Lekarze rozdzielili bliźnięta połączone mózgami. Podczas operacji korzystali z gogli VR

Nie była to pierwsza próba rozdzielenia Bernardo i Arthura, przez co na skórach głów chłopców wytworzyła się duża ilość tkanki bliznowatej. Ze względu na wiele niekorzystnych czynników ryzyko niepowodzenia zabiegu było bardzo wysokie. W celu przygotowania się do operacji, chirurdzy wykorzystali tomografię komputerową oraz rezonans magnetyczny do stworzenia trójwymiarowego modelu głów chłopców, na którym ćwiczyli różne scenariusze.