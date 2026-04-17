Mocarna promocja na Galaxy S25 Ultra. Lepszego telefonu nie kupisz

Ładowanie...

Samsung Galaxy S25 Ultra to zeszłoroczny najlepszy model koreańskiego producenta. Na początku tego roku został zastąpiony nieco bardziej zaawansowanym oraz nowocześniejszym Galaxy S26 Ultra, który wyróżnia się na tle starszego modelu ekranem z funkcją filtra prywatyzującego. S25 Ultra wciąż jest jednak świetnym smartfonem, szczególnie za nieco ponad 4000 zł.

Promocja dotyczy Galaxy S25 Ultra w wersji 12/256 GB z czarnym wykończeniem. Smartfon obecnie kosztuje 4170 zł, a cena bezpośrednio przed obniżką wynosiła 4599 zł. Mówimy zatem o różnicy na poziomie 330 zł. Czemu jest tak tanio i gdzie jest haczyk?

Omawiana wersja sprzedawana przez Media Expert pochodzi z europejskiej, zamiast polskiej dystrybucji. W praktyce nie powinniśmy odczuć większych różnic w działaniu urządzenia. Samsungi Galaxy S25 Ultra z polskiej dystrybucji są ponad 1000 zł droższe. Możemy zatem liczyć na realną oszczędność wybierając ten model. Za sprzedaż telefonu odpowiada zaufany sklep Media Expert, więc tym prędzej mamy gwarancję pewności pochodzenia urządzenia.

W cenie ok. 4150 zł trudno znaleźć smartfon o lepszej specyfikacji i możliwościach. Podstawowy tegoroczny Galaxy S26 12/256 GB kosztuje ok. 4000 zł, lecz jest to smartfon o mniejszym ekranie, baterii, mniej zaawansowanym zestawie aparatów czy wolniejszym ładowaniu. Tymczasem Galaxy S25 Ultra został wyposażony w:

ekran: 6,9 cala, Dynamic AMOLED 2X, rozdzielczość 3120 × 1440 pikseli, odświeżanie 1-120 Hz;

procesor: Snapdragon 8 Elite for Galaxy;

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na dane

aparat: główny 200 Mpix f/1.7, szeroki 12 Mpix f/2.2, teleobiektyw 10 Mpix f/2.4 o 3-krotnym zbliżeniu, teleobiektyw 50 Mpix f3,4 o 5-krotnym zbliżeniu;

akumulator: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W;

wodoszczelność: IP68,

system: Android 16, One UI 8.0;

wymiary: 162,8 × 77,6 × 8,2 mm,

masa: 218 g.

Galaxy S26 nowszy i startuje z systemem Android 16 oraz nakładką One UI 8.5, a więc będzie wspierany aktualizacjami przez rok dłużej. Samsung Galaxy S25 Ultra jednak i tak może liczyć na długoletnie wsparcie uaktualnieniami. W przyszłości telefon otrzyma Androida 22. Zeszłoroczny sztandarowiec startował z piętnastki, a dla każdego modelu z najwyższej półki Samsung gwarantuje 7 lat aktualizacji Androida i zabezpieczeń.

W moim odczuciu lepiej wybrać zeszłoroczny topowy model niż tegorocznego bazowego sztandarowca. S25 Ultra wspiera także rysik S Pen, czego brakuje tańszym Galaxy S.

Albert Żurek 17.04.2026 12:23

Ładowanie...