Sklepy konsekwentnie nawiązują partnerstwa z firmami kurierskimi. Pod większością Biedronek znajdziemy maszyny do odbioru i nadawania paczek DHL, a Żabka obsługuje kilku największych przewoźników. Teraz podobną strategię podejmują Orlen Paczka oraz Netto. Pierwsze automaty paczkowe już powstały, a z czasem pojawi się ich jeszcze więcej.

Automaty Orlen Paczka pod sklepami Netto. Pojawi się więcej automatów w Polsce

Orlen Paczka obecnie dysponuje siecią ponad 15 tys. punktów odbioru w całym kraju. Dużą część stanowią automaty paczkowe – na początku 2026 r. było to ok. 8000 maszyn. Pozostała część to punkty partnerskie, takie jak mniejsze punkty prowadzące różnorodną działalność usługową. Automaty są jednak najwygodniejsze, ponieważ działają 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Dzięki współpracy z Netto urządzenia Orlen Paczki pojawią się na terenach należących do dyskontów. Maszyny będą powstawać najprawdopodobniej głównie na parkingach i w miejscach łatwo dostępnych dla klientów. Celem jest promowanie podejścia, w którym idąc na zakupy, można jednocześnie odebrać lub nadać paczkę w automacie. Koncern nie musi szukać nowych działek pod inwestycje; zamiast tego wykorzysta przestrzeń duńskiej sieci dyskontów.

Partnerstwo firmy kurierskiej i sieci handlowej pozwoli na szybkie zwiększenie liczby automatów. To oczywiście pomoże w walce z konkurencją: InPostem, będącym liderem na tym rynku z liczbą przekraczającą 28 tys. Paczkomatów w całym kraju, czy DPD, które ma ok. 11 tys. maszyn. Według informacji przekazywanych przez Wiadomości Handlowe, Orlen Paczka przy współpracy z Netto postawi ok. 100 nowych automatów przy sklepach.

Pierwsze maszyny wynikające z partnerstwa już działają w miejscowościach takich jak: Aleksandrów Kujawski, Inowrocław, Łowicz, Ruda Śląska, Jaworze, Józefosław, Zakroczym czy Michałowice. Lista ma być z czasem konsekwentnie rozszerzana.

Według Leszka Łobody, dyrektora sieci OOH, współpraca z Netto ma sprawić, że maszyny Orlen Paczki pojawią się także poza największymi miastami. Początkowa pula 100 lokalizacji może zostać w przyszłości powiększona. Netto w całej Polsce ma niemal 700 sklepów, zatem pole do rozbudowy sieci Orlen Paczki jest bardzo szerokie.

Albert Żurek 13.05.2026 15:57

