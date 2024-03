Teraz nikt nie wykradnie twoich haseł. Zadba o to Keeper Password Manager

Dlaczego warto korzystać z takich rozwiązań? Wedle danych Keeper Security 32% badanych użytkowników doświadczyło kradzieży danych logowania do mediów społecznościowych (a stąd tylko krok do kradzieży tożsamości), a 14% użytkowników kradzieży danych logowania do systemów bankowych. Nie uwierzycie, ale aż 64% badanych nigdy nie sprawdzało, czy padło ofiarą naruszenia danych. Zdecydowanie nie warto zaliczać się do tej grupy. Zobaczcie jakie funkcje oferuje Keeper Password Manager i dlaczego korzystanie z niego jest bajecznie proste.