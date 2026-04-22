Nie zapłaczesz podczas płacenia rachunków. Abonament właśnie staniał

Abonament został znacząco przeceniony. Orange wystartował z promocją, która pozwala nabyć dwa numery w cenie jednego. To się opłaca.

Albert Żurek
Mimo że na rynku znajdziemy tanie i dobre oferty na kartę czy subskrypcje, abonamenty wciąż górują wśród Polaków. To oczywiście wynika z prostoty tego typu umowy – nie trzeba myśleć o comiesięcznych doładowaniach i bawić się w aktywowanie pakietów. Zamiast tego płacimy jeden rachunek wysyłany na maila i gotowe. Dlatego nowa oferta abonamentu jest tak atrakcyjna.

Dwa abonamenty w cenie jednego w Orange. Ruszyła promocja

Promocja operatora jest wyjątkowo prosta. Zakłada, że należy jednocześnie zakupić dwa abonamenty w Planie L (kosztującym standardowo 100 zł/mies.) z umową na 24 miesiące. Jeśli to zrobimy, opłata za każdy numer wyniesie 50 zł/mies. (z uwzględnieniem rabatów) przez pierwszy rok. Czyli, tak naprawdę, dwa abonamenty dostaniemy w cenie jednego.

Abonament L to z kolei najbardziej zaawansowana usługa Orange, która obejmuje:

  • nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju oraz w roamingu UE;
  • nielimitowany dostęp do internetu – zarówno pod względem GB, jak i prędkości;
  • 34,36 GB internetu w roamingu Unii Europejskiej;
  • telewizję mobilną w pakiecie podstawowym.
Co natomiast stanie się po upływie pierwszego roku? Od 13. mies., gdy kończy się promocja, opłata za dwa abonamenty wzrośnie do 150 zł/mies. zamiast standardowych 200 zł/mies. Jeden numer będzie kosztować 100 zł, a drugi 50 zł dzięki ofercie „Rodzinne numery”. Czyli średnia cena za jeden nielimitowany abonament w drugim roku będzie wynosić 75 zł/mies.

Średnia miesięczna cena za abonament przez cały 2-letni okres trwania umowy będzie wynosić 125 zł/mies. za dwa numery, co daje 62,50 zł za jeden numer. Jeśli potrzebujecie nielimitowanego internetu w kraju lub często wyjeżdżacie za granicę, taka umowa może się bardzo opłacać.

W tańszych ofertach na kartę, kosztujących ok. 35–40 zł/mies., co prawda jesteśmy w stanie uzyskać mnóstwo gigabajtów w Polsce, jednak w roamingu UE są to raczej skromne paczki typu 15 GB na miesiąc. W przypadku częstych podróży może to nie być wystarczające.

Podane ceny promocyjne obejmują rabaty za e-fakturę w aplikacji Mój Orange oraz zgody marketingowe (po 5 zł/mies. za każdą z nich). Oprócz tego należy doliczyć dodatkową, jednorazową opłatę aktywacyjną wynoszącą 60 zł.

22.04.2026 16:22
