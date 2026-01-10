PGZ dogaduje się z Saabem. Orka i okręty A26 wracają na pierwszy plan

Ładowanie...

Wojna w Ukrainie i militarne napięcie na Bałtyku sprawiły, że rozmowy o okrętach podwodnych przestały być abstrakcyjną wizją na przyszłość. Polska Grupa Zbrojeniowa i szwedzki Saab, po grudniowym wyborze oferty A26 dla programu ORKA, usiadły w Warszawie do stołu, by ustalić, jak tę współpracę zamienić w konkretne kontrakty, miejsca pracy i technologie dla polskiego przemysłu.

Zaplanowali działania na kolejne lata

9 stycznia w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Warszawie pojawiła się delegacja Saaba z prezesem i dyrektorem generalnym Micaelem Johanssonem na czele. Po stronie polskiej rozmowy prowadził prezes PGZ Adam Leszkiewicz wraz z zarządem. W agendzie znalazły się zarówno bieżące projekty, jak i wizja tego, jak ma wyglądać współpraca obu firm w najbliższych latach.

PGZ od dłuższego czasu stara się budować swoją pozycję nie tylko jako dostawca dla polskich sił zbrojnych, ale też uczestnik europejskich programów zbrojeniowych. Partner z północy jest do tego bardzo wygodnym sprzymierzeńcem – Szwecja ma silny przemysł morski i lotniczy, a Saab od lat próbuje rozszerzyć swoją obecność w regionie. Spotkanie w Warszawie było więc czymś więcej niż uprzejmą wizytą: obie strony próbują zdefiniować, co konkretnie mogą sobie zaoferować w epoce rekordowych zbrojeń.

Od ogólnych deklaracji do twardych zobowiązań

Podstawą rozmów jest memorandum podpisane podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Dokument otworzył drogę do kooperacji w kilku obszarach – od uzbrojenia morskiego, przez systemy rakietowe i moździerzowe, po różne typy amunicji. Równolegle rozwijane są relacje pomiędzy spółkami córek, czego przykładem jest współpraca Zakładów Metalowych DEZAMET z Saab Bofors Dynamics Switzerland.

Teraz PGZ i Saab starają się przejść z poziomu listów intencyjnych na poziom harmonogramów i podziału prac. W trakcie warszawskich rozmów wskazano kolejne segmenty, w których mogłyby się pojawić nowe zlecenia dla firm z Grupy Kapitałowej PGZ. Chodzi nie tylko o dostawy komponentów, lecz także o wspólne projektowanie, serwisowanie sprzętu i udział w przyszłych przetargach, również poza Polską.

W tle przewija się oczywiście także wątek europejskich mechanizmów wsparcia, takich jak program SAFE, który ma premiować projekty z udziałem kilku państw i przemysłów obronnych. Dla PGZ to szansa na wyjście poza rynek krajowy z produktami tworzonymi wspólnie z Saabem.

Domena morska i program ORKA wracają na szczyt listy

Najważniejszym tematem rozmów pozostawało jednak morze. Marynarka Wojenna RP od lat czeka na nowe okręty podwodne, a program ORKA wielokrotnie startował i zatrzymywał się w pół kroku. Przełomem była grudniowa decyzja rządu o strategicznym partnerstwie ze Szwecją i wyborze oferty Saaba z okrętami typu A26. To właśnie ten projekt stał się osią rozmów.

A26 to nowoczesny okręt podwodny projektowany specjalnie z myślą o płytkich i trudnych akwenach, takich jak własnie Morze Bałtyckie. Jednostki mają umożliwić Polsce nie tylko skryte działanie na morzu, lecz także prowadzenie rozpoznania, ataki rakietowe z dystansu i współpracę z innymi elementami systemu obrony. Dla PGZ najważniejsze jest jednak co innego: ile z tego projektu trafi do krajowych stoczni i zakładów zbrojeniowych.

Dotychczasowe memorandum PGZ i Saab przewiduje szerokie włączenie polskiego przemysłu w realizację ORKI, lecz dopiero teraz rozpoczyna się negocjowanie podziału zadań. W grę wchodzą prace przy kadłubach, integracja systemów, dostawy uzbrojenia i zaplecze serwisowe na kolejne dekady. To nie tylko kwestia prestiżu, ale też budowy kompetencji, które będzie można później wykorzystać w innych projektach morskich.

RATOWNIK jako karta przetargowa i przykład eksportu

W trakcie spotkania pojawił się także wątek okrętów ratowniczych. Szwedzi mają rozważać pozyskanie jednostki podobnej do polskiego okrętu RATOWNIK budowanego przez konsorcjum PGZ. Jeżeli ten pomysł dojdzie do skutku, polskie stocznie mogłyby po raz kolejny zademonstrować, że są w stanie projektować i budować skomplikowane jednostki specjalistyczne, a nie tylko realizować proste podzespoły jako podwykonawca.

Połączenie projektu A26 z potencjalnym kontraktem na okręt ratowniczy tworzyłoby dla PGZ długofalowy portfel zamówień w domenie morskiej. To z kolei ułatwia utrzymanie doświadczonych kadr i inwestowanie w nowe technologie – od systemów ratowniczych po rozwiązania zwiększające przeżywalność okrętów.

Element szerszej strategii bezpieczeństwa

Jak czytamy na łamach Defence24, zarówno PGZ, jak i Saab, podkreślają, że ich współpraca ma wymiar wykraczający poza pojedyncze kontrakty. Rosnące zagrożenia ze strony Rosji, rozszerzenie NATO o Szwecję i Finlandię oraz intensywna modernizacja armii w regionie sprawiają, że Bałtyk staje się jednym z kluczowych akwenów Sojuszu.

Budowanie wspólnych zdolności, w tym floty okrętów podwodnych, okrętów ratowniczych i systemów rakietowych, ma wzmacniać odporność całej północno-wschodniej flanki NATO. Z punktu widzenia PGZ współpraca z Saabem to także sposób na wejście do większej europejskiej układanki w obszarze zbrojeń. Takiej, w której Polska nie tylko kupuje, ale również współtworzy rozwiązania wykorzystywane w kilku państwach jednocześnie.

Jest tego więcej

10.01.2026

