Najlepsza telewizja internetowa za darmo - ranking 2025

Sprawdziliśmy, co ma do zaoferowania pięć usług pozwalających na oglądanie bezpłatnie telewizji przez internet. Te platformy to Sweet.tv, MeGoGo, WP Pilot, Player i TVP VOD, które dostępne są zarówno poprzez stronę www, jak i za pośrednictwem aplikacji na smartfony, tablety i platformy Smart TV. Co dokładnie mają do zaoferowania i jakie kanały można w nich oglądać? Oto ranking.