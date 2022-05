Z jednej strony od dawna słyszymy, że Apple pracuje nad opracowaniem swojego kontrolera do gier, który można byłoby podłączać do iPhone'ów, iPadów, przystawek Apple TV i komputerów Mac. Oprócz tego już teraz do tych urządzeń można podpinać pady od takich konsol jak PlayStation czy Xbox. Te doniesienia wskazują na to, że firma wiąże z grami wideo jakieś plany.