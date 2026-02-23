Wreszcie zapauzujesz grę online. Idzie rewolucja

Ładowanie...

Grając w gry w trybie dla jednej osoby zatrzymanie gry przyciskiem na padzie czy klawiszem na klawiaturze nigdy nie stanowiło problemu. Kłopot pojawiał się, jednak gdy podczas rundki w CS’a czy inny sieciowy tytuł musieliśmy nagle wyjść. Twórcy PlayStation nie rozwiążą problemu niezrozumienia, że gier online nie można zapauzować, ale nieco pomogą.

Miękka pauza to zbawienie dla graczy online

Jeśli z jakiegoś powodu nie wiecie, dlaczego pauzowanie gier online jest niemożliwe, spieszę z szybkim tłumaczeniem. Tego typu rozgrywki odbywają się na zewnętrznym serwerze, do którego łączą się także inni gracze. Jeśli jest to gra drużynowa, zapauzowanie gry wpłynęłoby na pozostałe osoby. Odejście od konsoli czy komputera w rozgrywkach drużynowych powoduje dysproporcję - mniejsza liczba osób musi pokonać więcej graczy. Nierzadko mogło to wiązać się z nałożoną przez twórców karą.

Patent złożony przez Sony przedstawia tzw. miękką pauzę. Nie będzie to jednak sposób na zatrzymanie rozgrywki sieciowej dla innych osób. Rozwiązanie zakłada kontynuowanie gry i wywołanie kilku czynności względem gracza. W zależności od gatunku i tytułu tryb ma wprowadzić jedną lub kilka zmian, które docelowo złagodzą skutki odejścia od konsoli.

Co może się zmienić po aktywacji miękkiej pauzy? Na przykład spowolnienie czasu względem gracza, obniżenie poziomu trudności, ulepszenie funkcji wspomagających lub zmniejszenie intensywności dźwięku w grze. Producent opisał również specjalną wersję trybu wspieranego sztuczną inteligencją, która ma na celu analizować przychodzące wiadomości. Tak, aby określić ich pilność oraz ważność i na tej podstawie dostosować rozgrywkę.

W praktyce może to wyglądać tak, że jeśli dostaniemy pilną wiadomość (powiadomienie), gra zmniejszy wyzwania względem naszej postaci lub zagwarantuje nam określony stopień ochrony. Dzięki temu po powrocie do ekranu nie zastaniemy ekranu game over lub innego komunikatu o śmierci naszego bohatera.

Oczywiście miękka pauza może różnić się w zależności od obsługiwanego tytułu. Twórcy patentu najprawdopodobniej opracowali mechanizmy uniemożliwiające wykorzystanie trybu na korzyść gracza. Rozwiązanie zakładające ułatwienie rozgrywki w teorii mogłoby być bardzo nadużywane.

Pamiętajmy jednak, że to obecnie tylko patent złożony przez Sony. Firma może wdrożyć taki system do przyszłych gier lub umożliwić innym twórcom udostępnienie rozwiązania. Trudno jednak obecnie mówić o szczegółach. Giganci technologiczni tacy jak producent PlayStation składają mnóstwo patentów i wiele technologii nigdy nie trafia do użytkowników końcowych.

Albert Żurek 23.02.2026 19:18

