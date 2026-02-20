REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Legendarna gra Pokemon wraca. Zagrasz na nowym sprzęcie

Legenda serii Pokemon z początku lat 2000 wraca w odświeżonej wersji na konsole Nintendo Switch. W FireRed i LeafGreen zagrasz na nowoczesnym sprzęcie.

Albert Żurek
Nintendo Switch 2
REKLAMA

Z okazji 30-lecia Pokemonów Nintendo zdecydowało się na nietypowy krok. Przywraca do życia dwie kultowe produkcje stworzone z myślą o konsoli Nintendo Game Boy Advance z 2004 r. Polscy gracze - w tym ja - kochali te gry. Będzie można powrócić do starych, dobry czasów. 

REKLAMA

Pokemon FireRed i LeafGreen powraca w wydaniu na konsole Nintendo Switch

Pierwsza generacja Pokemonów Red i Green zadebiutowała w 1996 r. na konsoli Game Boy. Osiem lat później japońskie studio zdecydowało się na wydanie remake’ów w postaci FireRed i LeafGreen z myślą o nieco bardziej zaawansowanej konsoli z kolorowym wyświetlaczem. 

Oprócz ulepszonej grafiki i dźwięku dodano również też nowe mechaniki: trzymane przedmioty czy nowe lokalizacje, takie jak wyspy Sevii, oraz nowe Pokemony z drugiej i trzeciej generacji (które wydano przed 2004 r.). Teraz, po ponad 20 latach, Nintendo postanowiło wydać grę na konsolę Nintendo Switch oraz Switch 2. 

Z okazji 30 lat serii, która będzie miała miejsce już za tydzień - 27 lutego 2026 r. - firma wprowadza Pokemony FireRed oraz LeafGreen do sklepu Nintendo eShop. Oficjalny port kultowych produkcji będzie dostępny wyłącznie w cyfrowej wersji w następny piątek. Fani klasyki niestety nie skorzystają z fizycznych kartridżów.

W przypadku nowej wersji nie oczekujcie jednak rewolucji w rozgrywce oraz grafice. Producent najprawdopodobniej zachowa pikselowy retro charakter z 32-bitową grafiką towarzyszącą Gameboy Advance. Opis produkcji w elektronicznym sklepie jest pozbawione jakichkolwiek wzmianek na temat ulepszeń. Co najwyżej oczekujemy skalowania dostosowanego do nowoczesnych konsol Switch i Switch 2 wyposażonych w ekrany w proporcjach 16:9 lub 16:10.

Oryginalny Gameboy Advance był wyposażony w malutki, niespełna trzycalowy ekran 3:2, więc próba uruchomienia oryginalnej wersji gry na nowoczesnych ekranach wiąże się ze znaczącą stratą w jakości obrazu. 

Czytaj też:

Cena rozkłada na łopatki. Nostalgia kosztuje

Obie gry zostały wycenione na 90 zł, co w przypadku 22-letnich produkcji wcale niską ceną nie jest. Producenci gier już wiele razy udowadniali, że nostalgia kosztuje. 

REKLAMA

Sam mam ogromny sentyment do LeafGreenów. Dlatego będę musiał poważnie zastanowić się nad kupnem konsoli Switch. 

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
20.02.2026 19:45
Tagi: NintendoNintendo SwitchPokemon
Najnowsze
19:30
OneDrive puka do twojego Maca. Prosi o drugą szansę
Aktualizacja: 2026-02-20T19:30:28+01:00
19:23
Asystent Bixby zmartwychwstał. Będzie twoim ekspertem
Aktualizacja: 2026-02-20T19:23:09+01:00
19:04
Przeczytałem, co piszecie o smogu. Aż nie mogę uwierzyć
Aktualizacja: 2026-02-20T19:04:51+01:00
18:46
Falcon 9 spłonął nad Europą. W atmosferze został kosmiczny smog
Aktualizacja: 2026-02-20T18:46:33+01:00
18:39
Nie używaj takich haseł. Sam wchodzisz na minę
Aktualizacja: 2026-02-20T18:39:57+01:00
17:42
Rekordowy styczeń na Okęciu. Polacy pokochali latanie
Aktualizacja: 2026-02-20T17:42:46+01:00
16:25
Notatnik Windows z wielką zmianą. Nie chciałeś jej
Aktualizacja: 2026-02-20T16:25:19+01:00
15:57
Słowa mają kształt nie tylko dla ludzi. "Efekt buba-kiki"
Aktualizacja: 2026-02-20T15:57:03+01:00
15:44
RPO zmasakrował fajerwerki. Potem nastąpił zwrot akcji
Aktualizacja: 2026-02-20T15:44:17+01:00
15:36
Chrome nie da ci spokoju. Będzie prosić i błagać
Aktualizacja: 2026-02-20T15:36:52+01:00
14:59
Sprzedawali mObywatela, teraz mają kłopoty. "Stałe źródło dochodu"
Aktualizacja: 2026-02-20T14:59:19+01:00
14:48
Polskie miasta przestaną straszyć. "Działanie uzasadnione interesem publicznym"
Aktualizacja: 2026-02-20T14:48:31+01:00
13:53
Coś rzadkiego wydarzy się dziś na niebie. Saturn i Neptun bliżej niż kiedykowiek
Aktualizacja: 2026-02-20T13:53:27+01:00
13:02
AMD szykuje procesory potwory. "Ogromny zastrzyk mocy"
Aktualizacja: 2026-02-20T13:02:10+01:00
12:11
Warszawa jak twój sąsiad, ale z głową. Śmieciami ogrzeje domy
Aktualizacja: 2026-02-20T12:11:04+01:00
11:33
Polska zaminuje wschodnią granicę w 48 godzin. Historyczna decyzja rządu
Aktualizacja: 2026-02-20T11:33:51+01:00
11:04
Telefon wyłączył mu 5G. iPhone z poważnym problemem
Aktualizacja: 2026-02-20T11:04:52+01:00
10:03
Nowy biznes na kaucji. Polacy oddają butelki... innym
Aktualizacja: 2026-02-20T10:03:02+01:00
9:55
Donald Trump ujawni prawdę o UFO. "Odtajnię wszystkie dokumenty"
Aktualizacja: 2026-02-20T09:55:11+01:00
8:01
Kopalnie dostaną nowe zadania. "Zmiana zamiast likwidacji"
Aktualizacja: 2026-02-20T08:01:16+01:00
7:20
Płatności wracają na zegarki Huawei. Znamy nowego operatora
Aktualizacja: 2026-02-20T07:20:30+01:00
7:00
Porzucisz ChataGPT. Nowe narzędzie to istny potwór
Aktualizacja: 2026-02-20T07:00:00+01:00
6:16
Tak będzie wyglądać polskie pole walki. "To nie była pokazówka dla mediów"
Aktualizacja: 2026-02-20T06:16:00+01:00
6:12
Nowe technologie zatruwają rynek pracy. To już nie spekulacje, a twarde dane
Aktualizacja: 2026-02-20T06:12:00+01:00
6:10
Ameryka chce nas ratować przed europejską cenzurą. Można się już śmiać
Aktualizacja: 2026-02-20T06:10:00+01:00
6:05
Przewiercili pół kilometra lodu. Odkryli tajemnicę sprzed milionów lat
Aktualizacja: 2026-02-20T06:05:00+01:00
6:00
Kupiliśmy samoloty za 120 mln zł. Zamiast latać, stoją w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-20T06:00:00+01:00
22:24
Ranking darmowych VPN 2026. Jak dbać o prywatność w sieci bez wydawania pieniędzy?
Aktualizacja: 2026-02-19T22:24:00+01:00
21:43
Microsoft sam stworzy ci wspomnienia z gier. Ej, ale nikt nie prosił
Aktualizacja: 2026-02-19T21:43:48+01:00
20:55
Nvidia obiecuje "chip, który zadziwi świat". Tylko co z tego dla nas
Aktualizacja: 2026-02-19T20:55:33+01:00
20:44
Zegarek Facebooka wejdzie na twój nadgarstek. Zaraz, czy to nie żart
Aktualizacja: 2026-02-19T20:44:26+01:00
20:23
Windows 11 sprawdzi ci internet. Powie, dlaczego się zacina
Aktualizacja: 2026-02-19T20:23:58+01:00
19:37
Wiemy, co zmieni One UI 9.0. Wygląda znajomo, ale to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-19T19:37:58+01:00
19:04
Cuda na nowych zdjęciach z teleskopu Webba. Pierwszy raz widzimy to miejsce
Aktualizacja: 2026-02-19T19:04:17+01:00
18:36
Dostałeś Blikiem przelew-niespodziankę? Rządowa instytucja ostrzega
Aktualizacja: 2026-02-19T18:36:01+01:00
18:11
Battlefield 6 za darmo to uczciwa cena. No to sprawdzę, co mnie ominęło
Aktualizacja: 2026-02-19T18:11:52+01:00
17:51
iPhone 17 Pro Max jak niechciana zabawka. Pragną go, a potem masowo oddają
Aktualizacja: 2026-02-19T17:51:02+01:00
17:09
USA ściągają wojsko na środek Atlantyku. To wygląda jak przygotowanie
Aktualizacja: 2026-02-19T17:09:31+01:00
16:38
Tak wygląda Windows, który robi wszystko za ciebie. I to właśnie budzi niepokój
Aktualizacja: 2026-02-19T16:38:33+01:00
16:22
Miesiąc bez ładowania. Ten nowy smartwatch nie bierze jeńców
Aktualizacja: 2026-02-19T16:22:04+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA