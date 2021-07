Budowa Międzynarodowej Stacji Kosmicznej rozpoczęła się w 1998 roku. Przez ponad 22 lata stacja faktycznie była jedynym stałym siedliskiem ludzi na orbicie okołoziemskiej. Dla wielu czytelników to większa część życia, nic więc dziwnego, że określenie stacja kosmiczna jest synonimem Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. A to błąd.

2021: Dwie stacje kosmiczne

Pod koniec kwietnia 2021 r. rakieta Długi Marsz 5B wyniosła na orbitę okołoziemską pierwszy moduł chińskiej stacji kosmicznej Tiangong . Wkrótce do modułu Tianhe zacumował statek cargo, a kilka tygodni później na pokładzie stacji pojawiła się pierwsza trzyosobowa załoga, która aktualnie realizuje tam trzymiesięczną misję.

W przeciwieństwie do projektów sprzed lat teraz Chiny stawiają także na dobry PR swoich misji kosmicznych, co z pewnością działa na nerwy innym krajom przyzwyczajonym do swojej dominacji w przestrzeni kosmicznej.