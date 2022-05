Nie kupuj, wynajmuj! iMad i Digital Care chwalą się nową ofertą najmu iPhone'a

iMad i Digital Care podkreślają też, że niższa cena najmu w porównaniu do np. raty to nie jedyna zaleta tego modelu. Pod koniec umowy użytkownik, jeśli nie zdecyduje się na wykup, nie musi się martwić sprzedażą ani utylizacją telefonu we własnym zakresie, a odebrane od niego urządzenie może trafić do kolejnej osoby, co ograniczy produkcję elektrośmieci.