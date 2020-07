Spider's Web+ najlepszym magazynem online'owym według „Press”

„Wierzy mu się” – oto najkrótsza recenzja Spider'sWeb+ według jury magazynu „Press”. Nasz najmłodszy na rynku magazyn wyprzedził Gazetę.pl, Magazyn TVN24, Polsat, Tygodnik TVN, WP i Natemat.

Branżowy magazyn „Press” przyjrzał się bliżej nowemu zjawisku na rynku mediów, czyli internetowym magazynom online. Do rankingu wybrano, jak pisze redakcja, „wyselekcjonowany zestaw magazynów online – dziennikarskich i publicystycznych,” a oceniło je jury złożone z Magdaleny Kicińskiej naczelnej magazynu „Pismo”, Jakuba Górnickiego z Outriders, Marka Millera byłego Google Lab Teacher i Marka Twaroga redaktora naczelnego „Dziennika Zachodniego”. Eksperci oceniali poziom merytoryczny, atrakcyjność wizualną, funkcjonalność i zaangażowanie użytkowników.

Pierwsze miejsce – i to niewiele ponad dwa miesiące od startu – zajął nasz nowy Magazyn Spider'sWeb+. „Wierzy mu się” – tak brzmiała najkrótsza rekomendacja.



Na kolejnych miejscach znalazły się kolejno: Weekend.gazeta.pl, Magazyn TVN24, Tygodnik Polsatnews.pl, TVP Tygodnik, Magazyn WP, NaTemat Extra.

Od Gatesa do UKE

Nie ukrywam, że taka rekomendacja to ogromne wyróżnienie dla całego zespołu SW+, który nowy magazyn przygotowywał w dosyć trudnych warunkach. W środku pandemii zdecydowaliśmy się przyspieszyć jego start. Mieliśmy poczucie, że właśnie lockdown jest momentem, gdy masowo zaczynamy doceniać, jak ogromny wpływ – tak pozytywny, jak i budzący obawy – na nasze życie mają technologie.

Od samego początku stawiamy na teksty pogłębione, dobrze i dogłębnie sprawdzone. Dajemy sobie chwilę na refleksję tak, by i w czytelniku wzbudzić potrzebę głębszego zastanowienia się nad skutkami obserwowanych zmian. Dlatego pisząc sylwetkę Billa Gatesa, tak naprawdę tekst poświęciliśmy temu, jak rozwijają się teorie spiskowe wokół trudnych tematów: technologii, zdrowia i wielkich pieniędzy. Przyglądając się temu, jak propagandowo walczą ze sobą Chiny i Stany Zjednoczone, próbując nawzajem zwalić winę za pandemię, starliśmy się skłonić do refleksji nad tym, co ta wojna na słowa oznacza dla mieszkańców Europy.

Pilnujemy oczywiście polityków, którzy coraz częściej zabierają się za regulowanie świata internetu. Jako pierwsi napisaliśmy o planie opodatkowania serwisów VOD i śledziliśmy nocną zmianę władzy w UKE oraz rozgrywki wokół sieci 5G.

Staramy się opisywać, jak w tym świecie przyspieszonych zmian radzą sobie zwykli ludzie: chłopak, który ratuje swoją ukochaną kawiarnię przed upadkiem, w ekspresowym tempie ucząc się siły internetu, czy inny, który został influencerem i poszedł na wojnę z TVN. Zaglądamy Wam do komórek i oceniamy na tej podstawie, do którego pokolenia należycie, ale także sami opisujemy nasze próby uporządkowania swojego cyfrowego życia.

Interesują nas zarówno samochody z przeszłości jak i loty na Marsa. Piszemy dla Was o polskich szkołach, które próbują zakazać uczniom smartfonów i o singapurskich władzach, które chcą nakazać obywatelom, by każdy miał w smartfonie aplikację kontrolującą zachorowania.

Recenzje, felietony, digital storytelling

To wszystko to dopiero początek. Sukcesywnie planujemy rozwijać SW+. Ponieważ zachęcamy, by czytać jak najwięcej wartościowych pozycji, właśnie rozpoczęliśmy cykl Recenzja+, Nie tylko recenzujemy w nim najciekawsze książki z tematyki społeczno-technologicznej, ale także rozszerzamy je o wywiady z autorami lub specjalistami w danym temacie.

Chcemy prezentować zróżnicowane spojrzenia na technologie i dlatego niedługo wystartujemy z felietonami od autorów niekoniecznie czysto technologicznych. Wreszcie wierzymy w siłę opowieści, dlatego pracujemy też nad rozbudowami materiałami łączącymi w sobie reporterskie zacięcie z możliwościami, jakie dają media cyfrowe.

Przede wszystkim jednak chcemy być, jak pisałam we wstępniaku do SW+, przewodnikiem po cyfrowej rzeczywistości. Dlatego zachęcamy do kontaktów z autorami, do podsuwania nam tematów, którymi powinniśmy się zająć, do dyskutowania z nami o tekstach i oczywiście do dalszego czytania SW+.