Jest sposób na darmowy internet w telefonie. Oto jak go aktywować

Ładowanie...

Akcja promocyjna dotyczy konkretnej oferty Orange: nju mobile. Prezent został przygotowany z okazji 13-urodzin tej marki. Niezależnie od tego, z jakiej usługi się korzysta - abonamentu, subskrypcji czy pakietu na kartę - można odebrać bonus.

Darmowy internet dla klientów nju mobile od Orange

Z okazji 13. urodzin nju mobile w Polsce operator przygotował darmową paczkę internetu 13 GB do wykorzystania przez 13 dni. Bonus jest dostępny dla wszystkich klientów nju mobile, jednak metoda jego aktywacji różni się w zależności od posiadanej oferty.

W przypadku klientów ofert abonamentowych oraz na kartę, w celu odebrania pakietu należy wysłać bezpłatny SMS o treści URODZINY pod numer 80455.

Z kolei użytkownicy subskrypcji muszą wejść w panel klienta w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej nju mobile. Następnie należy znaleźć sekcję Twój kod promocyjny i wpisać kod URODZINY.

Pakiet internetowy 13 GB można wykorzystać wyłącznie na terenie Polski przez 13 dni od momentu aktywacji. Dane te są wykorzystywane priorytetowo - przed bazową paczką danych wynikającą posiadanej oferty. W abonamencie i subskrypcji nju mobile jest minimalnie 60 GB na miesiąc dla klientów, którzy jeszcze nie korzystają z oferty przez pół roku.

Paczka może się przydać szczególnie w tańszej ofercie nju na kartę, w której za 19 zł/mies. operator daje tylko 20 GB internetu. Dodatkowe 13 GB zawsze się przydadzą, szczególnie jeśli dużo korzysta się z internetu poza domem.

Operator nie podaje jednak konkretnych terminów związanych z promocją. Nie wiemy zatem, do kiedy darmowy pakiet internetu w wysokości 13 GB będzie dostępny. Dlatego warto się pospieszyć i odebrać go możliwie jak najszybciej. Pozostali klienci Orange czy Orange Flex niestety na tym nie skorzystają.

W Orange ostatnio uruchomiono świetną promocję na światłowód

Dodam, że w minionym tygodniu Orange wystartował z bardzo dobrą ofertą na internet światłowodowy. Pakiet 300 Mb/s został przeceniony czasowo do 39,99 zł/mies. przez pierwsze dwa lata z gwarancją ceny przez cały okres trwania umowy. Pomarańczowy operator ostatnio ma serię uruchamiania dobrych promocji i zwiększania opłacalności usług.

Albert Żurek 20.04.2026 20:31

Ładowanie...