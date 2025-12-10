Logo
Jak pobrać muzykę z YouTube? Przedstawiamy najlepsze sposoby

Pobieranie muzyki z YouTube'a wcale nie jest takie trudne, jak może się wydawać. Istnieje wiele nowoczesnych sposobów, które to umożliwiają. W dzisiejszym poradniku znajdziecie kilka najprostszych metod pobierania muzyki z serwisu VOD Google'a.

Albert Żurek
Autor
Jak pobrać muzykę z YouTube?
Pomimo rosnącej popularności serwisów streamingowych takich jak Spotify, YouTube wciąż jest wykorzystywany w muzycznych celach. YouTube domyślnie wymaga połączenia z internetem, ale można łatwo sobie z rym poradzić, pobierając film. W poradniku znajdziecie oficjalne metody sugerowane przez YouTube'a, ale także te stworzone przez innych dostawców. Czy jest to w ogóle legalne?

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Jak pobrać muzykę z YouTube za pomocą subskrypcji Premium?
  2. Jak pobrać muzykę z YouTube za pomocą programów na komputer?
  3. Jak pobrać muzykę z YouTube bez programów?
  4. Jak pobrać muzykę z YouTube na telefon?
  5. Jak przekonwertować muzykę z YouTube do formatu MP3?
  6. Czy pobieranie muzyki z YouTube jest legalne?
Ponadto pobieranie z YouTube'a jest nieodłącznie związane z kopiowaniem i wklejaniem tekstu (linków), które opisaliśmy bliżej przy okazji opisywania tego, jak działa schowek na telefonie i na komputerze.

Jak pobrać muzykę z YouTube? YouTube Premium na to pozwala

YouTube przygotował własne narzędzie do pobierania muzyki z YouTube'a. Rozwiązanie jest dostępne opłaceniu subskrypcji YouTube Premium kosztującej 29,99 zł/mies. w planie indywidualnym. Ta metoda jednak nie pozwala na pobranie pliku MP3 do własnego odczytu, a co najwyżej daje dostęp do utworu w trybie offline.

Jak pobrać muzykę z YouTube, jeżeli posiadasz aktywną subskrypcję YouTube Premium?

  1. Otwórz dowolny utwór.
  2. Pod odtwarzaczem wideo znajdź i kliknij przycisk "Pobierz".
  3. Pobraną muzykę na smartfonie znajdziesz w sekcji Ty (prawy dolny róg) w zakładce Pobrane.
  4. Pobrane treści na komputerach i laptopach są dostępne na lewym pasku bocznym.
Filmy pobierane są bezterminowo, o ile zalogujesz się do swojego konta YouTube przynajmniej raz na miesiąc. Możesz odsłuchiwać pobrane utwory, nawet jeśli nie masz dostępu do internetu - także na komputerze z przeglądarką. W tej metodzie jednak wymagana jest aplikacja YouTube'a lub przeglądarka internetowa.

Jak pobrać muzykę z YouTube za pomocą programów na komputer?

LOKOWANIE PRODUKTU: EaseUS Video Downloader

EaseUS Video Downloader: Pobieranie Wideo i Konwersja do MP3

Wśród popularnych aplikacji desktopowych wyróżnia się EaseUS Video Downloader, dostępny na systemy Windows i macOS. Jest to wszechstronne narzędzie, które pozwala nie tylko na pobieranie całych filmów, ale także na szybką ekstrakcję ścieżki dźwiękowej i zapisanie jej w formacie MP3, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób szukających muzyki.

photo

Główne zalety w kontekście pobierania muzyki:

  • Ekstrakcja Audio (Video to MP3): EaseUS Video Downloader umożliwia bezpośrednią konwersję wideo z YouTube do formatu MP3 podczas pobierania. Użytkownik może wybrać jakość audio (np. 320 kbps, 256 kbps, 128 kbps), co jest kluczowe dla melomanów.

  • Wsparcie dla List Odtwarzania i Kanałów: Program pozwala na pobranie całej playlisty lub wszystkich filmów z danego kanału YouTube za jednym razem. Dzięki temu możesz łatwo i szybko stworzyć całą kolekcję muzyczną ulubionego artysty.

  • Prosta Obsługa: Proces jest nieskomplikowany – wystarczy skopiować adres URL filmu (lub playlisty) z YouTube, wkleić go w programie i wybrać opcję pobrania jako plik MP3.

  • Wysoka Kompatybilność: Program obsługuje nie tylko YouTube, ale także ponad 1000 innych platform wideo i społecznościowych.

    • Aby pobrać całą playlistę z YouTube jako pliki MP3 za pomocą EaseUS Video Downloader, wystarczy zainstalować program, skopiować link do playlisty z YouTube i wkleić go w aplikacji. Następnie należy wybrać format MP3 oraz preferowaną jakość dźwięku, aby program automatycznie pobrał i skonwertował wszystkie utwory do odsłuchu offline.

    Jak pobrać muzykę z YouTube bez programów? Serwisy online

    Najpopularniejszym sposobem pobierania muzyki z YouTube są różne serwisy online, które do działania wymagają jedynie przeglądarki internetowej i wrzucenia uprzednio skopiowanego linku do filmiku. Metoda ta jest niezwykle prosta i wyjaśnimy ją na przykładzie serwisu savefrom.net

    Jak pobrać muzykę z YouTube za pomocą savefrom.net? Instrukcja krok po kroku

    1. Otwórz stronę Y2Mate.
    2. Kliknij w pole tekstowe.
    3. Kliknij prawym przyciskiem myszy -> Wklej lub wciśnij kombinację klawiszy Ctrl + V.
    4. Wybierz MP3 (nie musisz klikać - ważne, aby się wyświetlało) i kliknij "Convert".
    5. Kliknij "Download".
    Jeżeli Y2Mate pokaże błąd, iż nie udało się załadować wideo - spróbuj z nagraniem z innego kanału YouTube. W internecie istnieje dziesiątki podobnych serwisów. Są one do siebie na tyle podobne, że umiejąc obsługiwać jeden, z powodzeniem uda ci się obsłużyć także inne takie jak:

    Jak pobrać muzykę z YouTube na smartfon?

    W przypadku telefonów, najczęściej wybieraną metodą pobierania muzyki z YouTube na telefon są serwisy online, które działają w przeglądarce. Ich działanie szczegółowo opisaliśmy w poprzedniej sekcji. Na smartfonach wygląda to bardzo podobnie, choć pobrany plik znajduje się w innym miejscu. Oto jak pobrać i znaleźć muzykę z YouTube'a na smartfonie:

    1. Wejdź w aplikację YouTube i skopiuj link do utworu.
    2. Otwórz stronę Y2Mate.
    3. Kliknij i przytrzymaj pole tekstowe oraz kliknij wklej.
    4. Kliknij Convert.
    5. Wybierz Download.
    6. Potwierdź chęć pobierania.
    7. Na ekranie wyświetli ci się powiadomienie o pobranym pliku - kliknij przejdź.
    8. Ewentualnie znajdź Menedżer Plików (np. Files od Google).
    9. Wejdź w folder Pobrany i wybierz plik.
    Fakt, istnieją sposoby, które wykorzystują aplikacje, ale zazwyczaj wymagają pobierania podejrzanego oprogramowania. Polityka Google jednak nie zezwala twórcom aplikacji na wrzucanie programów pobierania muzyki do sklepu Google Play.

    Jak przekonwertować muzykę z YouTube do formatu MP3?

    Niekiedy pobierając muzykę z YouTube, może zdarzyć się, że pobrany plik nie jest w rozszerzeniu MP3, typowym dla plików muzycznych, a w rozszerzeniu MP4, typowym dla wideo. W takim przypadku warto skorzystać z serwisu CloudConvert, który pozwala na zamianę formatów wielu plików - w tym typowych formatów wideo na MP3.

    Jak przekonwertować muzykę z YouTube do formatu MP3? Instrukcja krok po kroku

    1. Wejdź na convertio.com.
    2. Wybierz interesujące cię formaty konwersji.
    3. Kliknij "Wybierz plik" i znajdź na urządzeniu interesujący cię plik.
    4. Kliknij "Konwertuj".
    5. Kliknij "Pobieranie".
    Czy pobieranie muzyki z YouTube jest legalne?

    Zastanawiając się, czy pobieranie muzyki z YouTube jest legalne, wiele osób sięga do definicji dozwolonego użytku osobistego, który znajdziemy w artykule 23 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.

    1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

    2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

    W myśl ustawy uznaje się, że pobieranie muzyki z YouTube w celach takich jak odsłuchiwanie offline - zarówno samemu "na słuchawkach", jak i odtwarzanie jej znajomym podczas imprezy czy rodzinie podczas jazdy samochodem, jest legalne.

    Jednak jeżeli pobierasz muzykę chronioną prawem autorskim w celu dalszego udostępnienia jej poprzez np. twój profil w mediach społecznościowych lub sieć P2P (tzw. "torrenty"), to nie jest już to dozwolony użytek osobisty. A więc jest to nielegalne.

    Sam YouTube ma do pobierania stosunek negatywny. Z prostego powodu: użytkownik może odtwarzać treści z platformy poza platformą, nie generując dla niej zysków pochodzących z m.in. wyświetlania reklam. Ponadto YouTube dostępny jest w większości krajów świata, które mogą mieć inną definicję "dozwolonego użytku osobistego" lub nie mieć jej wcale. Wobec czego YouTube przyjmuje ogólne stanowisko, gdzie pobieranie treści z serwisu jest niepożądane.

