rafał Brzoska kontynuuje batalię ze swoim dawnym bliskim partnerem biznesowym - Allegro. Prezes InPostu uważa, że polska platforma sprzedażowa utrudnia klientom wybór formy dostawy realizowanej przez InPost.
InPost już we wrześniu ubiegłego roku złożył pozew przeciwko Allegro. Zarzuty dotyczyły domniemanej manipulacji wyborem formy dostawy, w związku z czym polska firma kurierska zażądała niemal 100 mln zł odszkodowania. Rafał Brzoska nie zamierza odpuszczać i podczas ostatniej konferencji prasowej kontynuował batalię z uwielbianym serwisem Polaków.
Rafał Brzoska: Allegro utrudnia klientom wybór InPostu
W środę 18 marca 2026 r. InPost przeprowadził konferencję prasową, na którym omówiono kluczowe wyniki i plany. Skupiono się na kwestiach finansowych - m.in. na wydatkach inwestycyjnych, które w tym roku mają zostać wzrosnąć do 2,4 mld zł (w porównaniu z 1,8 mld zł w 2025 r.). Ujawniono również, że w ubiegłym roku InPost obsłużył 1,4 mld przesyłek, co oznacza wzrost o 25 proc. rok do roku.
Nie mogło jednak zabraknąć wątku konfliktu z Allegro. Prezes zarządu wypowiedział się na temat polskiej platformy sprzedażowej i rzekomego sterowania wyborami zakupowymi użytkowników.
Stosowany przez Allegro mechanizm utrudniający klientom wybór formy dostaw przesyłek znacznie obniża wolumeny InPostu w Polsce - powiedział prezes InPostu Rafał Brzoska.
Ten mechanizm jest niezmiennie stosowany przez Allegro. Widzimy, że 1/3 przesyłek wybieranych pierwotnie przez użytkowników dotyka wymuszona zmiana przez Allegro. Gdyby nie było tego mechanizmu, to wolumeny zwłaszcza w Polsce byłyby znacznie wyższe - dodał prezes InPostu.
Rafał Brzoska pytany o inne działania względem polskiej platformy sprzedażowej woli oszczędzać w słowach. "Nie mówimy o działaniach, które podejmujemy lub będziemy podejmować, dopóki nie wymaga tego konieczność opublikowania tego typu działań" - powiedział.
Sprawa, którą zapoczątkowano we wrześniu przyniosła już kilka zasadniczych efektów. InPost postanowił uruchomić własne narzędzie bazujące na agencie sztucznej inteligencji, dzięki któremu można wykonywać zakupy w popularnych sklepach internetowych. Rozwiązanie już wystartowało i trafiło do aplikacji InPostu - funkcji towarzyszy pies Von Halsky.
Z kolei Allegro kontynuuje ekspansję na rynku automatów paczkowych, zwiększając liczbę autorskich maszyn OneBox w całym kraju. W 2026 r. ma przybyć nawet 4 tys. nowych urządzeń. Trudno nie mieć wrażenia, że z perspektywy konsumenta wojna InPostu i Allegro to coś dobrego. Obie firmy starają się coraz bardziej, ulepszając swoje usługi, na czym korzystamy przede wszystkim my - klienci.
