Jak pobrać muzykę z YouTube? Przedstawiamy najlepsze sposoby

Ładowanie...

Pomimo rosnącej popularności serwisów streamingowych takich jak Spotify, YouTube wciąż jest wykorzystywany w muzycznych celach. YouTube domyślnie wymaga połączenia z internetem, ale można łatwo sobie z rym poradzić, pobierając film. W poradniku znajdziecie oficjalne metody sugerowane przez YouTube'a, ale także te stworzone przez innych dostawców. Czy jest to w ogóle legalne?

Z tego artykułu dowiesz się:

REKLAMA

Ponadto pobieranie z YouTube'a jest nieodłącznie związane z kopiowaniem i wklejaniem tekstu (linków), które opisaliśmy bliżej przy okazji opisywania tego, jak działa schowek na telefonie i na komputerze.

Jak pobrać muzykę z YouTube? YouTube Premium na to pozwala

YouTube przygotował własne narzędzie do pobierania muzyki z YouTube'a. Rozwiązanie jest dostępne opłaceniu subskrypcji YouTube Premium kosztującej 29,99 zł/mies. w planie indywidualnym. Ta metoda jednak nie pozwala na pobranie pliku MP3 do własnego odczytu, a co najwyżej daje dostęp do utworu w trybie offline.

Jak pobrać muzykę z YouTube, jeżeli posiadasz aktywną subskrypcję YouTube Premium?

Otwórz dowolny utwór. Pod odtwarzaczem wideo znajdź i kliknij przycisk "Pobierz". Pobraną muzykę na smartfonie znajdziesz w sekcji Ty (prawy dolny róg) w zakładce Pobrane. Pobrane treści na komputerach i laptopach są dostępne na lewym pasku bocznym.

Galeria: 4 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 4

Filmy pobierane są bezterminowo, o ile zalogujesz się do swojego konta YouTube przynajmniej raz na miesiąc. Możesz odsłuchiwać pobrane utwory, nawet jeśli nie masz dostępu do internetu - także na komputerze z przeglądarką. W tej metodzie jednak wymagana jest aplikacja YouTube'a lub przeglądarka internetowa.

Jak pobrać muzykę z YouTube za pomocą programów na komputer?

Jak pobrać muzykę z YouTube bez programów? Serwisy online

Najpopularniejszym sposobem pobierania muzyki z YouTube są różne serwisy online, które do działania wymagają jedynie przeglądarki internetowej i wrzucenia uprzednio skopiowanego linku do filmiku. Metoda ta jest niezwykle prosta i wyjaśnimy ją na przykładzie serwisu savefrom.net

Jak pobrać muzykę z YouTube za pomocą savefrom.net? Instrukcja krok po kroku

Otwórz stronę Y2Mate. Kliknij w pole tekstowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy -> Wklej lub wciśnij kombinację klawiszy Ctrl + V. Wybierz MP3 (nie musisz klikać - ważne, aby się wyświetlało) i kliknij "Convert". Kliknij "Download".

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2

Jeżeli Y2Mate pokaże błąd, iż nie udało się załadować wideo - spróbuj z nagraniem z innego kanału YouTube. W internecie istnieje dziesiątki podobnych serwisów. Są one do siebie na tyle podobne, że umiejąc obsługiwać jeden, z powodzeniem uda ci się obsłużyć także inne takie jak:

Jak pobrać muzykę z YouTube na smartfon?

W przypadku telefonów, najczęściej wybieraną metodą pobierania muzyki z YouTube na telefon są serwisy online, które działają w przeglądarce. Ich działanie szczegółowo opisaliśmy w poprzedniej sekcji. Na smartfonach wygląda to bardzo podobnie, choć pobrany plik znajduje się w innym miejscu. Oto jak pobrać i znaleźć muzykę z YouTube'a na smartfonie:

Wejdź w aplikację YouTube i skopiuj link do utworu. Otwórz stronę Y2Mate. Kliknij i przytrzymaj pole tekstowe oraz kliknij wklej. Kliknij Convert. Wybierz Download. Potwierdź chęć pobierania. Na ekranie wyświetli ci się powiadomienie o pobranym pliku - kliknij przejdź. Ewentualnie znajdź Menedżer Plików (np. Files od Google). Wejdź w folder Pobrany i wybierz plik.

Galeria: 4 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 4

Fakt, istnieją sposoby, które wykorzystują aplikacje, ale zazwyczaj wymagają pobierania podejrzanego oprogramowania. Polityka Google jednak nie zezwala twórcom aplikacji na wrzucanie programów pobierania muzyki do sklepu Google Play.

Jak przekonwertować muzykę z YouTube do formatu MP3?

Niekiedy pobierając muzykę z YouTube, może zdarzyć się, że pobrany plik nie jest w rozszerzeniu MP3, typowym dla plików muzycznych, a w rozszerzeniu MP4, typowym dla wideo. W takim przypadku warto skorzystać z serwisu CloudConvert, który pozwala na zamianę formatów wielu plików - w tym typowych formatów wideo na MP3.

Jak przekonwertować muzykę z YouTube do formatu MP3? Instrukcja krok po kroku

Wejdź na convertio.com. Wybierz interesujące cię formaty konwersji. Kliknij "Wybierz plik" i znajdź na urządzeniu interesujący cię plik. Kliknij "Konwertuj". Kliknij "Pobieranie".

Galeria: 3 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 3

Czy pobieranie muzyki z YouTube jest legalne?

Zastanawiając się, czy pobieranie muzyki z YouTube jest legalne, wiele osób sięga do definicji dozwolonego użytku osobistego, który znajdziemy w artykule 23 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.

1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. 2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

W myśl ustawy uznaje się, że pobieranie muzyki z YouTube w celach takich jak odsłuchiwanie offline - zarówno samemu "na słuchawkach", jak i odtwarzanie jej znajomym podczas imprezy czy rodzinie podczas jazdy samochodem, jest legalne.

Jednak jeżeli pobierasz muzykę chronioną prawem autorskim w celu dalszego udostępnienia jej poprzez np. twój profil w mediach społecznościowych lub sieć P2P (tzw. "torrenty"), to nie jest już to dozwolony użytek osobisty. A więc jest to nielegalne.

Sam YouTube ma do pobierania stosunek negatywny. Z prostego powodu: użytkownik może odtwarzać treści z platformy poza platformą, nie generując dla niej zysków pochodzących z m.in. wyświetlania reklam. Ponadto YouTube dostępny jest w większości krajów świata, które mogą mieć inną definicję "dozwolonego użytku osobistego" lub nie mieć jej wcale. Wobec czego YouTube przyjmuje ogólne stanowisko, gdzie pobieranie treści z serwisu jest niepożądane.

Czytaj też:

REKLAMA

REKLAMA

Ładowanie...