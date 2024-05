Darmowy antywirus w 2024 r. Jak zainstalować najlepsze antywirusy za darmo?

Oczywiście Defender nie jest do końca darmowy, bo za system Windows też trzeba zapłacić. Jeśli jednak mamy już system operacyjny, to mamy i Windows Defendera - nie musimy nic dodatkowo instalować. Trzeba przyznać, że Microsoft solidnie zapracował na wysoką pozycję Defendera i osłabienie roli dodatkowych antywirusów. Jedyne co musimy robić, to tak naprawdę dbać o regularne aktualizacje Windows, a resztę roboty odwali za nas Defender.