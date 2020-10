Sylwia Czubkowska Dziennikarzem Roku w Konkursie Kongresu Gospodarki Elektronicznej!

Uwielbiam ogłaszać takie informacje! Redaktorka prowadząca Magazyn Spider’s Web+ Sylwia Czubkowska została właśnie wyróżniona w kategorii Dziennikarz Roku w Konkursie Kongresu Gospodarki Elektronicznej organizowanym przez Związek Banków Polskich.

Zwyciężczynię wybrała kapituła złożona z ekspertów ze świata finansów, bankowości i mediów, wśród których znaleźli się m.in. Krzysztof Pietraszkiewicz ze Związku Banków Polskich, Piotr Alicki z Krajowej Izby Rozliczeniowej, Mieczysław Groszek z Fundacji Polska Bezgotówkowa, czy Adam Tochmański z Narodowego Banku Polskiego, obok reprezentantów firm: Microsoft, Mastercard, PKO Bank Polski, a także przedstawicieli środowisk uniwersyteckich.

Jak czytamy w uzasadnieniu: „w Magazynie Spider’s Web+ Sylwia Czubkowska przybliża czytelnikom zalety technologii oraz wyjaśnia wpływ innowacji na ich życie. Pani Redaktor stale obserwuje rozwój nowych technologii, analizując je pod kątem wpływu na życie jednostek oraz całego społeczeństwa”.

W poprzednich edycjach Konkursu w Kategorii Dziennikarz Roku zostali nagrodzeni m.in. Bartosz Godusławski z „Dziennika Gazety Prawnej”, Łukasz Grass, (były) redaktor naczelny „Business Insider Polska”, czy Jacek Uryniuk, redaktor naczelny portalu Cashless.

Niezwykle cieszy nas to, że Sylwia została wyróżniona właśnie za swoją pracę na rzecz Magazynu Spider’s Web+. Traktujemy to zresztą jako nasz wspólny sukces - wydawców, Spiders.Agency, która magazyn zaprojektowała i przygotowała programistycznie oraz wszystkich autorów, którzy go tworzą!

Udało nam się stworzyć unikalne miejsce, w którym w dłuższej i bardziej ambitnej formie opisujemy zmiany w świecie wywoływane przez, a może lepiej - dzięki nowym technologiom.

Jak niedawno pisała Sylwia:

To nie pierwszy sukces Magazynu Spider’s Web+

W lipcu Magazyn Spider’s Web+ został uznany najlepszym magazynem online-owym według branżowego magazynu „Press”. W rankingu wyprzedziliśmy Weekend.Gazeta.pl, Magazyn TVN24, Polsat, TVP Tygodnik, Magazyn WP i NaTemat Extra.

Takie wyróżniania motywują nas do pracy!

Sukcesywnie rozwijamy Magazyn Spider’s Web+. Do naszego zespołu właśnie dołączył Marek Szymaniak, który będzie pomagał Sylwii w codziennym zarządzaniu pracą Magazynu. Marek napisał już także dla nas dwa świetne teksty, w tym ostatni reportaż o sytuacji w Kraśniku - „miasteczku, co nie chciało sieci 5G”, który odbił się szerokim echem w polskiej Sieci.

Wprowadzamy nowe cykle tematyczne, otwieramy się na nowych autorów. Będziemy także realizować niezwykle ambitny projekt razem z platformą Incredible Inspirations Sebastiana Kulczyka.

Mamy wielkie ambicje być - jak pisała Sylwia Czubkowska we wstępniaku do SW+ - przewodnikiem po cyfrowej rzeczywistości. Dlatego zachęcamy do kontaktów z autorami, do podsuwania nam tematów, którymi powinniśmy się zająć, do dyskutowania z nami o tekstach i oczywiście do dalszego czytania Magazynu SW+. W tym miejscu muszę Wam polecić jeden z najnowszych materiałów: „Abstrakcyjny biznes chłopaków z Abstrachuje” - który przygotowały Sylwia Czubkowska i Magdalena Fijołek.



Tymczasem brawo My, brawo Sylwia Czubkowska!