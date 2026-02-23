REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Wreszcie zapauzujesz grę online. Idzie rewolucja

Większość graczy spotkała się z sytuacją, kiedy zasugerowano im zapauzowanie gry online. Sony ma rozwiązanie, które to umożliwi.

Albert Żurek
pauza gry online
REKLAMA

Grając w gry w trybie dla jednej osoby zatrzymanie gry przyciskiem na padzie czy klawiszem na klawiaturze nigdy nie stanowiło problemu. Kłopot pojawiał się, jednak gdy podczas rundki w CS’a czy inny sieciowy tytuł musieliśmy nagle wyjść. Twórcy PlayStation nie rozwiążą problemu niezrozumienia, że gier online nie można zapauzować, ale nieco pomogą.

REKLAMA

Miękka pauza to zbawienie dla graczy online

Jeśli z jakiegoś powodu nie wiecie, dlaczego pauzowanie gier online jest niemożliwe, spieszę z szybkim tłumaczeniem. Tego typu rozgrywki odbywają się na zewnętrznym serwerze, do którego łączą się także inni gracze. Jeśli jest to gra drużynowa, zapauzowanie gry wpłynęłoby na pozostałe osoby. Odejście od konsoli czy komputera w rozgrywkach drużynowych powoduje dysproporcję - mniejsza liczba osób musi pokonać więcej graczy. Nierzadko mogło to wiązać się z nałożoną przez twórców karą.

Patent złożony przez Sony przedstawia tzw. miękką pauzę. Nie będzie to jednak sposób na zatrzymanie rozgrywki sieciowej dla innych osób. Rozwiązanie zakłada kontynuowanie gry i wywołanie kilku czynności względem gracza. W zależności od gatunku i tytułu tryb ma wprowadzić jedną lub kilka zmian, które docelowo złagodzą skutki odejścia od konsoli.

Co może się zmienić po aktywacji miękkiej pauzy? Na przykład spowolnienie czasu względem gracza, obniżenie poziomu trudności, ulepszenie funkcji wspomagających lub zmniejszenie intensywności dźwięku w grze. Producent opisał również specjalną wersję trybu wspieranego sztuczną inteligencją, która ma na celu analizować przychodzące wiadomości. Tak, aby określić ich pilność oraz ważność i na tej podstawie dostosować rozgrywkę.

W praktyce może to wyglądać tak, że jeśli dostaniemy pilną wiadomość (powiadomienie), gra zmniejszy wyzwania względem naszej postaci lub zagwarantuje nam określony stopień ochrony. Dzięki temu po powrocie do ekranu nie zastaniemy ekranu game over lub innego komunikatu o śmierci naszego bohatera.

Czytaj też:

Oczywiście miękka pauza może różnić się w zależności od obsługiwanego tytułu. Twórcy patentu najprawdopodobniej opracowali mechanizmy uniemożliwiające wykorzystanie trybu na korzyść gracza. Rozwiązanie zakładające ułatwienie rozgrywki w teorii mogłoby być bardzo nadużywane. 

REKLAMA

Pamiętajmy jednak, że to obecnie tylko patent złożony przez Sony. Firma może wdrożyć taki system do przyszłych gier lub umożliwić innym twórcom udostępnienie rozwiązania. Trudno jednak obecnie mówić o szczegółach. Giganci technologiczni tacy jak producent PlayStation składają mnóstwo patentów i wiele technologii nigdy nie trafia do użytkowników końcowych.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
23.02.2026 19:18
Tagi: Gry onlinePlayStationSony
Najnowsze
18:08
Microsoft się pogubił. Najgorszy element Windowsa 11 jest najlepszy
Aktualizacja: 2026-02-23T18:08:49+01:00
17:38
W górach nie wyszło, spróbują w Krakowie. "Pierwszy etap zastąpienia dorożek"
Aktualizacja: 2026-02-23T17:38:09+01:00
16:43
Opłynęli wyspę i policzyli mikroplastik. Wynik szokuje
Aktualizacja: 2026-02-23T16:43:06+01:00
15:46
Galaxy S26 ze świetną nowością. Chińczycy już działają
Aktualizacja: 2026-02-23T15:46:22+01:00
15:42
PKP Intercity naprawi wagony. Wyśpisz się w podróży.
Aktualizacja: 2026-02-23T15:42:15+01:00
15:29
Kosmiczny spektakl już w tę sobotę. Sześć planet w jednej linii
Aktualizacja: 2026-02-23T15:29:51+01:00
14:14
NVIDIA ulepszy twój nowy laptop. Ma sprytny plan
Aktualizacja: 2026-02-23T14:14:13+01:00
13:32
Oto darmowe AI w telefonie. Zrobi ci podcast w trzy kliki
Aktualizacja: 2026-02-23T13:32:46+01:00
13:28
Tyle czasu spędzasz przed telewizorem każdego dnia. Przerażające liczby
Aktualizacja: 2026-02-23T13:28:01+01:00
13:12
Amerykanie pochwalili się nową superbronią. W panice usunęli zdjęcia
Aktualizacja: 2026-02-23T13:12:55+01:00
12:39
Koniec płacenia za AI. Płatne narzędzia są tu za darmo
Aktualizacja: 2026-02-23T12:39:18+01:00
11:31
Szef OpenAI dojeżdża sceptyków. "Musisz jeść 20 lat, nim będziesz mądry"
Aktualizacja: 2026-02-23T11:31:44+01:00
11:23
Heyah mówi narkah. Operator zwija subskrypcję, ale jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2026-02-23T11:23:48+01:00
11:10
Nad mObywatelem zawisły czarne chmury. Jest komentarz ministerstwa
Aktualizacja: 2026-02-23T11:10:54+01:00
10:28
Lód pod Grenlandią wiruje jak stopiona skała. Ziemia igra z naszymi zmysłami
Aktualizacja: 2026-02-23T10:28:22+01:00
9:52
"Nie ma żadnego smogu". Wyszedłem z domu i poczułem kłamstwo w powietrzu
Aktualizacja: 2026-02-23T09:52:12+01:00
9:28
Wygońmy małpki do systemu kaucyjnego. "Najbardziej problematyczny odpad"
Aktualizacja: 2026-02-23T09:28:07+01:00
9:21
Bestsellerowy Hisense 58 cali za 1799 zł. Ależ mamy teraz dobre okazje na TV
Aktualizacja: 2026-02-23T09:21:29+01:00
8:01
Galaxy S26 Ultra trafił w ręce youtubera. Pokazał, jak działa najlepsza nowość
Aktualizacja: 2026-02-23T08:01:00+01:00
7:00
Nowe słowo dla Samsunga. Będziesz je krzyczeć do Galaxy S26
Aktualizacja: 2026-02-23T07:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA