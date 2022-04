GameSir X3 - następca jednego z najlepszych padów został hitem przed premierą

Jeszcze nie tak dawno temu granie na smartfonie kojarzyło się co najwyżej ze zbijaniem kulek albo strzelaniem ptakami z procy. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej za sprawą zdalnego grania. Odkąd smartfon może być przedłużeniem Xboxa i PlayStation, jego możliwości znacznie wzrosły. A przecież dochodzą do tego usługi strumieniowania gier wprost z internetu, takie jak Google Stadia czy GeForce Now.