Obliczyli ceny iPhone'a 17. Przyjemne, nie pójdziemy z torbami

Wszystko wskazuje na to, że i w tym roku do oferty Apple’a dołączą we wrześniu cztery nowe telefony. Mają być nimi iPhone 17, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, które zastąpią w ofercie iPhone’y 16, 16 Pro i 16 Pro Max. Modelem, który następcy się nie doczeka, jest natomiast iPhone 16 Plus, a zamiast iPhone’a 17 Plus pojawi się supercienki i superlekki iPhone 17 Air.

Czytaj więcej naszych tekstów poświęconych iPhone’om 17:

iPhone 17 - ceny w dolarach

Ile klienci zapłacą za te urządzenia na macierzystym rynku? W tym roku odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista. Apple od lat utrzymywał cenę tych małych iPhone’ów Pro na tym samym poziomie, którą ustalił w 2017 r. na poziomie 999 dol. dla iPhone’a X, ale to się ma w tym roku zmienić. Co jednak ciekawe - nie ze względu na cła nałożone przez Donalda Trumpa.

Spodziewamy się takich cen, zgodnie w estymacjami amerykańskiego banku i holdingu JPMorgan:

iPhone 17 - 799 dol. (tyle samo, ile płaciliśmy za iPhone’a 16);

(tyle samo, ile płaciliśmy za iPhone’a 16); iPhone 17 Pro - 1099 dol. (o 100 dol. więcej niż za iPhone’a 16 Pro);

(o 100 dol. więcej niż za iPhone’a 16 Pro); iPhone 17 Pro Max - 1199 dol. (tyle samo, co za iPhone’a 16 Pro Max);

Wyższa cena iPhone’a 17 Pro o 100 dol. w porównaniu do kwoty, jaką płaciliśmy iPhone’a 16 Pro ma wynikać z faktu, iż dostanie on dwukrotnie więcej pamięci w bazowej wersji niż iPhone 16 i tyle samo, co iPhone 16 Pro Max. Z dokładnie taką samą sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku iPhone’a 15 Pro Max, który miał 256 GB pamięci (iPhone’y 14 Pro Max i 15 Pro miały jej 128 GB).

A co z ceną tego zupełnie nowego iPhone’a 17 Air? W tym przypadku wedle szacunków telefon ma kosztować 899 dol. albo 949 dol. Oznacza to, że klienci w Stanach Zjednoczonych zapłacą za niego tyle samo, ile kosztował na premierę iPhone 16 Plus lub o 50 dol. więcej niż wynosiła ta kwota. Jak to się przełoży jednak na ceny w złotówkach? Przeanalizujmy ceny poprzednich modeli.

iPhone 17 - polskie ceny

Na wstępie warto zaznaczyć, iż polskie ceny kolejnych iteracji produktów Apple’a, które w Stanach Zjednoczonych kosztowały na premierę tyle samo, zmieniały się na przestrzeni lat - zapewne głównie ze względu na wahania kursów walut. Nie sposób jednak z całą pewnością stwierdzić, czy w tym roku przelicznik dolarów na złotówki będzie tym razem dla nas mniej, czy bardziej korzystny.

Przewidywaliśmy już co prawda, jak może prezentować się oferta Apple’a na iPhone’y 17 na polskim rynku, ale dziś możemy oszacować ceny w oparciu o najnowsze dane. Zakładając, że przelicznik dolarów na złotówki się nie zmieni, na podstawie cennika z zeszłego roku i aktualnych doniesień można domniemywać, ile za urządzenia zapłacimy w Polsce. Spodziewam się takich cen:

iPhone 17: 3999 zł (tyle samo, ile płaciliśmy za iPhone’a 16)

(tyle samo, ile płaciliśmy za iPhone’a 16) iPhone 17 Pro - 5799 dol. (o 600 zł więcej niż za iPhone’a 16 Pro);

(o 600 zł więcej niż za iPhone’a 16 Pro); iPhone 17 Pro Max - 6299 zł (tyle samo, co za iPhone’a 16 Pro Max);

(tyle samo, co za iPhone’a 16 Pro Max); iPhone 17 Air: - 4499 zł lub 4799 zł (tyle samo lub o 300 zł więcej niż za iPhone’a 16 Plus).

Oficjalne ceny nowych telefonów Apple’a poznamy oczywiście już niebawem. Konferencja firmy Cupertino, podczas której Apple zaprezentuje swoje nowe produkty, odbędzie się już 9 września 2025 r. Niewykluczone, że wraz z nowymi telefonami z linii iPhone 17 zadebiutują podczas niej również nowe urządzenia z kategorii technologii ubieranej, czyli zegarki Apple Watch i słuchawki AirPods.

Piotr Grabiec 02.09.2025 18:49

