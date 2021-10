Ta konkretna planeta znajduje się w odległości ok. 40 lat świetlnych od Ziemi. Jak na razie jest to odległość nie do pokonania dla ludzkości. Wystarczy powiedzieć, że przy obecnej technologii dotarcie do najbliższej gwiazdy - Proximy Centauri - odległej o zaledwie 4 lata świetlne zajęłoby statkowi wysłanemu z Ziemi od 30 do 60 000 lat. Skoro zatem HD 40307 g znajduje się dziesięć razy dalej… człowiek nie będzie nigdy uprawiał skydivingu w atmosferze tej planety. Nawet jeżeli kiedyś nasi potomkowie osiągną technologię pozwalającą na pokonywanie takich odległości w czasie jednego ludzkiego życia, to najprawdopodobniej nie będą już tymi samymi Homo sapiens, jakimi my jesteśmy. Ewolucja wszak wciąż trwa.