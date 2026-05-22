Taki będzie telefon ChatGPT. Apple łapie się za głowę

Ładowanie...

Według znanego analityka OpenAI podejmuje kroki mające na celu przyspieszenie wejścia na rynek smartfonów. Urządzenie, w odróżnieniu od klasycznych modeli, ma w dużej mierze bazować na agentach sztucznej inteligencji zamiast tradycyjnych aplikacji. Debiut pierwszego telefonu twórców ChatGPT ma nastąpić znacznie wcześniej, niż się tego spodziewamy.

REKLAMA

Pierwszy smartfon od ChatGPT jest już za rogiem. Wiemy o nim więcej

W ostatnich miesiącach pojawiło się mnóstwo informacji dotyczących pierwszego podejścia OpenAI do własnego smartfona. O urządzeniu wiemy coraz więcej, ponieważ analityk Ming-Chi Kuo już wcześniej opublikował kilka raportów na jego temat. Teraz światło dzienne ujrzał nowy raport, który rzuca nowe światło na ten model.

Smartfon ChatGPT pod względem specyfikacji ma przypominać bardzo dobry telefon z systemem Android. Producent chce zastosować możliwie najlepsze podzespoły, aby obsługa skomplikowanych, działających lokalnie modeli sztucznej inteligencji była w ogóle możliwa. W tym celu firma podejmie współpracę z MediaTekiem – drugim co do wielkości niezależnym producentem procesorów dla smartfonów.

Firma jeszcze dekadę temu kojarzyła się z układami, które trafiały do tanich smartfonów sprzedawanych w Biedronce. Dzisiejsze układy, takie jak Dimensity 9500, są jednak w stanie bez problemu konkurować z czipami od Qualcomma – np. Snapdragonem 8 Elite Gen 5. W pierwszym telefonie ChatGPT twórcy zastosują procesor Dimensity 9600, który ma być jeszcze potężniejszy i bardziej rewolucyjny. Specyfikacja modelu wygląda następująco:

niestandardowa wersja procesora MediaTek Dimensity 9600 wyprodukowana przez TSMC;

dwa układy NPU do przetwarzania zadań związanych ze sztuczną inteligencją;

procesor sygnału obrazu (ISP) do lepszej obsługi HDR i innych funkcji aparatu dostosowanego do sztucznej inteligencji;

najszybsza pamięć operacyjna LPDDR6 o wysokiej przepustowości oraz pamięć wewnętrzna na pliki UFS 5.0;

odizolowana maszyna wirtualna oparta na jądrze pKVM.

REKLAMA

Ta specyfikacja techniczna znacząco przewyższa możliwości obecnych smartfonów z Androidem. Przede wszystkim czip Dimensity 9600 nowej generacji ma obsługiwać jeszcze szybsze pamięci. Obecne modele bazują na LPDDR5X oraz UFS 4.0 bądź 4.1, które zapewniają ogromną przepustowość, ale do zaawansowanych zadań sztucznej inteligencji realizowanej lokalnie wymaga się jeszcze wydajniejszych modułów.

Według Ming-Chi Kuo OpenAI chce położyć podwaliny pod sieć 6G. W dzisiejszych smartfonach znajdziemy przede wszystkim 5G oraz LTE. 6G wciąż stanowi perspektywę wielu lat i najprawdopodobniej pierwszy telefon ChatGPT nie będzie jeszcze bezpośrednio wspierać łączności nowej generacji. Jednak współpraca MediaTeka i OpenAI może utorować drogę do ukształtowania kolejnej wersji sieci komórkowej.

REKLAMA

Mówi się, że 6G ma być dedykowana głównie sztucznej inteligencji. Oprócz wysokiej przepustowości ma też obsługiwać łączność dużej liczby urządzeń wspieranych przez agentów AI. MediaTek już teraz jest znany z jednych z najlepszych modemów sieci komórkowych 5G oraz rozwiązań dla sprzętu IoT.

Czytaj też:

REKLAMA

Smartfon ChatGPT ma zachęcić do rezygnacji z Androida i iOS

Według analizy Ming-Chi Kuo OpenAI ma ambitne cele: od premiery w 2027 roku w ciągu pierwszych dwóch lat chce wyprodukować aż 30 mln egzemplarzy telefonu bazującego na agentach sztucznej inteligencji. Firma chce wejść na rynek smartfonów premium, konkurując z najlepszymi: Applem i jego iPhone’ami oraz Samsungiem i jego flagową serią Galaxy S.

Kluczem do sukcesu mają być właśnie obecni użytkownicy Androida i iOS, którzy zostaną zachęceni do przejścia na nowy typ telefonu, gdzie zamiast aplikacji najważniejsza będzie sztuczna inteligencja. ChatGPT ma równocześnie ogromną bazę użytkowników korzystających z czatbota – mówi się nawet o miliardzie osób każdego miesiąca.

REKLAMA

Smartfon oraz pozostałe urządzenia wykorzystujące AI mają wraz z czatbotem stworzyć kompletny ekosystem. Premiera pierwszego telefonu firmy powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2027 roku.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 22.05.2026 18:56

Ładowanie...

REKLAMA