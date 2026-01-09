Flota cieni ma złą passę. Po zatrzymaniu Maduro ruszył efekt domina

Ładowanie...

Według informacji przekazywanych przez amerykańskich urzędników, tankowiec Olina został przejęty na Morzu Karaibskim w rejonie Trynidadu i Tobago. Jednostka należąca do nieformalnej floty cieni miała wracać w stronę wenezuelskich wód z pełnym ładunkiem ropy, mimo nałożonych sankcji i wątpliwego statusu prawnego statku.

Olina wpadła w ręce USA

Operację przejęcia przeprowadziły siły USA działające w ramach Dowództwa Południowego. Do abordażu wykorzystano grupę okrętów i lotniskowiec USS Gerald R. Ford, z którego desantowali się żołnierze piechoty morskiej i marynarki wojennej. Z perspektywy Pentagonu to nie tylko kolejna akcja egzekwowania sankcji, ale także wyraźny znak, że statki, które przez lata wymykały się kontrolerom nawigując w szarej strefie prawa, przestają być nietykalne.

Olina jest już piątym tankowcem zajętym przez Stany Zjednoczone w ostatnich tygodniach w ramach zaostrzonej blokady eksportu ropy z Wenezueli. Eskalacja następuje tuż po głośnej operacji w Caracas, zakończonej pojmaniem prezydenta Nicolasa Maduro przez amerykańskie siły specjalne.

Jak działa morski odpowiednik rajów podatkowych?

W dokumentach administracji USA Olina widnieje jako jednostka, która pod różnymi nazwami i banderami przewoziła towary objęte sankcjami. Jeszcze niedawno statek funkcjonował jako Minerva M i trafił na amerykańską listę sankcyjną za udział w transporcie rosyjskiej ropy. Później został przemianowany i miał pływać pod banderą Timoru Wschodniego, co wpisuje się w klasyczny schemat floty cieni.

Flota cieni to nieformalna sieć tankowców, które zarabiają na obchodzeniu międzynarodowych ograniczeń. Zmieniane nazwy i bandery, nieprzejrzysta własność, brak standardowego ubezpieczenia, wyłączane transpondery AIS oraz nietypowe trasy to codzienność tych jednostek. Dzięki temu mogą ładować ropę w portach objętych sankcjami, a potem przeprowadzać przeładunki statek-statek na otwartym morzu i dostarczać surowiec do odbiorców, którzy oficjalnie nie chcą być kojarzeni z reżimami z Caracas, Teheranu czy Moskwy.

Efekt Maduro, czyli blokada ropy zamienia się w demonstrację siły

Po pojmaniu Nicolasa Maduro amerykańska administracja zaczęła otwarcie mówić o blokadzie tankowców powiązanych z Wenezuelą. Polityczny przekaz jest równie ważny jak wymiar operacyjny. Waszyngton chce pokazać, że nie będzie tolerował równoległego, nielegalnego systemu handlu surowcami, który finansuje aparat władzy w Caracas.

Przejęcie Oliny nastąpiło krótko po innym głośnym incydencie. W poprzednich dniach Amerykanie przejęli tankowiec Bella 1, później przemianowany na Marinera i czasowo zarejestrowany pod rosyjską banderą. Eskortowana przez rosyjskie okręty jednostka była ścigana od wybrzeży Wenezueli po północny Atlantyk, a cała akcja zakończyła się zatrzymaniem statku na podstawie nakazu amerykańskiego sądu federalnego.

Teraz podobny los spotyka kolejną jednostkę z tego samego nieformalnego systemu. Dla floty cieni oznacza to, że dotychczasowa taktyka – liczenie na rozproszenie kontroli i przeciążone służby – przestaje działać. USA pokazują, że są gotowe sięgnąć po regularne siły zbrojne, aby fizycznie przejąć jednostki, które naruszają ich sankcyjne reżimy.

Marcin Kusz 09.01.2026 18:08

