Zakładasz gogle i walczysz z wrogiem stworzonym przez sztuczną inteligencję. Tak będą szkolić pilotów

Wirtualna rzeczywistość to nie jest wcale taki świeży pomysł. Już od lat 90. ubiegłego wieku ludzkość próbuje wykorzystać elektronikę i ekrany umieszczane zaraz przed oczami do generowania fikcyjnych światów. Co prawda do doliny niesamowitości jeszcze nam sporo brakuje, bo współczesne gogle VR nie angażują wszystkich naszych zmysłów, ale w ostatnich latach rozwój tej technologii ruszył z kopyta.