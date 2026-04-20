Jest sposób na darmowy internet w telefonie. Oto jak go aktywować

Orange daje możliwość odebrania darmowej paczki internetu. Klienci muszą wykonać tylko jeden prosty krok. Warto skorzystać.

Albert Żurek
5G internet za darmo
Akcja promocyjna dotyczy konkretnej oferty Orange: nju mobile. Prezent został przygotowany z okazji 13-urodzin tej marki. Niezależnie od tego, z jakiej usługi się korzysta - abonamentu, subskrypcji czy pakietu na kartę - można odebrać bonus.

Darmowy internet dla klientów nju mobile od Orange

Z okazji 13. urodzin nju mobile w Polsce operator przygotował darmową paczkę internetu 13 GB do wykorzystania przez 13 dni. Bonus jest dostępny dla wszystkich klientów nju mobile, jednak metoda jego aktywacji różni się w zależności od posiadanej oferty.

  • W przypadku klientów ofert abonamentowych oraz na kartę, w celu odebrania pakietu należy wysłać bezpłatny SMS o treści URODZINY pod numer 80455.
  • Z kolei użytkownicy subskrypcji muszą wejść w panel klienta w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej nju mobile. Następnie należy znaleźć sekcję Twój kod promocyjny i wpisać kod URODZINY.

Pakiet internetowy 13 GB można wykorzystać wyłącznie na terenie Polski przez 13 dni od momentu aktywacji. Dane te są wykorzystywane priorytetowo - przed bazową paczką danych wynikającą posiadanej oferty. W abonamencie i subskrypcji nju mobile jest minimalnie 60 GB na miesiąc dla klientów, którzy jeszcze nie korzystają z oferty przez pół roku. 

Paczka może się przydać szczególnie w tańszej ofercie nju na kartę, w której za 19 zł/mies. operator daje tylko 20 GB internetu. Dodatkowe 13 GB zawsze się przydadzą, szczególnie jeśli dużo korzysta się z internetu poza domem. 

Operator nie podaje jednak konkretnych terminów związanych z promocją. Nie wiemy zatem, do kiedy darmowy pakiet internetu w wysokości 13 GB będzie dostępny. Dlatego warto się pospieszyć i odebrać go możliwie jak najszybciej. Pozostali klienci Orange czy Orange Flex niestety na tym nie skorzystają.

Czytaj też:

W Orange ostatnio uruchomiono świetną promocję na światłowód

Dodam, że w minionym tygodniu Orange wystartował z bardzo dobrą ofertą na internet światłowodowy. Pakiet 300 Mb/s został przeceniony czasowo do 39,99 zł/mies. przez pierwsze dwa lata z gwarancją ceny przez cały okres trwania umowy. Pomarańczowy operator ostatnio ma serię uruchamiania dobrych promocji i zwiększania opłacalności usług.

Albert Żurek
20.04.2026 20:31
Tagi: abonamentInternetna kartęOrangepromocje
Najnowsze
20:01
RAMagedon dopadł Apple'a. Premiery nowych Maców uciekają z kalendarza
Aktualizacja: 2026-04-20T20:01:16+02:00
19:39
Sony szykuje potwora, a nie konsolę. Moc PlayStation 6 zwala z nóg
Aktualizacja: 2026-04-20T19:39:36+02:00
18:48
Żegnajcie tanie telefony. Kluczowa część właśnie znika z rynku
Aktualizacja: 2026-04-20T18:48:18+02:00
17:47
Polska armia buduje kosmiczną fortecę. To będzie system nie do złamania
Aktualizacja: 2026-04-20T17:47:27+02:00
17:02
Koniec dobrych czasów dla AMD. Nadchodzi potężny "Zen 5 killer"
Aktualizacja: 2026-04-20T17:02:10+02:00
16:47
Popularny Garmin za 1099 zł zamiast 1499. Przetrwa apokalipsę, bo zasila go słońce
Aktualizacja: 2026-04-20T16:47:46+02:00
16:32
Apple TV za darmo do odebrania. Możesz śmiało wywalić Netflixa
Aktualizacja: 2026-04-20T16:32:20+02:00
16:08
Biedronka potwierdza: system kaucyjny wystrzelił. Pokazali liczby
Aktualizacja: 2026-04-20T16:08:00+02:00
15:43
Potężny cios w naszą armię. Znowu wstrzymali kluczowe dostawy
Aktualizacja: 2026-04-20T15:43:12+02:00
15:10
Intel ma sposób na tani RAM. Ale szykuj się na bolesny kompromis
Aktualizacja: 2026-04-20T15:10:40+02:00
14:49
Google ogarnie ci tańsze wakacje. Genialne 
Aktualizacja: 2026-04-20T14:49:04+02:00
13:48
Internet się dławi. Polacy znaleźli genialny sposób na odetkanie światłowodów
Aktualizacja: 2026-04-20T13:48:27+02:00
13:14
Bezczelnie straszą końcem wielkiej płyty. Nie dajcie się nabrać
Aktualizacja: 2026-04-20T13:14:21+02:00
12:57
Siedem miesięcy bez podłączenia do gniazdka. Nowe automaty paczkowe wymiatają
Aktualizacja: 2026-04-20T12:57:12+02:00
12:22
Tylko dziś: MacBook Air M4 tańszy o pół tysiąca. Takie promki to rzadkość
Aktualizacja: 2026-04-20T12:22:50+02:00
12:00
Ceny elektroniki szybują. Sklep pokazał, jak odpływają klienci
Aktualizacja: 2026-04-20T12:00:25+02:00
11:41
Polska znów będzie produkować czołgi. K2PL to pancerny potwór
Aktualizacja: 2026-04-20T11:41:28+02:00
11:23
Ogromna awaria kart płatniczych. Nie zapłacisz kartą i BLIKiem
Aktualizacja: 2026-04-20T11:23:18+02:00
10:57
Borsuk zachwyca, ale nie wszystko działa idealnie. Wkrótce zobaczysz go na drogach
Aktualizacja: 2026-04-20T10:57:58+02:00
10:44
Tani MacBook Neo to genialny ruch Apple'a. Łapie w sidła w idealnym momencie
Aktualizacja: 2026-04-20T10:44:59+02:00
