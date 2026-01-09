REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polskie F-35 to już potęga. Amerykanie właśnie nam pogratulowali

Polska ma już osiem samolotów F-35A Husarz. Pierwsze niewidzialne myśliwce w polskich barwach pojawią się w naszym kraju już w maju.

Bogdan Stech
Polskie F-35 to już potęga. Amerykanie właśnie nam pogratulowali
REKLAMA

Zaledwie miesiąc temu internet obiegły zdjęcia prosto z Teksasu, na których dumnie prezentował się egzemplarz F-35A Husarz o numerze 3508. Wtedy maszyna przechodziła jeszcze rygorystyczne testy fabryczne, ale tempo prac Lockheeda Martina robi wrażenie.

Dziś ten sam samolot, oznaczony AZ-08, jest już w swoim tymczasowym domu, bazie lotniczej Gwardii Narodowej w Ebbing. To właśnie tam, pod niebem Arkansas, wykuwa się nowa elita polskiego lotnictwa, a maszyna z numerem 3508 dołączyła do siedmiu starszych braci, by służyć jako latająca klasa dla polskich pilotów i personelu naziemnego.

REKLAMA

Dla fanów lotnictwa i osób śledzących modernizację naszej armii to moment symboliczny. Zdjęcia opublikowane przez 188. Skrzydło Gwardii Narodowej potwierdzają, że proces idzie zgodnie z planem.

Choć od Fort Worth w Teksasie, gdzie Husarz powstawał, do Ebbing jest zaledwie 400 km, to dla polskich Sił Powietrznych ten krótki przelot oznacza milowy krok w stronę pełnej gotowości operacyjnej.

Gratulacje dla Polski z okazji przybycia ich F-35 do Bazy Powietrznej Gwardii Narodowej Ebbing - napisali Amerykanie na profilu społecznościowym bazy.

Przystanek Arkansas, cel: polskie bazy

Harmonogram dostaw jest napięty i niezwykle ambitny. Jeśli ktoś myślał, że na nowoczesne myśliwce będziemy czekać w nieskończoność, może poczuć się pozytywnie zaskoczony. O ile pierwsze osiem sztuk stacjonuje w USA, o tyle maszyny o numerach od 3509 w górę będą lecieć już bezpośrednio do Polski.

Cały proces zakupowy, zapoczątkowany umową z 2020 r. na 32 maszyny, powoli nabiera przyspieszenia. Harmonogram prezentuje się następująco: w 2024 r. odebraliśmy 4 sztuki F-35, w 2025 r. 3 sztuki, w 2026 r. odbierzemy 3 sztuki, w 2027 r. 16 sztuk, w 2028 r. 4 sztuki i w 2029 w finałowe 2 sztuki. 

Tymczasem w Polsce trwa już wielkie odliczanie. Historyczna, pierwsza para Husarzy ma wylądować w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku pod koniec maja 2026 r. W lipcu dołączą do nich kolejne dwie maszyny.

Polska będzie dysponować pełną flotą dwóch eskadr w 2030 r. Połowa maszyn trafi docelowo do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, dla połowy bazą będzie Łask. Warto podkreślić, że infrastruktura w Łasku jest już praktycznie gotowa na przyjęcie tych cyfrowych drapieżników. Budowa nowoczesnej strefy zakończyła się tam wraz z końcem 2025 r.

Więcej na Spider's Web:

Wielkie możliwości, to wielkie wyzwanie

F-35 to nie tylko samolot, to potężny węzeł informacyjny. Potrafi prowadzić walkę elektroniczną, wykrywać cele z ogromnych odległości i co najważniejsze dzielić się tymi danymi w czasie rzeczywistym z innymi jednostkami na ziemi, morzu i w powietrzu.

Husarz może namierzyć przeciwnika, sam pozostając niewidoczny, i przekazać parametry celu np. do wyrzutni HIMARS, które wykonają uderzenie. To buduje zupełnie nową jakość odstraszania, potencjalny agresor musi mieć świadomość, że polskie niebo jest monitorowane przez system, który potrafi precyzyjnie uderzyć w najczulsze punkty przeciwnika głęboko za linią frontu.

Mimo ogromnego entuzjazmu, przed polskim wojskiem stoi wyzwanie, które gen. dyw. pil. dr. Ireneusz Nowak, inspektor sił powietrznych w rozmowie z magazynem Polska Zbrojna nazywa "momentem krytycznym".

Posiadanie najnowocześniejszego samolotu świata to połowa sukcesu, drugą jest wpięcie go w krwiobieg całej armii. Husarz musi perfekcyjnie współpracować z elementami tarczy antyrakietowej Wisła (system Patriot) oraz programem Narew.

O ile współpraca z nowoczesną artylerią dalekiego zasięgu wydaje się być na dobrej drodze, o tyle największym znakiem zapytania pozostaje pełna integracja powietrzno-lądowa.

REKLAMA

To zadanie nie tylko techniczne, polegające na przesyłaniu danych między różnymi systemami, ale przede wszystkim mentalne i proceduralne. Wojsko musi wypracować nową taktykę, w której F-35 nie jest tylko myśliwcem od strzelania, ale inteligentnym koordynatorem pola walki.

To proces, który potrwa lata. Jednak patrząc na zdjęcia 3508 lądującego w Arkansas, trudno nie odnieść wrażenia, że Polska właśnie wchodzi do najwyższej ligi światowego lotnictwa, a droga do maja 2026 r. staje się coraz krótsza.

REKLAMA
Bogdan Stech
09.01.2026 13:52
Tagi: F-35ministerstwo obrony narodowejSamolotyWojsko
Najnowsze
13:47
Mapa zasięgu sieci T-Mobile 5G i 5G Bardziej. Gdzie jest szybki internet?
Aktualizacja: 2026-01-09T13:47:09+01:00
13:08
Samsung szykuje Galaxy A57. Nowy król opłacalności
Aktualizacja: 2026-01-09T13:08:17+01:00
12:31
PKP Intercity podliczyło Czechów. Miała być konkurencja, wyszła kompromitacja
Aktualizacja: 2026-01-09T12:31:38+01:00
12:08
Tramwaje - stonogi wyjadą na tory. Robią wrażenie
Aktualizacja: 2026-01-09T12:08:23+01:00
11:27
Nikt nie chce iOS-a 26. Wyniki popularności są porażające
Aktualizacja: 2026-01-09T11:27:56+01:00
10:57
Poczta Polska będzie trochę jak Cepelia. Oby nie skończyło się na magnesach z Chin
Aktualizacja: 2026-01-09T10:57:52+01:00
10:46
Kometa 3I/Atlas ma coś, co wymyka się logice. "To nie jest iluzja"
Aktualizacja: 2026-01-09T10:46:23+01:00
10:11
Co chwyci w Warszawie, trafi do Europy. Polska decyduje o strategii Dreame
Aktualizacja: 2026-01-09T10:11:24+01:00
9:34
Microsoft nie lubi gdy jesteś samodzielny. Więc pomoże ci w zakupach
Aktualizacja: 2026-01-09T09:34:54+01:00
8:54
Cisza albo mandat. Kraków chce wychować pasażerów komunikacji miejskiej
Aktualizacja: 2026-01-09T08:54:46+01:00
8:21
Samsung zarabia na pamięci jak nigdy wcześniej. I to nie jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-09T08:21:23+01:00
7:04
Patrzyłem na robota, który robi pranie i kanapki. Omal nie zasnąłem
Aktualizacja: 2026-01-09T07:04:31+01:00
6:23
Grenlandia już raz była bez lodu. "To brzmi jak ostrzeżenie"
Aktualizacja: 2026-01-09T06:23:07+01:00
6:22
Pokolenie Z już nikomu nie ufa. Nawet faktom
Aktualizacja: 2026-01-09T06:22:02+01:00
6:21
Podróże jak moja przechodzą do historii. Czas powitać luksus
Aktualizacja: 2026-01-09T06:21:26+01:00
6:21
Ciemna galaktyka świeci jak jarzeniówka. Nie powinna
Aktualizacja: 2026-01-09T06:21:00+01:00
6:11
MacBook w końcu dotykowy. Jest na to świetny sposób
Aktualizacja: 2026-01-09T06:11:00+01:00
20:42
NVIDIA każe czekać. Gracze muszą uzbroić się w cierpliwość
Aktualizacja: 2026-01-08T20:42:00+01:00
19:42
Google da przetestować płatne gry za darmo. W końcu ma to sens
Aktualizacja: 2026-01-08T19:42:06+01:00
19:00
Mapa zasięgu sieci Orange 5G w 2026. Gdzie jest szybki internet?
Aktualizacja: 2026-01-08T19:00:22+01:00
18:21
NASA szykuje awaryjny powrót. Nagły kryzys na stacji kosmicznej
Aktualizacja: 2026-01-08T18:21:59+01:00
17:49
Gmail zmieni się nie do poznania. Nie każdy będzie zachwycony
Aktualizacja: 2026-01-08T17:49:10+01:00
16:52
Samsung ma złe wieści. Niestety chodzi o ceny telefonów
Aktualizacja: 2026-01-08T16:52:31+01:00
16:06
F-35 nie bierze jeńców. Nad Polską pokazał, na co go stać
Aktualizacja: 2026-01-08T16:06:08+01:00
15:36
Windows 11 przegrywa test wydajności. Mam tego dość
Aktualizacja: 2026-01-08T15:36:12+01:00
15:00
Tania linia wraca do Polski. Ten kierunek aż się prosił
Aktualizacja: 2026-01-08T15:00:11+01:00
13:45
Samsung oddaje kasę za smartfony. Galaxy S24 i S25 Ultra w promocji
Aktualizacja: 2026-01-08T13:45:50+01:00
13:10
Ładowanie 100 W kiedyś było luksusem. Teraz kosztuje grosze
Aktualizacja: 2026-01-08T13:10:14+01:00
12:36
Airbus składa Polsce ofertę dekady. "Możemy wskoczyć do ekstraklasy"
Aktualizacja: 2026-01-08T12:36:11+01:00
11:24
Wyłączyli ci 3G, a masz stary telefon? Orange da ci kasę
Aktualizacja: 2026-01-08T11:24:39+01:00
10:50
Kometa 3I/Atlas wypuści sondy? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2026-01-08T10:50:53+01:00
10:11
Tak działa robot sprzątający, który lata. Schody przestały być problemem
Aktualizacja: 2026-01-08T10:11:15+01:00
9:51
Oto następny składak Samsunga. Galaxy Backflip nie ma przodu ani tyłu
Aktualizacja: 2026-01-08T09:51:33+01:00
9:04
Mamy najgorsze na świecie powietrze. "Jak jest zima, trzeba się dusić"
Aktualizacja: 2026-01-08T09:04:50+01:00
8:49
Wi-Fi 8 pokazane. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Aktualizacja: 2026-01-08T08:49:17+01:00
7:46
ChatGPT został lekarzem. Niby zaprzeczają, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi
Aktualizacja: 2026-01-08T07:46:26+01:00
6:20
Dobrali się do danych agencji kosmicznej. Niesamowicie groźny wyciek
Aktualizacja: 2026-01-08T06:20:00+01:00
6:15
Zmienili nazwę i banderę, żeby uciec Amerykanom. Dopadli ich
Aktualizacja: 2026-01-08T06:15:00+01:00
6:10
Deweloper sprzedaje szum morza pod Łodzią. "Wystarczy wyobraźnia"
Aktualizacja: 2026-01-08T06:10:00+01:00
6:05
Polska rakieta Perun przerwała lot, ale to był sukces. Są kulisy testu
Aktualizacja: 2026-01-08T06:05:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA