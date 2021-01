Rok 2020 to była istna jazda bez trzymanki. Z tej przejażdżki Spider's Web wychodzi jednak silniejszy niż nigdy wcześniej.

Spider's Web uderza w pandemię

Sporo działo się w 2020 r. W marcu uderzyła w Polskę pandemia koronawirusa. Najpierw mieliśmy pierwszego chorego Polaka na COVID, a chwilę później chodziliśmy już w maseczkach i wkurzaliśmy się na to, jak upierdliwy jest lockdown. Dla Spider’s Web był to paradoksalnie dobry okres - nasi czytelnicy siedzieli w domach i… czytali nasze teksty. Pomogło nam też to, że od lat zgrabnie łączyliśmy na naszej stronie technologię z nauką, a co za tym idzie pisaliśmy regularnie o medycynie i zdrowiu. To natomiast otworzyło nam furtkę do podejmowania gorącej tematyki związanej z COVID-19.

Gdy inne redakcje zapowiadały zamrożenie premii i cięły wypłaty, my byliśmy na fali i zatrudnialiśmy ludzi oraz uruchamialiśmy nowe projekty. W kwietniu wystartował Magazyn Spider’s Web+, a do naszego zespołu dołączyła Sylwia Czubkowska, która w 2020 została Dziennikarzem Roku w Konkursie Kongresu Gospodarki Elektronicznej. Natomiast nasz Magazyn SW+ został wybrany najlepszym magazynem online'owym według „Press”. Wyprzedziliśmy Weekend.Gazeta.pl, Magazyn TVN24, Polsat, TVP Tygodnik, Magazyn WP i NaTemat Extra.

Premiera Spider's Web 4.0

W czerwcu udało nam się wdrożyć Spider’s Web 4.0, czyli nową wersję strony, a właściwie to aplikację, spidersweb.pl. Strona główna stała się hubem z treściami z wszystkich naszych serwisów: Spider’s Web Tech, Rozrywka.Blog, Autoblog, Bizblog oraz Magazyn Spider’s Web+. Wprowadziliśmy Dark Mode, zrezygnowaliśmy z claimu „Blog blisko technologii” oraz dokonał się wtedy szereg ważnych zmian technicznych w działaniu naszej strony, które przez kilka tygodni odbiły się słabszym ruchem, ale... po naprawieniu kilku błędów, mogliśmy już bić rekordy.

Pierwsze miejsce Spider's Web

W październiku Spider’s Web został największym serwisem technologicznym w Polsce. Wyprzedziliśmy naszych największych konkurentów: WP Tech, Komputer Świat, Dobre Programy, itd.

Na koniec roku udało nam się dopiąć kolejny projekt, nad którym sporo pracowaliśmy, czyli Sklep Spider’s Web. Już w pierwszych dniach nasza platforma sklepowa przyciągnęła do siebie setki klientów, a na Spider’s Web regularnie polecamy wam ciekawe produkty i informujemy o świetnych promocjach. Np. w tej chwili oferujemy biurko Yumisu Pro-Gamer D6000 w najlepszej cenie w Polsce. A już za tydzień będziemy mieli dla was inny produkt, którego nie kupicie nigdzie taniej niż w Sklepie Spider’s Web.

Na deser mam dla was topki najpopularniejszych tekstów w całej Grupie Spider’s Web oraz osobno dla każdego serwisu.

Cieszymy się, że udało nam się w 2020 r. co miesiąc skutecznie przyciągać na SW miliony czytelników.