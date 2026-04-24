Operator daje 20 zł rabatu do Żabki. Tłumaczymy, jak odebrać

Operator sieci komórkowej we współpracy z siecią sklepów Żabka postanowił uruchomić promocję. Można odebrać przyjemny rabat 20 zł na następne zakupy.

Albert Żurek
Żabka rabat Plus 20 zł
Za promocję odpowiada Plus. To nowy sposób na zachęcenie klientów Żabki do przejścia do oferty na kartę. Akcja jest jednak mocno ograniczona czasowo. Co trzeba zrobić, aby móc liczyć na tańsze zakupy w Żabce? 

20 zł na zakupy w Żabce za rejestrację numeru na kartę

Zasady promocji są bardzo proste. Po spełnieniu określonych warunków można otrzymać e-bon do Żabki, dzięki któremu możemy liczyć na tańsze drobne zakupy. 

Kluczowym wymogiem będzie tu zakup dowolnego startera Plus na kartę w sklepach sieci Żabka. Następnie zakupiony starter należy zarejestrować w Żabce. W tym celu będzie potrzebny dowód tożsamości i ukończone 13 lat - tak, osoby poniżej 18 lat w Polsce mogą samodzielnie zarejestrować na siebie numer. 

Kolejnym i zarazem ostatnim krokiem jest doładowanie konta z nowym numerem łączną kwotą wynoszącą co najmniej 10 zł. Nie ma ograniczeń co do sposobu zasilania konta. Użytkownicy mogą to zrobić m.in. przez stronę operatora, swoją aplikację bankową czy też kupić doładowanie bezpośrednio w Żabce. 

Jeśli to zrobimy, nie musimy wykonywać dodatkowych kroków. Plus automatycznie wysyła e-bony do Żabki w postaci wiadomości tekstowej na nowo zakupiony i zarejestrowany numer telefonu. Kod ma zostać przesłany nowemu użytkownikowi w ciągu 72 godzin od momentu spełnienia warunków promocji.  

Promocja kończy się 5 maja 2026 r. do godz. 23:59. Może też zdarzyć się, że wcześniej dojdzie do wyczerpania puli nagród i zakończy się. Druga data to 30 czerwca 2026 r. - to termin do kiedy można realizować e-bony w Żabce. Po tym czasie kupony rabatowe tracą ważność.

Kody rabatowe są możliwe do wykorzystania w wybranych sklepach Żabka na terenie całego kraju, z wyłączeniem Żabek Nano. Są też jednorazowe, a jeśli zrobi się zakupy za kwotę niższą niż wartość bonu, różnica przepada oraz nie będzie zwracana w gotówce. Z rozwiązania można skorzystać do zakupu dowolnych produktów oprócz alkoholu, papierosów, wyrobów tytoniowych, leków OTC czy suplementów diety. 

24.04.2026 19:53
Tagi: PluspromocjeŻabka
