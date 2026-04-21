Robisz zakupy i masz kartę podarunkową. Amazon ma super promocję

Ładowanie...

Jeżeli miałeś w planach małe zakupy na Amazonie, czym prędzej gnaj do koszyka - i nie zapomnij wybrać dostawy z DHL. Obie firmy prowadzą małą akcję promocyjną, w ramach której do twojej skrzynki e-mail może wpaść karta podarunkowa.

Amazon i DHL rozdają karty podarunkowe

By wziąć udział w nowej promocji wystarczy złożyć zamówienie na Amazon.pl i jako metodę doręczenia wskazać automat DHL Box lub punkt DHL POP. Następnie trzeba zgłosić przesyłkę poprzez formularz na stronie DHL i podać jej numer. W zamian użytkownik otrzyma kartę podarunkową o wartości 20 zł, przesłaną na adres e-mail.

Akcja wystartowała 20 kwietnia i potrwa do 3 maja 2026 roku, choć w praktyce może zakończyć się szybciej. Liczba nagród jest ograniczona - przygotowano 2500 kart podarunkowych, co oznacza, że o przyznaniu kart podarunkowych decyduje kolejność zgłoszeń.

Istotnym szczegółem jest możliwość wielokrotnego udziału w promocji. Każde kolejne zgłoszenie musi jednak dotyczyć innej przesyłki, co oznacza konieczność składania oddzielnych zamówień.

Z perspektywy konsumenta to niewielki bonus, ale przy większych zakupach rozdzielonych na kilka zamówień ma potencjał na całkiem spory zwrot pieniędzy.

REKLAMA

Zdjęcie główne: Eliseu Geisler / Shutterstock

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 21.04.2026 12:17

Ładowanie...