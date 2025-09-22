Samsung stawia na Flex. Nie musisz kupować sprzętów, możesz je wynajmować

Ładowanie...

Badania socjologiczne przeprowadzone w ostatnich latach pokazują wyraźny trend odchodzenia od własności. Najliczniejszą (ale nie jedyną) grupą, która nie potrzebuje kupować rzeczy, jest najmłodsze pokolenie, tzw. pokolenie Z. Dlaczego ich preferencje się zmieniły? Wynajem pozwala na większą elastyczność i dostosowanie do zmieniających się potrzeb. Widać to zarówno w motoryzacji, jak i mieszkaniach, a ostatnio trend ten przechodzi też do elektroniki użytkowej. To, że dzisiaj klienci potrzebują topowego smartfonu na rynku, nie oznacza, że za rok nie będą chcieli spróbować innego urządzenia. Pokolenie Z bardziej ceni sobie doświadczenie jakie dają przedmioty niż gromadzenie dóbr. Świetny aparat w telefonie jest potrzebny do dokumentowania wyprawy życia, ale po jej zakończeniu może się już nie przydać.

Pokolenie Z przyzwyczajone jest do wygody i korzystania z dóbr wtedy, gdy są potrzebne. Wychowało się w czasach subskrypcji i ekonomii współdzielenia, więc dla nich rzeczą normalną jest płacenie za dostęp do rzeczy niż ich posiadanie, ale zmieniające się podejście możemy zaobserwować również w innej grupie, do której zresztą sam należę, czyli millenialsów. Nasze pokolenie udanie łączy tradycję z nowoczesnością i potrafi korzystać zarówno z własności, jak i subskrypcji. Dostrzega zalety obu rozwiązań i płynnie potrafi wybrać te, które dokładnie odpowiada jego potrzebom.

Zmieniające się potrzeby użytkowników dostrzegł Samsung. Współpraca nawiązana z firmą WeSub S.A. zaowocowała ofertą wynajmu urządzeń w dedykowanym programie pod nazwą Samsung Flex1. Jak działa ten program?

fot. Spider's Web

Samsung Flex oferuje elastyczność

Program dostępny jest w oficjalnym Sklepie Samsung na samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop. To innowacyjna usługa wynajmu urządzeń, w ramach której otrzymasz możliwość użytkowania najnowszych produktów z portfolio Samsung Galaxy, bez konieczności długoterminowych zobowiązań związanych z zakupem. Elastyczność Samsung Flex widać już na starcie - decydując się na ten program wybierasz jeden z dwóch planów:

Plan Flex oferuje największą elastyczność, ponieważ z wynajmu można zrezygnować w dowolnym momencie i na przykład wymienić urządzenie na inne z oferty Samsung,

Plan 12 miesięcy to stała umowa na rok w atrakcyjnej cenie. W tym wariancie użytkownik płaci tylko za czas korzystania z urządzenia.

Po skończonym okresie wynajmu, Organizator programu – firma WeSub S.A. - skontaktuje się z Tobą, by zweryfikować Twoje plany co do wynajętego urządzenia. Przewidziane są 3 scenariusze:



a) możesz zrezygnować z najmu i po prostu oddać urządzenie, z którego korzystałaś/korzystałeś,

b) wykupić urządzenie, które wynajmowałaś/wynajmowałeś,

c) albo rozpocząć kolejną przygodę z innym urządzeniem Samsung i rozpocząć z nim nowy cykl wynajmu.



W Samsung Flex to Ty decydujesz co jest dla Ciebie najlepsze w danej chwili.

Niewątpliwą zaletą programu Samsung Flex jest możliwość korzystania z najnowszych urządzeń producenta i zmienianie ich w zależności od potrzeb, ale to nie jedyne zalety, które zachęcają do skorzystania z programu. Każdy przedmiot wynajmu jest objęty podstawowym pakietem ochronnym, w ramach którego realizowane będą ewentualne naprawy gwarancyjne. Użytkownicy płacą wyłącznie za czas korzystania z produktu, a miesięczna opłata jest ustalana na podstawie aktualnej ceny i obowiązującej oferty. Na plus działa również szerokie portfolio produktów objętych programem, które obejmuje smartfony, smartwatche i tablety należące do rodziny Samsung Galaxy, dostępne w Oficjalnym Sklepie Producenta. Klienci mogą płynnie przejść ze smartwatchy do tabletów, ale produkty można również łączyć w pary. W końcu nie od dziś wiadomo, że do smartfonu aż prosi się dorzucić smartwatch tego samego producenta ☺

fot. Spider's Web

Jak skorzystać z programu Samsung Flex?

Wystarczy wybrać wymarzone urządzenie Samsung Galaxy (objęte programem) i dodać je do koszyka. Tam należy wybrać swój plan wynajmu, tj. Plan 12 miesięcy lub Plan Flex, a następnie dokończyć zamówienie (zawierając umowę o kredyt konsumencki) i opłacić pierwszy miesiąc wynajmu. Pozostanie oczekiwanie na kuriera, który przyniesie urządzenie do domu. Warunki są proste, bo Samsung zdaje sobie sprawę, że nadmiar formalności potrafi odstraszyć.

I tak, przykładowo, w aktualnie dostępnej ofercie do 28.09.2025, najnowszy smartfon Galaxy S25 FE można w Planie 12 miesięcy mieć już od 99 zł miesięcznie2, nowy tablet Galaxy Tab S10 Lite od 64 zł3, a Galaxy Tab11 od 149 zł4. Jeśli zaś interesuje nas stworzony do wielozadaniowości Galaxy Z Fold7, można go zgarnąć już od 315 zł miesięcznie5.

Warto pamiętać, że Oficjalny Sklep Samsung standardowo gwarantuje darmową dostawę na terenie Polski na całe portfolio6 i darmowy zwrot na urządzenia mobilne7. Samsung oferuje również program lojalnościowy Samsung Rewards8, w ramach którego za każde zakupy użytkownik otrzymuje punkty, które może wymienić na zniżki na kolejne zakupy. Dodatkowo z kodem START w aplikacji Samsung Shop wasze pierwsze zakupy na kwotę powyżej 1500 zł są objęte zniżką w wysokości 5%9. Wyjątek stanowią monitory, które wymagają kodu START-MON10 i w ich przypadku nie ma minimalnej wartości zamówienia.

Samsung Flex to wygoda, dobre ceny i pewność używania dobrej klasy urządzeń

Rodzina Samsung Galaxy oferuje niesamowite możliwości, czy to w zakresie fotografii, czy integracji z AI, ale również jest doskonałym wyborem do pracy, zabawy i konsumpcji treści. Program wynajmu daje użytkownikom całkiem nowe możliwości i większą elastyczność. Jest dopasowany do ich rzeczywistych potrzeb, więc mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że za rok Samsung będzie mógł się pochwalić dużą liczbą nowych klientów, którzy tylko czekali na taką możliwość wejścia w posiadanie jego urządzeń.

Wejdź na samsung.pl, pobierz aplikację Samsung Shop i odkryj, jak łatwo możesz cieszyć się światem Galaxy na swoich zasadach.

Artykuł powstał w ramach płatnej współpracy z firmą Samsung.

*Szczegóły poszczególnych ofert (w tym daty ważności, produkty objęte promocjami, wykluczenia) dostępne w regulaminach na samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop.

Szczegóły na https://www.samsung.com/pl/offer/samsung-flex/ Oferta trwa do 28.09.2025r.

Paweł Grabowski 22.09.2025 10:15

Lokowanie produktu : Samsung

