Windows 11 z dziwnym problemem. Będziesz szukać paska

Użytkownicy Windowsa 11 zauważyli nietypowy problem z podstawowym elementem systemu. Dolny pasek z ikonami bez powodu zawiesza się i znika. To nie powinno się wydarzyć.

Albert Żurek
Jeśli zdarzyło ci się uruchomić komputer z Windowsem 11, po czym zauważyłeś, że pasek systemowy nie działa poprawnie, problem dotknął i ciebie. Microsoft na szczęście znalazł rozwiązanie tego błędu. W tym celu będziesz musiał pobrać problematyczną aktualizację datowaną na maj 2026 r.

Windows 11 z zepsutym paskiem zadań. Znika i zawiesza się

Sprawa wyglądała tak: po uruchomieniu systemu użytkownicy zaraz po zalogowaniu się nie mogli wykonać żadnej akcji związanej z paskiem zadań. Nie działało menu Start (ikona Windows), wyszukiwarka czy nawet aplikacje i zasobnik narzędzi. Kliknięcie paska powodowało brak reakcji na przyciski myszy.

W niektórych przypadkach zgłaszano nawet sytuacje, w których po kliknięciu lub załadowaniu paska ten całkowicie znikał. Po jakimś czasie wracał do normy i pozwalał na standardowe korzystanie z urządzenia. Należy jednak przyznać, że problemy z tak podstawowymi elementami nie powinny się pojawiać w najpopularniejszym systemie operacyjnym na świecie.

O dziwo błędy nie pojawiają się po zainstalowaniu kolejnej felernej aktualizacji Windowsa 11. Według Microsoftu był to znany od dłuższego czasu błąd, który wynikał z braku "ogólnej niezawodności". Błąd nie wyskakiwał też za każdym razem, gdy włączaliśmy komputer i nie dotyczył absolutnie wszystkich maszyn. Mimo wszystko nawet posiadacze droższych urządzeń z lepszą specyfikacją się z nim spotykali.

Rozwiązaniem jest aktualizacja, która również powoduje problemy

Producent w najnowszej aktualizacji z maja oznaczonej numerem KB5089549 miał już uporać się z problemem. W udostępnionej w maju poprawce zabezpieczeń systemu Windows 11 dla wersji 24H2 i 25H2 wprowadzono rozwiązanie dla niepoprawnie działającego paska zadań. Zmiany jednak mają nie pojawić się od razu i może minąć trochę czasu, zanim zostaną wdrożone na wszystkich komputerach dotkniętych błędem.

Gdyby tego było mało, KB5089549 jest problematyczną aktualizacją, która może nie zostać poprawnie zainstalowana na określonych komputerach i laptopach. W momencie próby instalacji uaktualnienie zawiesza się przy 35 proc., a następnie użytkownik widzi komunikat o niepowodzeniu czynności. Ci, którzy ją zainstalują bez przeszkód, mogą jednak liczyć na ogólne usprawnienie działania komputera: oprócz poprawek dla paska zadań aplikacje startowe mają uruchamiać się znacznie szybciej.

Albert Żurek
22.05.2026 17:04
Tagi: WindowsWindows 11
