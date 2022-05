Kolejny iPhone będzie dziwny. Apple chce połączyć składany smartfon z Kindlem

Co przy tym ciekawe, zginane kolorowe ekrany z epapieru już istnieją. E Ink Gallery 3 jest w stanie wyświetlać już 50 tys. kolorów przy zagęszczeniu pikseli na poziomie 300 dpi, a do tego można go zwijać i zginać. Do czytania statycznych treści byłby jak znalazł, a do tego taki ekran byłby znacznie bardziej energooszczędny od OLED-ów i paneli typu LCD.