Spotify ze świetną nowością. Przestaniesz pytać znajomych

Od kiedy Spotify wprowadziło własny moduł wiadomości, aplikacja stała się czymś więcej niż listą playlist i podcastów. Według danych serwisu, w ciągu kilku miesięcy użytkownicy wysłali tam prawie 340 mln wiadomości, a z funkcji korzysta już blisko 40 mln osób. Wszystko więc wskazuje na to, że ludzie chcą dzielić się muzyką bezpośrednio w aplikacji – bez zrzutów ekranu i linków wysyłanych przez komunikatory zewnętrzne.

Listening activity, która na żywo pokazuje, czego słuchają twoi znajomi, oraz Request to Jam, pozwalająca jednym ruchem zamienić to we wspólne słuchanie są więc naturalnym rozwinięciem tej idei. Spotify dokłada do wiadomości coś w rodzaju statusu na żywo oraz prosty mechanizm do natychmiastowego wspólnego słuchania. Zamiast pytać znajomego, co mu właśnie gra w słuchawkach, po prostu to zobaczysz – i jeśli zechcesz, od razu dołączysz.

Listening activity to szybki podgląd tego, co gra aktualnie u znajomych

Listening activity to funkcja, która w czasie rzeczywistym pokazuje, jaki utwór ma aktualnie włączona osoba, z którą piszesz w Spotify. Jeśli dana osoba akurat niczego nie odtwarza, pojawia się tam jej ostatnio słuchana piosenka.

Co istotne, podgląd aktywności widać tylko w obrębie Spotify Messages i wyłącznie pomiędzy osobami, które już kiedyś wymieniły się wiadomościami. System opiera się wyłącznie na istniejących kontaktach w aplikacji.

Aby uruchomić Listening activity, trzeba wejść w ustawienia Prywatność i funkcje społecznościowe i włączyć udostępnianie aktywności. Od tego momentu:

na liście czatów przy kontaktach zaczną pojawiać się miniaturowe „statusy” z tytułem aktualnie odtwarzanego utworu;

na górze konkretnej rozmowy zobaczysz, co w danej chwili gra twojemu rozmówcy.

Po stuknięciu w tę belkę możesz natychmiast odtworzyć ten sam utwór, dodać go do biblioteki, wejść w jego kontekst (np. album, playlistę) albo zareagować jedną z kilku standardowych emotek.

Co istotne, Spotify pozwala zachować pełną kontrolę nad tym, kto widzi twoją aktywność. Listening activity można w każdej chwili wyłączyć, a i tak dalej będziesz widzieć to, co udostępniają znajomi, którzy się na to zgodzili.

Request to Jam: z podglądu do wspólnego słuchania

Dzięki funkcji Request to Jam, użytkownicy mogą zaprosić się nawzajem do wspólnego słuchania muzyki – niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Gdy jedna osoba zauważy w czacie, że znajomy odtwarza jakiś utwór, może jednym kliknięciem poprosić o dołączenie do jego sesji.

Jeśli zaproszenie zostanie zaakceptowane, rozpoczyna się wspólny Jam. Gospodarzem zostaje osoba przyjmująca prośbę, ale obie strony mogą dorzucać utwory do tej samej kolejki. Muzyka leci równolegle, a rozmowa na czacie trwa bez przeszkód.

Spotify dobiera propozycje utworów na podstawie gustów obu użytkowników, co z czasem sprawia, że Jam zaczyna przypominać playlistę tworzoną przez duet, a nie tylko prywatny stream. Ważne jest też tempo. Jeśli zaproszenie nie zostanie przyjęte w kilka minut, znika.

Spotify gra coraz bardziej społecznie

Nowe funkcje pokazują wyraźnie, w jakim kierunku zmierza Spotify. Serwis już dawno przestał być tylko katalogiem utworów – staje się czymś w rodzaju muzycznej sieci społecznościowej, w której liczy się nie tylko to, czego słuchasz, ale też z kim to robisz i jak się tym dzielisz.

Listening activity tworzy warstwę muzycznej obecności wśród znajomych, a Request to Jam zamienia ją w konkretną aktywność: wspólny odsłuch i rozmowę. Dla jednych będzie to po prostu wygodna ciekawostka, a dla innych nowy sposób na utrzymanie kontaktu z ludźmi, z którymi kiedyś słuchało się muzyki na jednej kanapie, a dziś dzielą ich setki kilometrów.

Jeśli więc następnym razem zastanowisz się, czego słuchają znajomi w drodze do pracy albo podczas wieczornego chilloutu, Spotify będzie miał na to prostą odpowiedź i gotowy przycisk, żeby dosłownie wcisnąć się do ich słuchawek.

Marcin Kusz 10.01.2026 16:10

