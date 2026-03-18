Kolejna odsłona wojny Brzoski z Allegro. "Utrudniają wybór InPostu"

InPost już we wrześniu ubiegłego roku złożył pozew przeciwko Allegro. Zarzuty dotyczyły domniemanej manipulacji wyborem formy dostawy, w związku z czym polska firma kurierska zażądała niemal 100 mln zł odszkodowania. Rafał Brzoska nie zamierza odpuszczać i podczas ostatniej konferencji prasowej kontynuował batalię z uwielbianym serwisem Polaków.

Rafał Brzoska: Allegro utrudnia klientom wybór InPostu

W środę 18 marca 2026 r. InPost przeprowadził konferencję prasową, na którym omówiono kluczowe wyniki i plany. Skupiono się na kwestiach finansowych - m.in. na wydatkach inwestycyjnych, które w tym roku mają zostać wzrosnąć do 2,4 mld zł (w porównaniu z 1,8 mld zł w 2025 r.). Ujawniono również, że w ubiegłym roku InPost obsłużył 1,4 mld przesyłek, co oznacza wzrost o 25 proc. rok do roku.

Nie mogło jednak zabraknąć wątku konfliktu z Allegro. Prezes zarządu wypowiedział się na temat polskiej platformy sprzedażowej i rzekomego sterowania wyborami zakupowymi użytkowników.

Stosowany przez Allegro mechanizm utrudniający klientom wybór formy dostaw przesyłek znacznie obniża wolumeny InPostu w Polsce - powiedział prezes InPostu Rafał Brzoska.

Ten mechanizm jest niezmiennie stosowany przez Allegro. Widzimy, że 1/3 przesyłek wybieranych pierwotnie przez użytkowników dotyka wymuszona zmiana przez Allegro. Gdyby nie było tego mechanizmu, to wolumeny zwłaszcza w Polsce byłyby znacznie wyższe - dodał prezes InPostu.

Rafał Brzoska pytany o inne działania względem polskiej platformy sprzedażowej woli oszczędzać w słowach. "Nie mówimy o działaniach, które podejmujemy lub będziemy podejmować, dopóki nie wymaga tego konieczność opublikowania tego typu działań" - powiedział.

Sprawa, którą zapoczątkowano we wrześniu przyniosła już kilka zasadniczych efektów. InPost postanowił uruchomić własne narzędzie bazujące na agencie sztucznej inteligencji, dzięki któremu można wykonywać zakupy w popularnych sklepach internetowych. Rozwiązanie już wystartowało i trafiło do aplikacji InPostu - funkcji towarzyszy pies Von Halsky.

Z kolei Allegro kontynuuje ekspansję na rynku automatów paczkowych, zwiększając liczbę autorskich maszyn OneBox w całym kraju. W 2026 r. ma przybyć nawet 4 tys. nowych urządzeń. Trudno nie mieć wrażenia, że z perspektywy konsumenta wojna InPostu i Allegro to coś dobrego. Obie firmy starają się coraz bardziej, ulepszając swoje usługi, na czym korzystamy przede wszystkim my - klienci.

Obrazek główny: Katarzyna Ledwon / Shutterstock.com

Albert Żurek 18.03.2026 13:37

