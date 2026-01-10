REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Spotify ze świetną nowością. Przestaniesz pytać znajomych

Spotify robi kolejny krok w stronę bycia nie tylko odtwarzaczem, ale muzycznym komunikatorem. W wiadomościach w aplikacji pojawiają się dwie nowe, bardzo ciekawe funkcje.

Marcin Kusz
Koniec zgadywania, co gra u innych. Spotify pokaże to w czasie rzeczywistym
REKLAMA

Od kiedy Spotify wprowadziło własny moduł wiadomości, aplikacja stała się czymś więcej niż listą playlist i podcastów. Według danych serwisu, w ciągu kilku miesięcy użytkownicy wysłali tam prawie 340 mln wiadomości, a z funkcji korzysta już blisko 40 mln osób. Wszystko więc wskazuje na to, że ludzie chcą dzielić się muzyką bezpośrednio w aplikacji – bez zrzutów ekranu i linków wysyłanych przez komunikatory zewnętrzne.

Listening activity, która na żywo pokazuje, czego słuchają twoi znajomi, oraz Request to Jam, pozwalająca jednym ruchem zamienić to we wspólne słuchanie są więc naturalnym rozwinięciem tej idei. Spotify dokłada do wiadomości coś w rodzaju statusu na żywo oraz prosty mechanizm do natychmiastowego wspólnego słuchania. Zamiast pytać znajomego, co mu właśnie gra w słuchawkach, po prostu to zobaczysz – i jeśli zechcesz, od razu dołączysz.

REKLAMA

Listening activity to szybki podgląd tego, co gra aktualnie u znajomych

Listening activity to funkcja, która w czasie rzeczywistym pokazuje, jaki utwór ma aktualnie włączona osoba, z którą piszesz w Spotify. Jeśli dana osoba akurat niczego nie odtwarza, pojawia się tam jej ostatnio słuchana piosenka.

Co istotne, podgląd aktywności widać tylko w obrębie Spotify Messages i wyłącznie pomiędzy osobami, które już kiedyś wymieniły się wiadomościami. System opiera się wyłącznie na istniejących kontaktach w aplikacji.

Aby uruchomić Listening activity, trzeba wejść w ustawienia Prywatność i funkcje społecznościowe i włączyć udostępnianie aktywności. Od tego momentu:

  • na liście czatów przy kontaktach zaczną pojawiać się miniaturowe „statusy” z tytułem aktualnie odtwarzanego utworu;
  • na górze konkretnej rozmowy zobaczysz, co w danej chwili gra twojemu rozmówcy.

Po stuknięciu w tę belkę możesz natychmiast odtworzyć ten sam utwór, dodać go do biblioteki, wejść w jego kontekst (np. album, playlistę) albo zareagować jedną z kilku standardowych emotek.

Co istotne, Spotify pozwala zachować pełną kontrolę nad tym, kto widzi twoją aktywność. Listening activity można w każdej chwili wyłączyć, a i tak dalej będziesz widzieć to, co udostępniają znajomi, którzy się na to zgodzili.

Request to Jam: z podglądu do wspólnego słuchania

Dzięki funkcji Request to Jam, użytkownicy mogą zaprosić się nawzajem do wspólnego słuchania muzyki – niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Gdy jedna osoba zauważy w czacie, że znajomy odtwarza jakiś utwór, może jednym kliknięciem poprosić o dołączenie do jego sesji.

Jeśli zaproszenie zostanie zaakceptowane, rozpoczyna się wspólny Jam. Gospodarzem zostaje osoba przyjmująca prośbę, ale obie strony mogą dorzucać utwory do tej samej kolejki. Muzyka leci równolegle, a rozmowa na czacie trwa bez przeszkód.

Spotify dobiera propozycje utworów na podstawie gustów obu użytkowników, co z czasem sprawia, że Jam zaczyna przypominać playlistę tworzoną przez duet, a nie tylko prywatny stream. Ważne jest też tempo. Jeśli zaproszenie nie zostanie przyjęte w kilka minut, znika.

Spotify gra coraz bardziej społecznie

Nowe funkcje pokazują wyraźnie, w jakim kierunku zmierza Spotify. Serwis już dawno przestał być tylko katalogiem utworów – staje się czymś w rodzaju muzycznej sieci społecznościowej, w której liczy się nie tylko to, czego słuchasz, ale też z kim to robisz i jak się tym dzielisz.

Przeczytaj także:

Listening activity tworzy warstwę muzycznej obecności wśród znajomych, a Request to Jam zamienia ją w konkretną aktywność: wspólny odsłuch i rozmowę. Dla jednych będzie to po prostu wygodna ciekawostka, a dla innych nowy sposób na utrzymanie kontaktu z ludźmi, z którymi kiedyś słuchało się muzyki na jednej kanapie, a dziś dzielą ich setki kilometrów.

REKLAMA

Jeśli więc następnym razem zastanowisz się, czego słuchają znajomi w drodze do pracy albo podczas wieczornego chilloutu, Spotify będzie miał na to prostą odpowiedź i gotowy przycisk, żeby dosłownie wcisnąć się do ich słuchawek.

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Marcin Kusz
10.01.2026 16:10
Tagi: AplikacjeMedia społecznościoweMuzykaSpotify
Najnowsze
16:00
AI poszło na terapię. Diagnoza mrozi krew w żyłach
Aktualizacja: 2026-01-10T16:00:00+01:00
12:56
iPhone dogoni Androida. Zaznacz datę w kalendarzu
Aktualizacja: 2026-01-10T12:56:57+01:00
12:00
Samsung zmieni procesory. Będą inne niż wszystkie
Aktualizacja: 2026-01-10T12:00:11+01:00
7:50
Producent najlepszych kejsów zmienił właściciela. Nawet nie zauważyłeś
Aktualizacja: 2026-01-10T07:50:00+01:00
7:40
Zabójca sportowych zegarków. Amazfit T-Rex 3 Pro
Aktualizacja: 2026-01-10T07:40:00+01:00
7:30
Starlinki przekroczą ważną granicę. "Największa ludzka struktura na orbicie"
Aktualizacja: 2026-01-10T07:30:00+01:00
7:20
Kosmiczni włóczędzy znikają z mapy. Tak wygląda Pustynia Einsteina
Aktualizacja: 2026-01-10T07:20:00+01:00
7:10
W 2026 r. czekam na dwa sprzęty od Apple’a. To ani iPhone, ani Mac
Aktualizacja: 2026-01-10T07:10:00+01:00
7:00
Strażacy zamontowali nowe syreny. Sąsiadom zaczęły przeszkadzać
Aktualizacja: 2026-01-10T07:00:00+01:00
22:16
Wróciliśmy do rozwiązań sprzed lat. Ludzie są w szoku i dzwonią po straż
Aktualizacja: 2026-01-09T22:16:11+01:00
22:00
Te przelewy biją rekordy. Polacy chcą pieniędzy od razu
Aktualizacja: 2026-01-09T22:00:51+01:00
19:55
MON podkręca wojskowy trening. Będą nowe szkolenia
Aktualizacja: 2026-01-09T19:55:23+01:00
19:39
Ustawa cyfrowa wstrzymana. Hejterzy mogą odetchnąć z ulgą
Aktualizacja: 2026-01-09T19:39:43+01:00
19:20
Nowy iPhone z lepszym wyświetlaczem. Dzięki Samsungowi
Aktualizacja: 2026-01-09T19:20:36+01:00
18:08
Flota cieni ma złą passę. Po zatrzymaniu Maduro ruszył efekt domina
Aktualizacja: 2026-01-09T18:08:47+01:00
17:20
Ceny pamięci znowu wystrzelą. Będzie gorzej
Aktualizacja: 2026-01-09T17:20:28+01:00
16:49
Góra lodowa zmienia się w gigantyczny basen. To może być jej koniec
Aktualizacja: 2026-01-09T16:49:06+01:00
15:46
Trzy zagadki Wszechświata rozwiązane za jednym razem. Poznajcie ciemne gwiazdy
Aktualizacja: 2026-01-09T15:46:39+01:00
15:05
Polacy biją rekordy. Takiego zapotrzebowania nie było
Aktualizacja: 2026-01-09T15:05:11+01:00
14:53
Tak Windowsa już nie aktywujesz. Możesz odłożyć telefon
Aktualizacja: 2026-01-09T14:53:03+01:00
14:49
Rosja użyła Oriesznika blisko naszej granicy. Jednak nie żartowali
Aktualizacja: 2026-01-09T14:49:16+01:00
13:52
Polskie F-35 to już potęga. Amerykanie właśnie nam pogratulowali
Aktualizacja: 2026-01-09T13:52:26+01:00
13:47
Mapa zasięgu sieci T-Mobile 5G. Gdzie jest szybki internet?
Aktualizacja: 2026-01-09T13:47:09+01:00
13:08
Samsung szykuje Galaxy A57. Nowy król opłacalności
Aktualizacja: 2026-01-09T13:08:17+01:00
12:31
PKP Intercity podliczyło Czechów. Miała być konkurencja, wyszła kompromitacja
Aktualizacja: 2026-01-09T12:31:38+01:00
12:08
Tramwaje - stonogi wyjadą na tory. Robią wrażenie
Aktualizacja: 2026-01-09T12:08:23+01:00
11:27
Nikt nie chce iOS-a 26. Wyniki popularności są porażające
Aktualizacja: 2026-01-09T11:27:56+01:00
10:57
Poczta Polska będzie trochę jak Cepelia. Oby nie skończyło się na magnesach z Chin
Aktualizacja: 2026-01-09T10:57:52+01:00
10:46
Kometa 3I/Atlas ma coś, co wymyka się logice. "To nie jest iluzja"
Aktualizacja: 2026-01-09T10:46:23+01:00
10:11
Co chwyci w Warszawie, trafi do Europy. Polska decyduje o strategii Dreame
Aktualizacja: 2026-01-09T10:11:24+01:00
9:34
Microsoft nie lubi gdy jesteś samodzielny. Więc pomoże ci w zakupach
Aktualizacja: 2026-01-09T09:34:54+01:00
8:54
Cisza albo mandat. Kraków chce wychować pasażerów komunikacji miejskiej
Aktualizacja: 2026-01-09T08:54:46+01:00
8:21
Samsung zarabia na pamięci jak nigdy wcześniej. I to nie jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-09T08:21:23+01:00
7:04
Patrzyłem na robota, który robi pranie i kanapki. Omal nie zasnąłem
Aktualizacja: 2026-01-09T07:04:31+01:00
6:23
Grenlandia już raz była bez lodu. "To brzmi jak ostrzeżenie"
Aktualizacja: 2026-01-09T06:23:07+01:00
6:22
Pokolenie Z już nikomu nie ufa. Nawet faktom
Aktualizacja: 2026-01-09T06:22:02+01:00
6:21
Podróże jak moja przechodzą do historii. Czas powitać luksus
Aktualizacja: 2026-01-09T06:21:26+01:00
6:21
Ciemna galaktyka świeci jak jarzeniówka. Nie powinna
Aktualizacja: 2026-01-09T06:21:00+01:00
6:11
MacBook w końcu dotykowy. Jest na to świetny sposób
Aktualizacja: 2026-01-09T06:11:00+01:00
20:42
NVIDIA każe czekać. Gracze muszą uzbroić się w cierpliwość
Aktualizacja: 2026-01-08T20:42:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA