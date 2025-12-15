Logo
Jak usunąć pokój z mapy robota sprzątającego? Koniec z Narnią w szafie

Twój robot sprzątający wyposażony w czujnik LiDAR stwierdził, że w szafie z lustrem chowasz Narnię? Mój też, ale znalazłem wreszcie opcję usunięcia takiego pokoju-widmo z mapy wygenerowanej automatycznie przez samojezdny odkurzacz.

Piotr Grabiec
robot-sprzatajacy-jak-usunac-pokoj-mapa-edycja-0
Roboty sprzątające, podobnie jak zresztą całe duże i małe AGD, należą do tych najprężniej rozwijających się kategorii z segmentu elektroniki użytkowej. Nie żartuję! Z roku na rok sprzęty domowe stają się coraz bardziej smart, otrzymując nowe funkcje. W przypadku odkurzaczy automatycznych standardem stało się już montowanie czujników typu LiDAR, które niczym radar skanują nasz dom.

Dzięki skanowaniu robot dysponuje stale uaktualnianą mapą otoczenia. Nowoczesne sprzęty z tej kategorii potrafią nawet wykryć, że przestawiliśmy je w inne miejsce i dopasowują dane w pamięci bez konieczności rysowania mapy od nowa. Ich piętą achillesową są jednak szafy z lustrami - odkurzacze z LiDAR-em zawsze twierdzą, że za jej drzwiami chowam przed nimi dodatkowe pomieszczenie. 

Jak usunąć pokój z mapy robota sprzątającego?

LiDAR to czujnik radarowy, który potrafi zgłupieć, gdy w jego zasięgu pojawi się lustro, bo myśli, że odbicie to kolejny fragment mieszkania. Można oczywiście kombinować ze strefami bez dostępu i niewidzialnymi ścianami, by zablokować mu drogę wjazdu w lustro, aby nie próbował się o nie obijać, ale jest jeszcze lepszy sposób na to, żeby poradzić sobie z tym problemem.

Opcję usunięcia pomieszczenia-widmo znalazłem w aplikacji do obsługi używanego przeze mnie aktualnie robota sprzątającego Roborock Qrevo EdgeT (którego polecam, tym bardziej że można go kupić teraz ze sporą zniżką, czyli za 2699 zł zamiast 3799 zł). W jego przypadku LiDAR montowany jest na unoszonej wysepce w centralnej jego części. Aby poradzić sobie z wspomnianym problemem, należy uruchomić apkę, przejść do panelu konkretnego robota sprzątającego oraz wybrać opcję edycji mapy.

To właśnie tam, po przejściu do sekcji Edytuj miejsce, znalazłem opcję pozwalającą poprawić automatycznie wygenerowaną mapę. Wystarczyło dotknąć przycisku Usuń, a następnie dopasować kwadratowy fragment, którego robot w ogóle nie będzie brał pod uwagę. Wprowadzone przeze mnie zmiany zostały odzwierciedlone natychmiast na trójwymiarowej mapie.

Czytaj też inne nasze teksty poświęcone marce Roborock:

Opcja usuwania fragmentów pomieszczeń przydaje się nawet bez lustrem w domu.

Roboty z LiDAR-em traktują lustra jak dodatkowe pomieszczenia, a do tego potrafią dodać do mapy fragment klatki schodowej, jeśli przejadą się obok otwartych drzwi do mieszkania. W moim przypadku z czasem i tak się stało, ale wspomniana opcja edycji pozwoliła również wykasować ten fragment. Jeśli tej opcji by nie było, to musiałbym mapę kasować i skanować dom ponownie.

W przeszłości, gdy korzystałem z mniej zaawansowanych robotów bez tych opcji edycji mapy, czasem tak zresztą robiłem. W przypadku Roborocka wolałbym jednak mapy nie usuwać - bo ta jest stale aktualizowana, a na podstawie wskazań z czujników odkurzacze takie jak właśnie Roborock Qrevo EdgeT z czasem „uczą się” mieszkania użytkownika, by sprzątać je sprawniej i wydajniej.

Piotr Grabiec
15.12.2025 06:35
Tagi: OdkurzaczeRoborockrobot odkurzającyRobot sprzątajacyRoboty
