Legendarna gra Pokemon wraca. Zagrasz na nowym sprzęcie

Z okazji 30-lecia Pokemonów Nintendo zdecydowało się na nietypowy krok. Przywraca do życia dwie kultowe produkcje stworzone z myślą o konsoli Nintendo Game Boy Advance z 2004 r. Polscy gracze - w tym ja - kochali te gry. Będzie można powrócić do starych, dobry czasów.

Pokemon FireRed i LeafGreen powraca w wydaniu na konsole Nintendo Switch

Pierwsza generacja Pokemonów Red i Green zadebiutowała w 1996 r. na konsoli Game Boy. Osiem lat później japońskie studio zdecydowało się na wydanie remake’ów w postaci FireRed i LeafGreen z myślą o nieco bardziej zaawansowanej konsoli z kolorowym wyświetlaczem.

Oprócz ulepszonej grafiki i dźwięku dodano również też nowe mechaniki: trzymane przedmioty czy nowe lokalizacje, takie jak wyspy Sevii, oraz nowe Pokemony z drugiej i trzeciej generacji (które wydano przed 2004 r.). Teraz, po ponad 20 latach, Nintendo postanowiło wydać grę na konsolę Nintendo Switch oraz Switch 2.

Z okazji 30 lat serii, która będzie miała miejsce już za tydzień - 27 lutego 2026 r. - firma wprowadza Pokemony FireRed oraz LeafGreen do sklepu Nintendo eShop. Oficjalny port kultowych produkcji będzie dostępny wyłącznie w cyfrowej wersji w następny piątek. Fani klasyki niestety nie skorzystają z fizycznych kartridżów.

W przypadku nowej wersji nie oczekujcie jednak rewolucji w rozgrywce oraz grafice. Producent najprawdopodobniej zachowa pikselowy retro charakter z 32-bitową grafiką towarzyszącą Gameboy Advance. Opis produkcji w elektronicznym sklepie jest pozbawione jakichkolwiek wzmianek na temat ulepszeń. Co najwyżej oczekujemy skalowania dostosowanego do nowoczesnych konsol Switch i Switch 2 wyposażonych w ekrany w proporcjach 16:9 lub 16:10.

Oryginalny Gameboy Advance był wyposażony w malutki, niespełna trzycalowy ekran 3:2, więc próba uruchomienia oryginalnej wersji gry na nowoczesnych ekranach wiąże się ze znaczącą stratą w jakości obrazu.

Cena rozkłada na łopatki. Nostalgia kosztuje

Obie gry zostały wycenione na 90 zł, co w przypadku 22-letnich produkcji wcale niską ceną nie jest. Producenci gier już wiele razy udowadniali, że nostalgia kosztuje.

Sam mam ogromny sentyment do LeafGreenów. Dlatego będę musiał poważnie zastanowić się nad kupnem konsoli Switch.

Albert Żurek 20.02.2026 19:45

