Masz firmę? No to nie kupuj iPhone'a. Lepiej go wynajmij!

Wiele osób może odrzucić iPhone'y, gdyż te sprzęty nie są tanie. Na szczęście są sposoby na to, by nie wykładać od razu pełnej kwoty na stół. Dobrym pomysłem, zwłaszcza w firmach, może być najem sprzętów Apple'a, który oferuje Digital Care we współpracy z salonami iMad w ramach usługi iMadRent. Pozwoli cieszyć się to ich licznymi zaletami.