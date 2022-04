Używają rezonansu i algorytmów do czytania w myślach. Efekty są niesamowite

fMRI to relatywnie nowa metoda obrazowania, gdyż wynaleziono ją na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a do powszechnego użytku trafiła dopiero na przełomie wieków. Jednak od samego początku istnienia w fMRI widziano potencjał do wykorzystania nieklinicznego. Obecnie dwa najpopularniejsze zastosowania niekliniczne to badania neuromarketingowe i wykrywanie kłamstw. Tego typu zastosowania budzą kontrowersje w środowisku naukowym.