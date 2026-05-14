Zbliża się dzień zero dla polskiej armii. Najważniejsze lotnisko w Polsce gotowe

Ładowanie...

Na papierze Polska ma już 13 samolotów F-35A Husarz. W praktyce wszystkie wyprodukowane dotąd maszyny znajdują się w Stanach Zjednoczonych, gdzie służą do szkolenia pilotów i personelu technicznego.

To normalny etap wdrażania F-35. Tego samolotu nie da się po prostu odebrać z fabryki, przestawić do hangaru i zacząć używać. F-35A jest samolotem bojowym, ale jednocześnie latającym centrum przetwarzania danych, elementem sieci dowodzenia i bardzo wymagającym systemem informatyczno-logistycznym.

REKLAMA

Dlatego równie ważne jak sam przylot samolotów było przygotowanie miejsca, w którym będą stacjonować. Łask przez ostatnie lata nie czekał biernie na nowe myśliwce. Baza została przebudowana tak, aby spełnić amerykańskie wymagania dla obsługi maszyn piątej generacji. W marcu 2026 r. lotnisko przeszło amerykańską certyfikację infrastruktury F-35, co otworzyło drogę do stałego bazowania Husarzy w Polsce.

Łask stał się najważniejszym lotniskiem wojskowym w Polsce

Jesteśmy już gotowi i czekamy na przylot oraz dotknięcie polskiej ziemi przez koła pierwszych myśliwców F-35. To będzie ważna chwila, dzień zero – zapewnia w rozmowie z PAP płk pil. Krzysztof Duda, dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

REKLAMA

32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku ma przyjąć pierwszą eskadrę polskich F-35A. Docelowo w Łasku ma stacjonować 16 z 32 zamówionych maszyn. Druga eskadra ma trafić do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, która również przechodzi modernizację po zakończeniu epoki poradzieckich Su-22.

Dla polskiego lotnictwa to zmiana większa niż prosta zamiana jednego typu samolotu na drugi. F-16 był wejściem do zachodniego systemu walki powietrznej. F-35 jest wejściem w rzeczywistość, w której samolot ma nie tylko przenosić uzbrojenie, ale przede wszystkim widzieć więcej niż przeciwnik, zbierać dane z wielu sensorów, łączyć je w jeden obraz sytuacji i przekazywać dalej innym uczestnikom pola walki.

REKLAMA

To dlatego dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, płk pil. Krzysztof Duda, mówi o dniu zero. Nie chodzi wyłącznie o symboliczne lądowanie pierwszych samolotów. Chodzi o moment, w którym Polska zaczyna budować realną zdolność operowania myśliwcami piątej generacji u siebie, z własnej bazy, w krajowym systemie obrony powietrznej.

Więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Prawie miliard złotych na Łask

Według informacji podawanych przy okazji przygotowań do przylotu F-35, inwestycje związane z nowymi samolotami w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku kosztowały ponad 900 mln zł. To część większego programu infrastrukturalnego dla F-35, na który w latach 2024–2025 przeznaczono łącznie ponad 2,6 mld zł.

REKLAMA

F-35A Husarz potrzebuje klasycznego zaplecza lotniczego: pasa, dróg kołowania, hangarów, stanowisk obsługowych, magazynów części i uzbrojenia. Ale to tylko połowa historii. Ten samolot wymaga również infrastruktury teleinformatycznej, zabezpieczeń, odpowiedniego zasilania, systemów planowania misji i zaplecza do pracy z danymi.

Właśnie dlatego modernizacja Łasku nie mogła ograniczyć się do odświeżenia hangarów. Baza musiała otrzymać rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, łączności, wsparcia operacyjnego i obsługi technicznej, których wymaga amerykański system eksploatacji F-35. Certyfikacja przeprowadzona przez stronę amerykańską potwierdziła, że te wymagania zostały spełnione.

REKLAMA

Warto pamiętać, że Łask był przygotowywany do większej roli od lat. Jeszcze zanim rozpoczęła się bezpośrednia przebudowa pod F-35, baza przeszła istotne prace lotniskowe. W 2019 r. zakończono remont, w ramach którego wydłużono pas startowy, zmodernizowano nawierzchnię, wykonano nowoczesne systemy odwadniania i odladzania oraz zainwestowano w system awaryjnego zatrzymywania lądujących samolotów.

F-35A wprowadzą nasze lotnictwo to epoki cyfrowej

Choć pierwsze polskie F-35A zostały już wyprodukowane, do tej pory pozostawały w USA. Powód jest prosty - szkolenie. Polscy piloci i technicy uczą się obsługi maszyn w Ebbing Air National Guard Base w Arkansas, która stała się jednym z głównych ośrodków szkolenia zagranicznych użytkowników samolotów piątej generacji.

Personel naziemny również musi przejść osobne przygotowanie. Obsługa F-35 wymaga znajomości procedur technicznych, systemów diagnostycznych, zabezpieczeń i standardów, które są znacznie bardziej rozbudowane niż w przypadku starszych maszyn.

Produkcja polskich F-35A trwa w zakładach Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie. W ostatnich dniach swój pierwszy lot wykonał Husarz o numerze 3513, czyli trzynasty F-35 zamówiony dla Polski. Wcześniej Sztab Generalny WP informował o oblocie kolejnych maszyn, w tym egzemplarzy 3506 i 3507.

Pierwsze dwa samoloty mają trafić do Łasku w maju 2026 r., a kolejna para jest spodziewana na początku lipca. Do końca 2026 r. w kraju ma się pojawić więcej maszyn, choć tempo ich pełnego wejścia do służby będzie zależeć nie tylko od dostaw, ale też od szkolenia, gotowości personelu i stopniowego budowania procedur operacyjnych.

REKLAMA

Kiedy pierwsze F-35A Husarz wylądują w Łasku, Polska symbolicznie zamknie jeden etap modernizacji lotnictwa i otworzy kolejny. F-16 były maszynami, które przeniosły Siły Powietrzne do zachodniego standardu. F-35 mają przenieść je do świata, w którym samolot jest częścią cyfrowej sieci walki.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Bogdan Stech 14.05.2026 11:51

Ładowanie...

REKLAMA