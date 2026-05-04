Żabka już na lotnisku. Do samolotu weźmiesz kanapkę i sushi

Ładowanie...

Żabka otworzyła pierwszy sklep sieci na lotnisku – poinformowała sieć. To bezobsługowa i całodobowa Żabka Nano, która znajduje się w Porcie Lotniczym Wrocław.

- Na lotnisku we Wrocławiu postawiliśmy na format Żabka Nano, który pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń i umożliwia szybkie zakupy niezależnie od pory dnia. Pasażerowie lecący na wakacje czy w podróż służbową mogą w jednej chwili zaopatrzyć się np. w świeżą kanapkę i zabrać ją na pokład samolotu – mówi Paweł Grabowski, Director of Digital B2B, Żabka Future.

REKLAMA

Z kolei Dariusz Kowalczyk, wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław, jest przekonany, że nowe miejsce na mapie "będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem już od pierwszego dnia".

- Otwarcie Żabki Nano w Porcie Lotniczym Wrocław to kolejna doskonała informacja dla naszych pasażerów. Podróżni zyskują dostęp nie tylko do szerokiego wachlarza produktów, ale przede wszystkim możliwość szybkich zakupów tuż przed wylotem - podkreślił.

Sklep zlokalizowany jest przy wejściu do ogólnodostępnej części terminala. Wejście możliwe jest przy użyciu aplikacji Żappka lub karty płatniczej, tak jak we wszystkich Żabkach Nano. Produktów nie trzeba skanować, bo wszystko rejestruje system oparty na systemie kamer i sztucznej inteligencji.

Żabka podkreśla, że asortyment dopasowany jest do podróżnych

Klienci znajdą tu "m.in. szeroki asortyment produktów marek własnych Żabki" (napoje, kanapki i sałatki), a także słodkie i słone przekąski. Jest nawet sushi. Zapominalscy znajdą też kosmetyki.

W lotniskowej Żabce Nano obowiązują dedykowane promocje (np. na zestaw bagietka plus batonik) czy wielosztuki. Podróżni zgarniają również żappsy.

A co z cenami? Sugerując się udostępnionymi przez Żabkę zdjęciami ze sklepu, można odnieść wrażenie, że są raczej lotniskowe niż osiedlowe - czego mogliśmy się spodziewać.

REKLAMA

Czy Żabka Nano wejdzie na kolejne polskie lotniska?

Pewnie dużo zależeć będzie od zainteresowania we wrocławskim porcie. Żabki sprawdziły się na kolejowych dworcach, więc można spodziewać się, że lotniska są łakomym kąskiem. Tym bardziej że samoobsługowy format pozwala prowadzić sklep przez całą dobę, dopasowując się do podróżnych, którzy odlatują i przylatują o różnych porach.

REKLAMA

Adam Bednarek 04.05.2026 10:21

Ładowanie...