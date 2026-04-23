REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Galaxy A57 za 1399 zł w Play. Jeszcze niedawno kosztował ponad 2300 zł

Jest opcja kupna najnowszego Samsunga Galaxy A57 niemal 1000 zł taniej. Operator kusi znacznie niższą ceną również w przypadku mniej zaawansowanego Galaxy A37.

Albert Żurek
Samsung Galaxy A57 promocja
REKLAMA

Play uruchomił promocję na dwóch następców uwielbianych przez Polaków modeli z serii Galaxy A5X oraz A3X. Najnowsza generacja wprowadza kilka zmian względem poprzedników, ale to po prostu dobry i sprawdzony telefon bez żadnych udziwnień. Szczególnie w cenie poniżej 1400 zł jest on łakomym kąskiem.

REKLAMA

Samsung Galaxy A57 910 zł taniej. Play przecenia najnowszy hit

Samsung Galaxy A57 został wprowadzony do sprzedaży niespełna dwa tygodnie temu. Urządzenie dzięki promocji zdążyło już stanieć do 1999 zł za wersję 8/128 GB i 2129 zł za wariant 8/256 GB (z odpowiednio 2309 zł i 2569 zł) – takie ceny znajdziemy w standardowych elektromarketach do 24 kwietnia 2026 r.

Z kolei Play uruchomił własną promocję, dzięki której do 29 kwietnia można kupić A57 w podstawowej wersji 8/128 GB ponad 900 zł taniej względem regularnej ceny. Cena urządzenia bez umowy to 2309 zł, natomiast wybierając konkretne abonamenty, możemy liczyć na niższą cenę za telefon. Zasada jest taka, że im droższy pakiet, tym tańszy sam sprzęt:

  • Play M za 80 zł/mies. (pierwsze 3 za darmo) – 1699 zł, czyli 610 zł taniej;
  • Play L za 100 zł/mies. (pierwsze 5 za darmo) – 1399 zł, czyli 910 zł taniej.

Galaxy A57 realnie w sklepach w wersji 8/128 GB kosztuje 1999 zł, więc mówimy o różnicy na poziomie 300 zł w przypadku abonamentu M i 600 zł dla abonamentu L. Plan L średnio przez cały okres 2-letniej umowy kosztuje 1900 zł (średnio 79,17 zł/mies.), z kolei wersja M – 1680 zł (średnio 70 zł/mies.).

SPRAWDŹ OFERTĘ
Play
Galaxy A57 910 zł taniej
Play

Zdecydowanie bardziej opłaca się zatem wybrać wyższy pakiet, w którym operator zapewnia nielimitowany dostęp do internetu. Wychodzi to nawet nieco korzystniej cenowo. Za usługi operatorskie i tak musimy płacić, szczególnie jeśli potrzebujemy mnóstwa internetu w telefonie. Plan M gwarantuje 400 GB danych każdego miesiąca.

Samsung Galaxy A37 natomiast jest do 700 zł tańszy

Mniej zaawansowanego Galaxy A37 również dotyczy omawiana promocja. Zasady są identyczne. Wybierając określony abonament, możemy liczyć na jeszcze niższe ceny:

  • Play M za 80 zł/mies. (pierwsze 3 za darmo) – 1369 zł, czyli 500 zł taniej;
  • Play L za 100 zł/mies. (pierwsze 5 za darmo) – 1169 zł, czyli 700 zł taniej.
SPRAWDŹ OFERTĘ
Play
Galaxy A37 700 zł taniej
Play
REKLAMA

Samsung od 20.04 do 10.05.2026 r. prowadzi również promocję, dzięki której można liczyć na dodatkowe 300 zł rabatu na oba urządzenia. Aby z niej skorzystać, trzeba będzie odsprzedać swój stary telefon, za który jesteśmy w stanie otrzymać dodatkowy bonus.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
23.04.2026 19:39
Tagi: PlaypromocjeSamsungSmartfony
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA