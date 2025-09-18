#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Okręty podwodne dla Polski: jest ważna zapowiedź rządu

Program "Orka" wchodzi w decydującą fazę. Premier Donald Tusk zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni dowiemy się, od którego kraju Polska kupi trzy okręty podwodne.

Bogdan Stech
Okręty podwodne dla Polski: jest ważna zapowiedź rządu
REKLAMA

Bałtyk bywa podstępny. Zimne, płytkie wody, gęsty ruch statków i strategiczne położenie sprawiają, że to akwen, który wymaga od marynarki wojennej szczególnych zdolności.

Dlatego zapowiedź premiera o sfinalizowaniu programu „Orka” do końca roku to informacja, która zelektryzowała nie tylko wojskowych, ale też wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem naszego kraju. Po latach ciszy i impasu wreszcie coś drgnęło w sprawie modernizacji polskiej floty podwodnej.

REKLAMA

Tusk zapowiada zakup okrętów podwodnych

Polska marynarka wojenna od lat czeka na nowe okręty podwodne. Po wycofaniu wysłużonych Kobbenów w służbie pozostał już tylko jeden ORP „Orzeł”. Teraz jednak sprawy nabierają tempa. Premier Donald Tusk podczas wizyty na poligonie w Ustce zapowiedział, że do końca 2025 r. Polska podpisze kontrakt na zakup nowoczesnych jednostek w ramach programu „Orka”.

Dzień później rząd formalnie zobowiązał trzy ministerstwa: obrony, finansów i aktywów państwowych do wypracowania rekomendacji, które mają wskazać optymalne rozwiązanie.

Na Radzie Ministrów rząd zajął się uchwałą w sprawie programu „Orka”. To bardzo ważna inicjatywa, dzięki której do polskiej Marynarki Wojennej trafią nowoczesne okręty podwodne. Obecnie trwa ocena ofert, które wpłynęły do Polski.

Rząd podjął decyzję kierunkową o zakupie okrętów podwodnych nowego typu w ramach programu "Orka". Mamy w czym wybierać. To będzie decyzja – ze względu na skalę inwestycji w nasze bezpieczeństwo – którą podejmiemy w relacji rząd-rząd. To rząd weźmie na siebie odpowiedzialność za treść tej decyzji – poinformował premier Donald Tusk.

Okręty podwodne wracają do gry

Dlaczego temat jest tak ważny? Bo sytuacja na Bałtyku jest coraz bardziej napięta. Rosja nie tylko bandycko napadła na Ukrainie, ale też coraz śmielej testuje odporność państw NATO. Od końca 2023 r. odnotowano kilka tajemniczych incydentów związanych z uszkodzeniami infrastruktury podmorskiej, m.in. kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Do tego dochodzą rosyjskie próby zakłócania sygnału GPS czy nielegalny transport ropy z pominięciem sankcji.

W takiej sytuacji okręty podwodne stają się podstawowym narzędziem do zapewnienia bezpieczeństwa polskiego i Bałtyku. Mogą prowadzić skryte patrole, śledzić ruchy potencjalnego przeciwnika, a w razie konfliktu uderzyć z zaskoczenia. Na Bałtyku, gdzie komunikacja morska ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, ich obecność to nie luksus, a konieczność.

Trzech faworytów, pięciu chętnych

W finałowej stawce pozostało sześciu graczy. Najwyżej oceniono propozycje z Niemiec, Szwecji i Włoch. Niemiecki gigant stoczniowy ThyssenKrupp Marine Systems oferuje Polsce sprawdzony model 212CD, rozwinięcie jednostek, które od lat pływają w marynarkach kilku europejskich państw. Szwedzi stawiają na A26 Blekinge, nową konstrukcję Saab Kockums, która dopiero wchodzi do służby. Włosi natomiast proponują 212FNS, wariant oparty na niemieckiej technologii, ale dostosowany do potrzeb własnej marynarki wojennej.

Na placu boju są też Francuzi z okrętami Scorpene, Hiszpanie z modelem S-80+ oraz Koreańczycy, którzy chcą zainteresować MON jednostkami KSS-III. Każda z ofert różni się nie tylko ceną i parametrami technicznymi, ale też pakietem „bonusów”. Firmy prześcigają się w obietnicach transferu technologii i zaangażowania polskich stoczni w budowę i serwis.

Ciekawym wątkiem są tzw. rozwiązania pomostowe. Polska marynarka wojenna potrzebuje nowych okrętów jak najszybciej, a proces budowy i dostawy potrwa kilka lat.

Dlatego część oferentów proponuje leasing używanych jednostek, swoisty „gap filler” - wypełniacz, który pozwoliłby polskim załogom zachować ciągłość szkolenia i nie stracić unikalnych kompetencji. Koreańczycy mówią o wypożyczeniu KSS-I, a podobne sygnały pojawiały się także w kontekście rozmów z Niemcami i Włochami.

Więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Orka to test dla rządu i przemysłu

Program „Orka” nie jest tylko kolejnym zakupem wojskowym. To inwestycja w bezpieczeństwo kraju i ogromny sprawdzian dla polskiego przemysłu stoczniowego. Rząd wyraźnie podkreśla, że chce włączenia krajowych firm do współpracy. Transfer technologii i możliwość serwisowania okrętów w Polsce to warunki, które mogą zadecydować o wyborze zwycięzcy.

Donald Tusk zapowiedział, że kontrakt zostanie podpisany do końca 2025 r. To oznacza, że w najbliższych tygodniach możemy poznać ostateczną decyzję. A będzie to decyzja o strategicznym znaczeniu zarówno dla polskiej marynarki, jak i dla pozycji Polski na Bałtyku.

REKLAMA
Bogdan Stech
18.09.2025 10:12
Tagi: bałtykBrońOkrętyWojsko
Najnowsze
11:01
Przełomowa decyzja w sprawie budowy schronów. Dotyczy milionów Polaków
Aktualizacja: 2025-09-18T11:01:23+02:00
10:12
Okręty podwodne dla Polski: jest ważna zapowiedź rządu
Aktualizacja: 2025-09-18T10:12:53+02:00
9:01
Aktualizacja One UI 8 już w Polsce. Pędź do ustawień swojego Samsunga
Aktualizacja: 2025-09-18T09:01:00+02:00
8:00
Pojedziesz Pendolino do Zakopanego za grosze. Wjechała potężna promocja na start
Aktualizacja: 2025-09-18T08:00:04+02:00
7:00
Zrobili normalne okulary z ekranem. Wreszcie pozbędziesz się telefonu
Aktualizacja: 2025-09-18T07:00:36+02:00
6:20
Poduszki powietrzne dla samolotów. Ten projekt jest wspaniały (i szalony)
Aktualizacja: 2025-09-18T06:20:00+02:00
6:13
Odkryli gdzie ucieka energia trzęsień ziemi. Przełomowe badanie
Aktualizacja: 2025-09-18T06:13:00+02:00
6:11
Znaleźli szybszy sposób na mnożenie. Trzeba było czekać 50 lat
Aktualizacja: 2025-09-18T06:11:00+02:00
6:07
Mieszkańcy polskiego miasta mają dość. Tak chcą uciszyć ryk nielegalnych wydechów
Aktualizacja: 2025-09-18T06:07:00+02:00
6:00
Nowe zdjęcie słynnej czarnej dziury. Ale potwór
Aktualizacja: 2025-09-18T06:00:00+02:00
21:08
Niepokojące sygnały z głębi naszej planety. Coś się dzieje z jądrem Ziemi
Aktualizacja: 2025-09-17T21:08:35+02:00
19:42
Ważna premiera na rynku telefonów. Będziesz mieć większy wybór
Aktualizacja: 2025-09-17T19:42:42+02:00
18:54
Ciemna materia złapana na gorącym uczynku. Myśleli, że to błąd danych
Aktualizacja: 2025-09-17T18:54:19+02:00
18:14
Garmin Bounce 2 to nowy zegarek dla dzieci. Nie musisz kupować telefonu, by być w kontakcie
Aktualizacja: 2025-09-17T18:14:37+02:00
17:38
Nowy sposób płacenia w Żabce. Jak za telefon
Aktualizacja: 2025-09-17T17:38:16+02:00
17:09
AirPods Pro 3 są już w moich uszach. Zmierzyłem sobie tętno słuchawkami
Aktualizacja: 2025-09-17T17:09:56+02:00
15:33
Używałem iPhone'a Air. Jest tylko jeden powód, by go kupić. I pięć, by tego nie robić
Aktualizacja: 2025-09-17T15:33:25+02:00
15:00
Korzystałem i wiem dla kogo jest iPhone 17 Pro (Max). Pierwsze wrażenia
Aktualizacja: 2025-09-17T15:00:00+02:00
15:00
Sprawdziłem iPhone'a 17. Opowiem, czy warto go kupić
Aktualizacja: 2025-09-17T15:00:00+02:00
14:36
Jest nowy rodzaj Żabki. Zakupy zrobisz przez całą dobę
Aktualizacja: 2025-09-17T14:36:34+02:00
13:55
Apple szykuje nowego MacBooka. iPad drży w obawie o swój los
Aktualizacja: 2025-09-17T13:55:13+02:00
12:58
Eksperyment Polaków leci na Księżyc. Ma pokonać największego wroga astronautów
Aktualizacja: 2025-09-17T12:58:24+02:00
12:33
Duże sklepy biorą się za plastik. To dobrze, bo skala problemu przeraża
Aktualizacja: 2025-09-17T12:33:41+02:00
11:04
Największy kosmiczny eksperyment świata. A Polska mówi: "wchodzimy w to"
Aktualizacja: 2025-09-17T11:04:01+02:00
10:52
Dreame wytarło podłogę. Aqua10 Ultra Roller to robot ostateczny
Aktualizacja: 2025-09-17T10:52:24+02:00
10:22
Szkoła nauczy pakować plecak na wojnę. Padł pomysł nowej podstawy programowej
Aktualizacja: 2025-09-17T10:22:25+02:00
9:04
Czesi już mają tanią i skuteczną broń przeciwko dronom. Co z Polską? 
Aktualizacja: 2025-09-17T09:04:53+02:00
8:57
Odrzutowóz wkroczy na ulice. Mieszkańcy na stare ubrania dostaną też stare worki
Aktualizacja: 2025-09-17T08:57:17+02:00
7:22
Google wrócił na cmentarz. Wykopał stary pomysł i dał mu nową nazwę
Aktualizacja: 2025-09-17T07:22:02+02:00
6:51
Światłowód obowiązkowy w każdym domu. Rząd szykuje zmiany w prawie
Aktualizacja: 2025-09-17T06:51:00+02:00
6:41
Fałszywy rekruter oferuje pracę marzeń na Allegro. "Twoje zadanie jest bardzo proste"
Aktualizacja: 2025-09-17T06:41:00+02:00
6:31
Miliarderzy chcą centrów danych w kosmosie. Ziemia już im nie wystarcza
Aktualizacja: 2025-09-17T06:31:00+02:00
6:21
Rosja atakuje cyfrowo. Polskie szpitale i wodociągi na celowniku
Aktualizacja: 2025-09-17T06:21:00+02:00
6:11
Te kropki to nie galaktyki. Kosmos ukrywa nowy typ obiektów
Aktualizacja: 2025-09-17T06:11:00+02:00
21:09
Wolny internet? Teraz od razu dowiesz się, gdzie leży problem
Aktualizacja: 2025-09-16T21:09:44+02:00
20:30
Zuckerberg już żyje w przyszłości. Wkrótce założysz okulary rodem z filmu sci-fi
Aktualizacja: 2025-09-16T20:30:10+02:00
19:51
Kupujesz nowy smartfon, a tam zainstalowana karta SIM. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-16T19:51:22+02:00
19:03
Dzikie wysypiska znikną z mapy Polski. 300 mln zł na walkę z ekologicznymi bombami
Aktualizacja: 2025-09-16T19:03:43+02:00
18:22
Więcej wojsk NATO w Polsce. To reakcja na rosyjskie drony
Aktualizacja: 2025-09-16T18:22:14+02:00
17:42
Bateria ci pada po zainstalowaniu iOS 26? To normalne - mówi Apple
Aktualizacja: 2025-09-16T17:42:03+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA