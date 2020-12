I po niespodziance. Wyciekła imponująca lista gier, które Epic rozda na Święta

Na Epic Games Store trwa świąteczna promocja, w ramach której każdego dnia jedna gra jest udostępniana ze stuprocentowym rabatem. Wydarzenie ma potrwać do końca miesiąca, a lista gier jest tajemnicą. Teoretycznie.

Epic Games Store zdecydowanie wie, jak kupić sobie lojalność graczy – atrakcyjnymi promocjami. Najnowsza, trwająca zaledwie od paru dni, to możliwość zakupu wielu ciekawych gier za 0 zł. Każdego dnia jedna gra na platformie jest udostępniana ze stuprocentowym rabatem – każdy jej nabywca jest już jej właścicielem na stałe. Następnego dnia tej grze przywracana jest stara cena, a rabat wędruje do kolejnego tytułu.

By świątecznej promocji towarzyszyła nutka ekscytacji, Epic Games nie zdradziło listy gier, jakie będą przeceniane do końca miesiąca. To standardowa praktyka marketingowa: dzięki temu częściej i z większym zainteresowaniem odwiedzamy platformę. Frajdę, jak ktoś lubi ten rodzaj rozrywki, popsuł jednak jeden użytkownik Twittera. Opublikował listę gier, które wedle jego informacji zostaną przecenione. I do tej pory wszystkie jego typy się sprawdziły.

Lista darmowych świątecznych gier na Epic Games Store. Nie czytaj dalej, jeżeli nie chcesz sobie popsuć niespodzianki.

Jeżeli przewidywania internauty się sprawdzą, a wszystko na to wskazuje, lista darmowych gier prezentuje się dość imponująco. Szczególną uwagę zwróciłbym na przerażające Alien: Isolation, bardzo klimatyczne Metro 2033 oraz Inside. Uwagę fanów Diablo z kolei skierowałbym na bardzo przyjemnego Torchlight II. Pełna lista poniżej:

Cities: Skylines

Oddworld: New n Tasty

The Long Dark

Defense Grid 1

Alien: Isolation

Metro 2033

Tropico 5

Inside

Darkest Dungeon

My Time in Portia

Night in the Woods

Stranded Deep

Solitairica

Torchlight II

Jurassic World Evolution