REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Telefon odpala Cyberpunka 2077. Marzyłem o tym latami

Nowoczesne smartfony są na tyle potężne, że potrafią uruchomić najbardziej wymagające gry. Cyberpunk 2077 uruchamiany na telefonie nie stanowi już marzenia ściętej głowy. 

Albert Żurek
Cyberpunk 2077
REKLAMA

Producenci smartfonów z roku na rok w nowych generacjach urządzeń przede wszystkim ulepszają specyfikację i wymieniają procesory na lepsze i wydajniejsze. Doszliśmy już do takiego poziomu, że kupno nowego telefonu ze względu na lepszy procesor mija się z celem. Nawet kilkuletnie sztandarowe układy zapewniają wystarczającą moc obliczeniową w codziennym użytkowaniu i grach mobilnych. Co jeśli wykorzystać tę wydajność w produkcjach z konsol i komputerów?

REKLAMA

Cyberpunk 2077 na smartfonie z Androidem działa aż miło

Gry z konsol i komputerów na smartfonach nie są zupełnie nowym tematem. Apple tuż po premierze iPhone’ów 15 Pro chwalił się, że urządzenia są w stanie obsłużyć tytuły AAA takie jak Resident Evil 4, Death Stranding czy Assassin’s Creed Mirage. Początkowo smartfony miały problemy z utrzymaniem niskich temperatur, lecz kwestia grania na iPhone 17 Pro została znacząco ulepszona. 

W smartfonach z Androidem temat jest bardziej skomplikowany. Google nie zachęca tak jak Apple twórców gier do implementowania swoich produkcji do sklepu Google Play. Uruchomienie gier z konsol i komputerów na telefonach z systemem Google’a jest jednak możliwe.

Wyniki pokazał twórca internetowy z kanału YouTube ETA Prime, który uruchomił polskiego Cyberpunka 2077 na smartfonie Nubia RedMagic 11 Pro. Sprzęt jest pozycjonowany jako telefon dla graczy, a więc został wyposażony w obecnie najlepszy procesor dla Androida Snapdragon 8 Elite Gen 5. Telefon wyróżnia się też nietypowym systemem chłodzenia cieczą oraz aktywnym wentylatorem.

Zastosowanie najpotężniejszego układu pozwoliło na uruchomienie Cyberpunka 2077 na niskich ustawieniach w rozdzielczości 720p z włączoną techniką skalowania obrazu FSR w trybie zrównoważonym. Wyniki robią wrażenie - telefon uruchamia grę w imponujących 30 kl./s w większości lokalizacji i scenariuszy. W bardziej wymagających dla sprzętu momentach (np. gdy na ekranie działo się więcej) telefon wciąż był w stanie utrzymać ponad 20 kl./s, ale nigdy nie spadał poniżej tego poziomu.

Generowanie klatek z techniki FSR 3.0 pozwoliło jeszcze bardziej zwiększyć płynność rozgrywki do 50 kl./s ze spadkami do 40 kl./s. Twórca spróbował również tryb ustawień dedykowanych dla Steam Decka, którego uruchomienie zwiększa rozdzielczość do 1280 × 800 i jakość tekstur na średnie pozwoliło na grę 27 kl./s. Z generowaniem klatek wartość zwiększyła się do 40-50 kl./s.

Czytaj też:

Problemem gier AAA na Androidzie nie jest już wydajność, a temperatury

Test potwierdza, że obecne smartfony oferują naprawdę ogromną moc obliczeniową. Pokuszę się o stwierdzenie, że doszliśmy do momentu, że urządzenia z najlepszymi czipami osiągają wydajność podobną do konsoli PlayStation 4. Mimo że jest to konsola sprzed ponad dekady, sprzęt na swoje czasy oferował naprawdę bardzo dobre komponenty. To też stacjonarne urządzenie, które podczas gry wciąga ok. 100 watów energii.

Tymczasem Snapdragon 8 Elite Gen 5 zaprojektowany dla smartfonów jest w stanie zaoferować podobną wydajność, pobierając kilka lub kilkanaście watów. Powodem, dlaczego gry AAA nie trafiają na Androida mogą być jednak temperatury - na smartfonie wykorzystanym do uruchamiania Cyberpunka 2077 czip osiągał ponad 95°C. Okiełznanie ciepła jest tu kluczowym problemem.

REKLAMA

Za dziecka, gdy wychodziło GTA V marzyłem o grach AAA na telefonie. Dziś staje się to możliwe.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
21.02.2026 07:20
Tagi: AndroidCyberpunkTelefony
Najnowsze
7:10
Żegnaj Apple i Google. Zabieram swoje zdjęcia
Aktualizacja: 2026-02-21T07:10:00+01:00
7:00
Jak dodzwonić się do DPD? Mam sposób na ominięcie irytującego bota
Aktualizacja: 2026-02-21T07:00:00+01:00
23:39
Te komputery będziesz chciał zobaczyć na swoim biurku. Wybrałem mojego faworyta
Aktualizacja: 2026-02-20T23:39:14+01:00
20:43
Przeżyli dzięki iPhone'owi. Kluczowa jedna funkcja
Aktualizacja: 2026-02-20T20:43:25+01:00
20:10
YouTube chce, żebyś gadał z telewizorem. Powie ci, co oglądasz
Aktualizacja: 2026-02-20T20:10:00+01:00
20:00
Zapomnij o AI slop. Microsoft właśnie wymyślił morgowanie
Aktualizacja: 2026-02-20T20:00:00+01:00
19:45
Legendarna gra Pokemon wraca. Zagrasz na nowym sprzęcie
Aktualizacja: 2026-02-20T19:45:54+01:00
19:30
OneDrive puka do twojego Maca. Prosi o drugą szansę
Aktualizacja: 2026-02-20T19:30:28+01:00
19:23
Asystent Bixby zmartwychwstał. Będzie twoim ekspertem
Aktualizacja: 2026-02-20T19:23:09+01:00
19:04
Przeczytałem, co piszecie o smogu. Aż nie mogę uwierzyć
Aktualizacja: 2026-02-20T19:04:51+01:00
18:46
Falcon 9 spłonął nad Europą. W atmosferze został kosmiczny smog
Aktualizacja: 2026-02-20T18:46:33+01:00
18:39
Nie używaj takich haseł. Sam wchodzisz na minę
Aktualizacja: 2026-02-20T18:39:57+01:00
17:42
Rekordowy styczeń na Okęciu. Polacy pokochali latanie
Aktualizacja: 2026-02-20T17:42:46+01:00
16:25
Notatnik Windows z wielką zmianą. Nie chciałeś jej
Aktualizacja: 2026-02-20T16:25:19+01:00
15:57
Słowa mają kształt nie tylko dla ludzi. "Efekt buba-kiki"
Aktualizacja: 2026-02-20T15:57:03+01:00
15:44
RPO zmasakrował fajerwerki. Potem nastąpił zwrot akcji
Aktualizacja: 2026-02-20T15:44:17+01:00
15:36
Chrome nie da ci spokoju. Będzie prosić i błagać
Aktualizacja: 2026-02-20T15:36:52+01:00
14:59
Sprzedawali mObywatela, teraz mają kłopoty. "Stałe źródło dochodu"
Aktualizacja: 2026-02-20T14:59:19+01:00
14:48
Polskie miasta przestaną straszyć. "Działanie uzasadnione interesem publicznym"
Aktualizacja: 2026-02-20T14:48:31+01:00
13:53
Coś rzadkiego wydarzy się dziś na niebie. Saturn i Neptun bliżej niż kiedykowiek
Aktualizacja: 2026-02-20T13:53:27+01:00
13:02
AMD szykuje procesory potwory. "Ogromny zastrzyk mocy"
Aktualizacja: 2026-02-20T13:02:10+01:00
12:11
Warszawa jak twój sąsiad, ale z głową. Śmieciami ogrzeje domy
Aktualizacja: 2026-02-20T12:11:04+01:00
11:33
Polska zaminuje wschodnią granicę w 48 godzin. Historyczna decyzja rządu
Aktualizacja: 2026-02-20T11:33:51+01:00
11:04
Telefon wyłączył mu 5G. iPhone z poważnym problemem
Aktualizacja: 2026-02-20T11:04:52+01:00
10:03
Nowy biznes na kaucji. Polacy oddają butelki... innym
Aktualizacja: 2026-02-20T10:03:02+01:00
9:55
Donald Trump ujawni prawdę o UFO. "Odtajnię wszystkie dokumenty"
Aktualizacja: 2026-02-20T09:55:11+01:00
8:01
Kopalnie dostaną nowe zadania. "Zmiana zamiast likwidacji"
Aktualizacja: 2026-02-20T08:01:16+01:00
7:20
Płatności wracają na zegarki Huawei. Znamy nowego operatora
Aktualizacja: 2026-02-20T07:20:30+01:00
7:00
Porzucisz ChataGPT. Nowe narzędzie to istny potwór
Aktualizacja: 2026-02-20T07:00:00+01:00
6:16
Tak będzie wyglądać polskie pole walki. "To nie była pokazówka dla mediów"
Aktualizacja: 2026-02-20T06:16:00+01:00
6:12
Nowe technologie zatruwają rynek pracy. To już nie spekulacje, a twarde dane
Aktualizacja: 2026-02-20T06:12:00+01:00
6:10
Ameryka chce nas ratować przed europejską cenzurą. Można się już śmiać
Aktualizacja: 2026-02-20T06:10:00+01:00
6:05
Przewiercili pół kilometra lodu. Odkryli tajemnicę sprzed milionów lat
Aktualizacja: 2026-02-20T06:05:00+01:00
6:00
Kupiliśmy samoloty za 120 mln zł. Zamiast latać, stoją w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-20T06:00:00+01:00
22:24
Ranking darmowych VPN 2026. Jak dbać o prywatność w sieci bez wydawania pieniędzy?
Aktualizacja: 2026-02-19T22:24:00+01:00
21:43
Microsoft sam stworzy ci wspomnienia z gier. Ej, ale nikt nie prosił
Aktualizacja: 2026-02-19T21:43:48+01:00
20:55
Nvidia obiecuje "chip, który zadziwi świat". Tylko co z tego dla nas
Aktualizacja: 2026-02-19T20:55:33+01:00
20:44
Zegarek Facebooka wejdzie na twój nadgarstek. Zaraz, czy to nie żart
Aktualizacja: 2026-02-19T20:44:26+01:00
20:23
Windows 11 sprawdzi ci internet. Powie, dlaczego się zacina
Aktualizacja: 2026-02-19T20:23:58+01:00
19:37
Wiemy, co zmieni One UI 9.0. Wygląda znajomo, ale to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-19T19:37:58+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA