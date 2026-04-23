Jest sposób na tańsze zakupy w Biedronce. Oto co trzeba zrobić

Pojawiła się możliwość odebrania bonu do wykorzystania na zakupy w Biedronce. Operator rozdaje kody, które można zdobyć przy okazji wykupienia usługi. Ile można zyskać i jak skorzystać z oferty?

Albert Żurek
biedronka promocja
Za akcję odpowiada T-Mobile, który 23 kwietnia wystartował z ofertą zakładającą odebranie vouchera o wartości 50 zł na zakupy w stacjonarnych sklepach Biedronka. Skorzystać mogą obecni klienci T-Mobile, którzy posiadają już internet stacjonarny (m.in. światłowód) lub mobilny internet domowy bez krajowych połączeń głosowych.

T-Mobile daje vouchery na zakupy w Biedronce

Promocja została stworzona z myślą o obecnych klientach T-Mobile, którzy otrzymali od operatora SMS z zaproszeniem do udziału w akcji. Zasady są naprawdę proste. Wiadomość dostają wyłącznie użytkownicy internetu domowego lub mobilnego (bez połączeń głosowych), którzy – aby uzyskać bon do Biedronki – muszą zakupić abonament z opcją połączeń głosowych. Oprócz tego wymagane będzie dołączenie do programu Magenta Moments.

W T-Mobile od jakiegoś czasu dostępna jest tylko jedna opcja abonamentu z nielimitowanym internetem bez ograniczeń prędkości za 75 zł/mies. Umowę należy zawrzeć maksymalnie do 29 kwietnia 2026 r., czyli do przyszłej środy. Czasu nie ma zatem zbyt wiele – jeśli chce się zyskać możliwość tańszego zrealizowania zakupów, należy się pospieszyć.

Nagrodą jest kod rabatowy o wartości 50 zł. Można powiedzieć, że działa on jak karta podarunkowa, ponieważ kupon nie jest jednorazowy. Jeśli wartość zakupów nie przekroczy 50 zł, niewykorzystane środki pozostają do użycia podczas następnej wizyty i tak w kółko, aż nie zużyjemy całej sumy. Niewykorzystanych środków nie można jednak wymienić na gotówkę.

Voucher będzie do odebrania w aplikacji Mój T-Mobile w zakładce Magenta Moments. Zostanie on udostępniony maksymalnie w ciągu 10 dni od zawarcia umowy. Zasada jest prosta: na jedną umowę przypada jeden kod rabatowy.

Jak użyć takiego kodu w Biedronce?

Klienci mają do dyspozycji dwie opcje:

  • przy klasycznej kasie: należy poinformować kasjera o chęci skorzystania z kodu rabatowego jeszcze przed płatnością.
  • przy kasie samoobsługowej: należy samodzielnie wybrać opcję karty podarunkowej lub kodu.
Jeśli wartość zakupów przekroczy 50 zł, różnicę będziemy musieli dopłacić z własnej kieszeni. Kod rabatowy odbierzemy w aplikacji Mój T-Mobile maksymalnie do 31 maja 2026 r.

23.04.2026 19:57
