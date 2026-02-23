REKLAMA
Heyah mówi narkah. Operator zwija subskrypcję, ale jest dobra wiadomość

Klienci Heyah 01 od dziś trafiają do Red Bull Mobile. W pakiecie dostają obniżone ceny, 100 GB bonusu i zachowanie dotychczasowego numeru.

Malwina Kuśmierek
Heyah 01 kończy z ofertą
Z polskiego rynku telekomunikacyjnego subskrypcja Heyah 01. Zgodnie z poprzednimi zapowiedziami, 23 lutego T-Mobile oficjalnie zakończyło działanie Heyah 01, a dotychczasowi użytkownicy subskrypcji zostaną automatycznie przeniesieni do Red Bull Mobile, należącego do T-Mobile Polska.

Heyah 01 przestaje istnieć. Subskrybenci zostaną przeniesieni do Red Bull Mobile

Rozpoczęta dziś migracja może wiązać się z krótką przerwą w dostępie do usług w dniu przeniesienia. Numery telefonów użytkowników pozostaną bez zmian, podobnie jak model rozliczeń, który nadal będzie oparty na cyklicznej subskrypcji, teraz jednak pod szyldem marki popularnego napoju energetycznego.

Wbrew przekazom niektórych mediów, nie oznacza to końca kultowej marki Heyah. T-Mobile Polska pod jej szyldem wciąż oferuje ofertę na kartę w trzech pakietach: S (35 zł), M (40 zł) i L (55 zł). Z rynku znika jedynie oferta subskrypcyjna Heyah 01.

Formalnie wygaszanie Heyah 01 rozpoczęto już pod koniec czerwca ubiegłego roku, kiedy to T-Mobile wyłączyło możliwość rejestracji nowych subskrybentów usługi.

Bonusy na otarcie łez

Heyah 01 oferowała dwa warianty: 19,99 zł miesięcznie za nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz 20 GB internetu albo 29,99 zł miesięcznie za ten sam pakiet usług z 40 GB danych. Po przejściu do Red Bull Mobile ceny zostaną obniżone odpowiednio do 19 i 29 zł. Operator dorzuca również jednorazowy bonus w postaci 100 GB internetu ważnych przez 30 dni.

Pierwszy 30-dniowy okres rozliczeniowy po migracji ma być bezpłatny, także dla tych klientów, którzy w momencie przeniesienia nie mieli aktywnej subskrypcji Heyah 01. Nie ma też potrzeby wymiany karty SIM, a użytkownicy zachowają dostęp do sieci 5G.

Klienci, którzy nie chcą zaakceptować nowych warunków, mogą po prostu nie opłacić kolejnego okresu subskrypcji lub zakończyć ją i nie wznawiać przez 120 dni, co będzie równoznaczne z rezygnacją z usługi.

