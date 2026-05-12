Żabka ma nową usługę. Ubije nią masę punktów i sklepów

Żabka postanowiła rozszerzyć dostępność usług i zaczyna wdrażać na dużą skalę nowe rozwiązanie. Sklepy z płazem pozwolą wydrukować dokumenty oraz zdjęcia. To dziś ogromne ułatwienie.

Albert Żurek
Sieć sklepów Żabka już w 2024 r. uruchomiła program pilotażowy, zakładający implementowanie samoobsługowych maszyn do druku. Początkowo w 100 sklepach uruchomiono punkty druku, lecz teraz współpraca z firmą Zeccer została rozszerzona. Drukowanie w całej Polsce będzie znacznie prostsze.

Żabka uruchomi punkty druku. W ponad 1000 sklepach

Dzięki współpracy z firmą Zeccer do połowy 2026 r. w ok. 1100 sklepach sieci Żabka pojawią się samoobsługowe maszyny do druku. Rozwiązanie ma umożliwiać drukowanie dokumentów oraz zdjęć. Wystarczy podejść do najbliższego sklepu sygnowanego płazem, oznaczonego jako punkt druku.

Użytkownik nie musi nawet podchodzić do lady i płacić za usługę. Cały proces odbywa się za pośrednictwem maszyny Zeccer. Jest realizowany bezprzewodowo przy użyciu smartfona, laptopa czy tabletu. Na urządzeniach tego typu klient znajdzie krótką instrukcję druku. Nie musi też nic instalować – żadnego dodatkowego oprogramowania czy sterowników nie są tu wymagane. Wystarczy przesłać plik online i odebrać wydruk.

Płatność za usługę również odbywa się online, bez użycia gotówki i potrzeby podchodzenia do kasy, tak jak to jest w klasycznych punktach druku. Jak wyglądają ceny? Jedna kartka w czerni i bieli kosztuje od 79 groszy z opłatą serwisową. Cena nie jest tu jednak najważniejsza. Przede wszystkim chodzi o wygodę oraz zasięg, jaki oferuje Żabka w całym kraju. Sklepy, w których znajdziemy maszyny Zeccer są wypisane na tej stronie internetowej.

Żabka to dziś sklep niemal do wszystkiego. Dlatego punkt druku to świetna decyzja

Dziś przeciętny Kowalski coraz rzadziej potrzebuje drukarki w swoim domu. Wiele czynności, które wcześniej wymagały drukowania dokumentów, takich jak wysyłanie przesyłek, dziś zrobimy bez dedykowanego urządzenia. Firmy kurierskie ułatwiły te kwestie. Czasami jednak zdarzy się potrzeba wykorzystania druku.

Nie bez powodu w miastach znajdziemy dedykowane punkty ksero. Sieci handlowe, takie jak Empik czy Rossmann, również oferują możliwość wydrukowania czegoś. Ale czasem nie mamy czasu i możliwości wybrania się do punktu druku oddalonego o kilkanaście minut spacerem lub samochodem.

Na ratunek przychodzi Żabka. To przecież najliczniejsza sieć handlowa w kraju, licząca ponad 12,7 tys. punktów. Maszyny mają pojawić się na początku w ok. 1100 sklepach w całym kraju, lecz możemy oczekiwać, że z czasem ich liczba będzie powiększana. Siłą Żabki jako punktu druku jest zatem zasięg sklepów. To sieć mająca swoje punkty niemal na każdym kroku.

Do tego Żabki są otwarte do późnych godzin, a wiele z nich nawet w niedziele. Tymczasem klasyczne punkty druku nierzadko pracują tylko do 16:00 lub 17:00. Dlatego Żabka z samoobsługowymi maszynami umożliwiającymi wydruk to naprawdę świetny krok.

12.05.2026 15:16
