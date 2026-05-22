Rewolucyjny iPhone potwierdzony. Będzie jak dawne Samsungi

Ładowanie...

W 2025 r. Apple postanowił wprowadzić odświeżenie stylistyki w swoich najlepszych modelach, dzięki czemu iPhone’y 17 Pro (Max) nie wyglądają już tak samo. W tym roku nie dostaniemy dużych zmian, natomiast w następnym powinniśmy oczekiwać małej rewolucji w wyglądzie smartfonów Apple. To dzięki nowemu podejściu do ekranu.

REKLAMA

Przyszłoroczny iPhone z zakrzywionym ekranem. I dziurą

Apple od lat trzymał się stylistyki z płaskimi wyświetlaczami. W świecie smartfonów z Androidem wyglądało to nieco inaczej. Przez długi czas telefony były wyposażane głównie w płaskie ekrany, lecz firmy takie jak Samsung zaczęły eksperymentować z zakrzywieniami po bokach. Koreański producent stosował tę technologię aż do 2023 r. i serii Galaxy S23 - S23 Ultra był ostatnim sztandarowym modelem z zakrzywieniem.

Z kolei pozostała konkurencja z Androidem, taka jak Huawei czy Xiaomi, stosowała podejście poczwórnego zakrzywienia ekranu – nie tylko po bokach, ale też na górze i na dole. Dziś mało który sztandarowy smartfon jest wyposażany w zakrzywiony ekran. Apple ma jednak wrócić do tego trendu.

Jak wynika z nowych informacji sprawdzonego informatora Digital Chat Station, Apple obecnie testuje iPhone’a Pro z zakrzywionym wyświetlaczem. Smartfon ma być wyposażony w panel zagięty z każdej strony: na bokach, ale też na górze oraz dole.

REKLAMA

Pasuje to do poprzednich doniesień sugerujących, że wyświetlacz ma zachodzić na boki urządzenia. Nie oczekujemy jednak ultrafuturystycznego smartfona, gdzie zamiast metalowej ramki znajdziemy ekran. Nadchodzące rozwiązanie powinniśmy przyrównać do poczwórnie zakrzywionych paneli w chińskich smartfonach.

Oprócz tego w smartfonie ma zabraknąć dużego wcięcia obejmującego Face ID oraz aparat. Zamiast tego w górnej części ekranu znajdzie się wcięcie na przednią kamerę do selfie. W testowej wersji urządzenia czujniki Face ID zostały podobno ukryte pod ekranem.

Czytaj też:

REKLAMA

Nie jest jasne, czy Apple nie zdecyduje się na trzy modele

Od dłuższego czasu mówi się, że Apple w 2027 r. z okazji 20-lecia iPhone’a wprowadzi rewolucyjny model. Obecnie jednak nie wiemy, czy to właśnie smartfony z serii 19 Pro (lub noszącej inną nazwę) będą tymi urządzeniami, które dostaną najwięcej zmian.

Pamiętajmy, że w 2017 r. na 10-lecie iPhone’a Apple wprowadził zwykłe iPhone’y 8 i 8 Plus, a dopiero obok nich rewolucyjnego iPhone’a X. Jest szansa, że i tym razem będzie podobnie, a omawiany wariant pozbawiony wcięcia na Face ID z dziurą na aparat okaże się zupełnie odmiennym modelem.

REKLAMA

Do premiery urządzeń pozostaje wciąż niemal 1,5 roku, więc do tego czasu może się wiele zmienić. Więcej informacji powinniśmy otrzymać bliżej debiutu jesienią 2027 r.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 22.05.2026 17:35

Ładowanie...

REKLAMA