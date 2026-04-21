Robisz zakupy i masz kartę podarunkową. Amazon ma super promocję

Zakupy na Amazonie mogą się teraz częściowo zwrócić - wystarczy skierować paczkę do punktu DHL.

Malwina Kuśmierek
Jeżeli miałeś w planach małe zakupy na Amazonie, czym prędzej gnaj do koszyka - i nie zapomnij wybrać dostawy z DHL. Obie firmy prowadzą małą akcję promocyjną, w ramach której do twojej skrzynki e-mail może wpaść karta podarunkowa.

Amazon i DHL rozdają karty podarunkowe

By wziąć udział w nowej promocji wystarczy złożyć zamówienie na Amazon.pl i jako metodę doręczenia wskazać automat DHL Box lub punkt DHL POP. Następnie trzeba zgłosić przesyłkę poprzez formularz na stronie DHL i podać jej numer. W zamian użytkownik otrzyma kartę podarunkową o wartości 20 zł, przesłaną na adres e-mail.

Akcja wystartowała 20 kwietnia i potrwa do 3 maja 2026 roku, choć w praktyce może zakończyć się szybciej. Liczba nagród jest ograniczona - przygotowano 2500 kart podarunkowych, co oznacza, że o przyznaniu kart podarunkowych decyduje kolejność zgłoszeń.

Istotnym szczegółem jest możliwość wielokrotnego udziału w promocji. Każde kolejne zgłoszenie musi jednak dotyczyć innej przesyłki, co oznacza konieczność składania oddzielnych zamówień.

CO KUPIĆ NA AMAZONIE?
Amazon
Powerbank Ankera za 65 zł (54 proc. taniej)
Amazon
Amazon
Zasilacz Corsair RM1000x za 569 zł (12 proc. taniej)
Amazon
Amazon
Ładowarka Anker 40 W z dwoma portami USB-C za 59 zł (41 proc. taniej)
Amazon

Z perspektywy konsumenta to niewielki bonus, ale przy większych zakupach rozdzielonych na kilka zamówień ma potencjał na całkiem spory zwrot pieniędzy.

Zdjęcie główne: Eliseu Geisler / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
21.04.2026 12:17
