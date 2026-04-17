  SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Mocarna promocja na Galaxy S25 Ultra. Lepszego telefonu nie kupisz

Sklep Media Expert uruchomił mocną promocję na zeszłorocznego Galaxy S25 Ultra. W tej cenie trudno o lepszy telefon z Androidem. 

Albert Żurek
Samsung Galaxy S25 Ultra promocja
Samsung Galaxy S25 Ultra to zeszłoroczny najlepszy model koreańskiego producenta. Na początku tego roku został zastąpiony nieco bardziej zaawansowanym oraz nowocześniejszym Galaxy S26 Ultra, który wyróżnia się na tle starszego modelu ekranem z funkcją filtra prywatyzującego. S25 Ultra wciąż jest jednak świetnym smartfonem, szczególnie za nieco ponad 4000 zł.

Samsung Galaxy S25 Ultra za mniej niż 4200 zł. Świetna promocja w Media Expert 

Promocja dotyczy Galaxy S25 Ultra w wersji 12/256 GB z czarnym wykończeniem. Smartfon obecnie kosztuje 4170 zł, a cena bezpośrednio przed obniżką wynosiła 4599 zł. Mówimy zatem o różnicy na poziomie 330 zł. Czemu jest tak tanio i gdzie jest haczyk?

Omawiana wersja sprzedawana przez Media Expert pochodzi z europejskiej, zamiast polskiej dystrybucji. W praktyce nie powinniśmy odczuć większych różnic w działaniu urządzenia. Samsungi Galaxy S25 Ultra z polskiej dystrybucji są ponad 1000 zł droższe. Możemy zatem liczyć na realną oszczędność wybierając ten model. Za sprzedaż telefonu odpowiada zaufany sklep Media Expert, więc tym prędzej mamy gwarancję pewności pochodzenia urządzenia. 

W cenie ok. 4150 zł trudno znaleźć smartfon o lepszej specyfikacji i możliwościach. Podstawowy tegoroczny Galaxy S26 12/256 GB kosztuje ok. 4000 zł, lecz jest to smartfon o mniejszym ekranie, baterii, mniej zaawansowanym zestawie aparatów czy wolniejszym ładowaniu. Tymczasem Galaxy S25 Ultra został wyposażony w: 

  • ekran: 6,9 cala, Dynamic AMOLED 2X, rozdzielczość 3120 × 1440 pikseli, odświeżanie 1-120 Hz;
  • procesor: Snapdragon 8 Elite for Galaxy;
  • pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na dane
  • aparat: główny 200 Mpix f/1.7, szeroki 12 Mpix f/2.2, teleobiektyw 10 Mpix f/2.4 o 3-krotnym zbliżeniu, teleobiektyw 50 Mpix f3,4 o 5-krotnym zbliżeniu;
  • akumulator: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W;
  • wodoszczelność: IP68,
  • system: Android 16, One UI 8.0;
  • wymiary: 162,8 × 77,6 × 8,2 mm,
  • masa: 218 g.

Galaxy S26 nowszy i startuje z systemem Android 16 oraz nakładką One UI 8.5, a więc będzie wspierany aktualizacjami przez rok dłużej. Samsung Galaxy S25 Ultra jednak i tak może liczyć na długoletnie wsparcie uaktualnieniami. W przyszłości telefon otrzyma Androida 22. Zeszłoroczny sztandarowiec startował z piętnastki, a dla każdego modelu z najwyższej półki Samsung gwarantuje 7 lat aktualizacji Androida i zabezpieczeń.

W moim odczuciu lepiej wybrać zeszłoroczny topowy model niż tegorocznego bazowego sztandarowca. S25 Ultra wspiera także rysik S Pen, czego brakuje tańszym Galaxy S.

Albert Żurek
17.04.2026 12:23
Najnowsze
12:10
Wreszcie! Infrastruktura, by pociągi w Polsce mogły śmigać 250 km/h, gotowa
Aktualizacja: 2026-04-17T12:10:11+02:00
11:26
Amerykańska broń nie dotrze na czas. Nasza wschodnia flanka NATO ma problem
Aktualizacja: 2026-04-17T11:26:04+02:00
11:14
Biurowiec, jakiego w Polsce jeszcze nie było. "Gotowy na najgorsze"
Aktualizacja: 2026-04-17T11:14:25+02:00
10:53
Szpachlują iPhone'y jak samochody. Handlarz Mirek by się nie powstydził
Aktualizacja: 2026-04-17T10:53:07+02:00
10:39
Ajfoniarze są wierni jak psy. Android się chowa
Aktualizacja: 2026-04-17T10:39:07+02:00
10:29
Zbadali meteoryt z Marsa i złapali się za głowy. Był na nich tusz z długopisu
Aktualizacja: 2026-04-17T10:29:17+02:00
9:28
Polacy nie mogą odzyskać kasy z kaucji. Co za absurd
Aktualizacja: 2026-04-17T09:28:15+02:00
8:53
Zmieniają zdjęcia ludzi bez ich wiedzy. Sklepy z aplikacjami mają potężny problem
Aktualizacja: 2026-04-17T08:53:19+02:00
8:02
Musisz wybrać: większy dysk lub więcej RAM-u. Jaka decyzja?
Aktualizacja: 2026-04-17T08:02:02+02:00
7:15
Wywalisz plastik z telefonu. Operator ułatwia sprawę
Aktualizacja: 2026-04-17T07:15:57+02:00
7:00
Koniec marki to kłamstwo. Ten sprzęt trafi na nadgarstki
Aktualizacja: 2026-04-17T07:00:00+02:00
6:15
Stworzyli mechaniczną żmiję. Samodzielnie uczy się, jak cię uratować
Aktualizacja: 2026-04-17T06:15:00+02:00
6:10
Zbrojeniówka wchodzi na orbitę. Szykują kosmiczny system dla wojska
Aktualizacja: 2026-04-17T06:10:00+02:00
6:05
Koniec z dziurawymi drogami. Polacy mają genialny patent na asfalt
Aktualizacja: 2026-04-17T06:05:00+02:00
6:02
Grający mebel to HIT. Sprawdziłem tani głośnik, którego nie musisz chować
Aktualizacja: 2026-04-17T06:02:23+02:00
6:00
Obnażyli brutalną prawdę o Kosmosie. Nasza wiedza legła w gruzach
Aktualizacja: 2026-04-17T06:00:00+02:00
5:53
Nie śpią, bo słyszą automaty paczkowe. Miasto ma ich gdzieś
Aktualizacja: 2026-04-17T05:53:27+02:00
21:21
Windows 11 ulepszy gładziki w laptopach. Już nie będą takie tragiczne
Aktualizacja: 2026-04-16T21:21:29+02:00
20:36
Polacy budują bezwzględnego łowcę dronów. Sam wypatrzy i zniszczy Shahedy
Aktualizacja: 2026-04-16T20:36:59+02:00
20:17
YouTube pozwoli ci wyłączyć krótkie filmiki. Koniec z pożeraczem czasu
Aktualizacja: 2026-04-16T20:17:02+02:00
