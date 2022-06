Catriona Campbell, jedna z głównych brytyjskich autorytetów w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz nowych technologii, przedstawiła wizję nowego, wirtualnego rodzicielstwa w swej nowo opublikowanej książce. W publikacji AI by Design: A Plan For Living With Artificial Intelligence, Campbell twierdzi, że obawy związane z przeludnieniem skłonią społeczeństwo do zaakceptowania cyfrowych dzieci w metaverse jako alternatywy dla tradycyjnego, "analogowego" rodzicielstwa. Tę przemianę demograficzną autorka nazwała "pokoleniem Tamagotchi".