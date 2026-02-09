Myślałeś, że nikt już nie kupuje tabletów? Grubo się mylisz

Ładowanie...

Tablety miały swój czas świetności ponad dekadę temu, gdy smartfony z ekranami o przekątnych 4-5 cali były standardem. Wtedy kupno tabletu było jedynym sposobem na dodatkową przestrzeń do pracy czy rozrywki. Dziś, gdy telefony zbliżają się do 7 cali, wydawać by się mogło, że dodatkowy ekran to zbędny luksus. Nic bardziej mylnego - najnowsze dane pokazują, że tablety właśnie wróciły do łask.

Tablety z największą popularnością od lat. Dane nie kłamią

Raport firmy Omdia zajmującej się analizą sprzętu ujawnia, że w 2025 r. doszło do znaczącego wzrostu na rynku tabletów. Liczba dostaw wzrosła o 9,8 proc. w porównaniu z ostatnim rokiem. Na półki sklepowe z całego świata trafiło aż 162 mln sztuk. Największe liczby zanotowano w ostatnim kwartale, gdzie liczba dostaw osiągnęła 44 mln egzemplarzy.

Jeśli porównamy wyniki z ostatnimi latami, można dostrzec ponowny wzrost zainteresowania tego typu urządzeniami. W czwartym kwartale 2024 r. na rynek trafiło niespełna 40 mln tabletów. Przez cały 2024 r. dostarczono mniej niż 150 mln egzemplarzy, a rok wcześniej w 2023 r. poniżej 140 mln. W minionym roku osiągnięto wynik podobny do lat 2020 i 2021 r. W czasie pandemii tablety również zyskały na popularności ze względu na zapotrzebowanie na sprzęt do pracy i nauki zdalnej.

Największy wpływ na wzrosty popularności tabletów miała Europa Środkowo-Wschodnia. Na drugim miejscu był region Azji i Pacyfiku. Z wyjątkiem Ameryki Północnej, wszystkie rynki odnotowały dwucyfrowe wzrosty. Efektem czego jest największa popularność tabletów od lat.

Jakie są powody? Analityk Omdia Himani Mukka uważa, że duży wpływ miał sezonowy popyt w okresie świątecznym oraz działalność producentów tabletów, którzy chcieli zabezpieczyć się przed nadchodzącymi skutkami wynikającymi z drogiej pamięci masowej i operacyjnej. Tablety nie cieszą się tak dużą popularnością jak smartfony czy laptopy, więc cena gra tu kluczową rolę.

Producenci postrzegają tablety jako urządzenia ekosystemowe. Oznacza to, że są uzupełnieniem pozostałej części oferty: telefonów, komputerów, słuchawek. Najczęściej po tego typu sprzęty sięgają klienci, którzy już mają inne sprzęty od danego producenta.

Apple pozostaje liderem na rynku. iPad najpopularniejszy

W rankingu popularności niezmiennie rządzi jedna firma. Apple ze swoim iPadem zdominowało rynek, zagarniając w ostatnim kwartale 2025 roku aż 45 proc. udziałów. Na podium znalazły się jeszcze Samsung i Lenovo, a stawkę zamykają Huawei, Xiaomi oraz inni producenci. Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy roku Apple dostarczył do klientów niemal 20 mln swoich tabletów.

Albert Żurek 09.02.2026 20:26

