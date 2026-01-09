Kometa 3I/Atlas ma coś, co wymyka się logice. "To nie jest iluzja"

Ładowanie...

Najbardziej znaną taką osobą jest oczywiście Avi Loeb, astrofizyk z Harvardu, popularyzator idei, że kometa 3I/Atlas może być wytworem technologicznym obcej cywilizacji. Naukowiec skupił się w ostatnim czasie na tak zwanym antyogonie (lub antywarkoczu) komety 3I/Atlas.

Ten nietypowy dżet (strumień plazmowej materii) skierowany jest w dokładnie odwrotną stronę niż typowy ogon komety. Avi Loeb znów użył też kociego porównania: "Ten gość (kometa 3I/Atlas) na naszym podwórku, nie jest zwykłym ulicznym kotem, ponieważ wydaje się, że z jego czoła wyłania się ogon".

Niezwykłe zjawisko, które istnieje naprawdę

Najbardziej zaskakującym faktem dotyczącym tego dżetu jest jego orientacja w kierunku Słońca. Zazwyczaj wydłużona struktura wokół komet jest zorientowana w kierunku przeciwnym do Słońca. Przyczyna fizyczna jest prosta: oddziaływanie wiatru słonecznego na gaz i promieniowanie słoneczne na pył tworzą wrażenie warkocza komety rozciągającego się od Słońca względem jądra. Jednak kometa 3I/Atlas wykazuje fizyczny antywarkocz, który zdecydowanie nie jest iluzją wizualną, wynikającą z efektu projekcji generowanego przez specjalny kąt obserwacji - podkreśla Avi Loeb.

Zaintrygowany tym niezwykłym zjawiskiem, naukowiec napisał trzy artykuły (opublikowane tutaj, tutaj i tutaj), próbujące wyjaśnić fizykę stojącą za antywarkoczem.

Antywarkocz komety 3I/Atlas stanowi jedną z głównych anomalii i jest wyraźnie widoczny na zdjęciach po peryhelium, wykonanych z różnych perspektyw w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Zdjęcia te pokazują wyraźny antyogon, który rozciąga się na 400 tys. km od jądra komety 3I/Atlas w kierunku Słońca. Jest on koło 11 razy dłuższy niż szerszy.

Antywarkocz komety 3I/Atlas jest też widoczny na najnowszym zdjęciu Hubble'a, wykonanym 7 stycznia 2026 r.

Zdjęcie komety 3I/Atlas, wykonane 7 stycznia 2026 r. przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a. Fot. NASA/ESA/STScI

Zastosowanie filtra gradientu rotacyjnego Larsona-Sekaniny, który usuwa kołowo symetryczną poświatę wokół jądra komety 3I/Atlas, ujawnia potrójną strukturę dżetu z głównym, ściśle skolimowanym antywarkoczem skierowanym w stronę Słońca. Dwa mniejsze dżety są równo od siebie i antywarkocza oddzielone pod kątem i nie są skierowane w stronę od Słońca – jak można by się spodziewać po znanym warkoczu kometarnym - opisuje Avi Loeb.

Dodaje on, że jak wynika z pierwszego zdjęcia Hubble'a z 21 lipca 2025 r., dżet antywarkocza komety 3I/Atlas jest ściśle skolimowany i o rząd wielkości dłuższy niż szerszy. Jest to zaskakujące biorąc pod uwagę, że dżet przechodzi przez przeciwstawne ciśnienie wiatru słonecznego i promieniowania słonecznego.

Anomalii jest więcej

Avi Loeb okłada do tego inne niedające mu spokoju anomalie. Oś obrotu komety 3I/Atlas (czyli ta niewidzialna linia, wokół której się kręci) jest wycelowana niemal idealnie w stronę Słońca. Kometa porusza się niemal idealnie na tym samym poziomie (w tej samej płaszczyźnie), na którym krążą planety w naszym Układzie Słonecznym. Można to porównać do sytuacji, w której rzucasz kamieniem z zewnątrz, a on leci idealnie płasko nad powierzchnią stołu, na którym leżą inne przedmioty.

Autor tekstu podkreśla, że mamy tu do czynienia z dwoma dziwnymi faktami. Szansa na to, że oś komety sama z siebie wyceluje w Słońce, jest mniejsza niż 1 proc. Szansa na to, że kometa przypadkiem trafi w płaszczyznę naszych planet, również wynosi mniej niż 1 proc. Kiedy to połączymy, okazuje się, że szansa na taki przypadek wynosi mniej niż 1 na 10 000.

Naukowiec nie byłby sobą, gdyby nie napisał czegoś wprost o obcych.

Wszechświat nie będzie się wydawał samotnym miejscem, jeśli znajdziemy mieszkańców na naszej kosmicznej ulicy. Znalezienie tych mieszkańców zaktualizuje priorytety ludzkości poza Ziemią - twierdzi Avi Loeb.

I dodał: "Na forum WORLD.MINDS, prowadzonym przez błyskotliwego Rolfa Dobellego, zapytałem historyka Sir Nialla Fergusona: "Czy nauka może pomóc ludzkości dążyć do znacznie lepszej przyszłości niż jej przeszłość?". Niall odpowiedział, że nauka nie jest oddzielona od polityki siły. Argumentował, że w całej historii ludzie ewoluowali jako wojownicy i zabójcy. XX wiek przyniósł niezwykłe przełomy naukowe i bezprecedensowe masowe mordy. Niall zasugerował, że te fakty nie są ze sobą niezwiązane".

Niall ma rację co do naszej przeszłości. Mam jednak nadzieję, że spotkanie z bardziej rozwiniętą cywilizacją pozaziemską uczyni naszą przyszłość lepszą, gdy tylko zaczerpniemy inspirację z gwiazd. Jak zauważył Oscar Wilde: "Wszyscy jesteśmy w rynsztoku, ale niektórzy z nas patrzą w gwiazdy" - zakończył Avi Loeb.

Bogdan Stech 09.01.2026 10:46

