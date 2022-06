Uścisk dłoni w VR będzie możliwy. SoftServe pracuje nad dotykiem w wirtualu

Co prawda jest spore ryzyko, że Metawersum trafi na śmietnik historii obok okularów 3D, ale na wypadek, gdyby to faktycznie było "the next big thing" w internecie, firmy zajmujące się dziś nowymi technologiami nie ignorują tego trendu. Pracują teraz w pocie czoła nad nowymi produktami i usługami, które będzie można wykorzystać w ramach tego cyfrowego świata.